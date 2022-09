Surpriză

Managementul societății de transport public local (TPL) îl nemulțumește pe primarul Sucevei, Ion Lungu, care a anunțat, miercuri, în conferință de presă, că este decis să-l înlocuiască pe actualul director interimar, Dănuț Matei, cu un funcționar din primărie, Gabriel Petruc. Conform declarației primarului, Gabriel Petruc, implicat în gestionarea mai multor proiecte de transport public finanțate din fonduri europene sau naționale, nu s-a arătat încântat de schimbare.

„O să-l conving să meargă director la TPL. El nu prea vrea să meargă pentru că stă destul de bine aici la Primărie, dar am nevoie de el acolo”, a declarat Ion Lungu. Acesta a spus că pe lângă nemulțumirile anterioare, legate de atitudinea și comportamentul unor șoferi și taxatoare TPL, decizia de schimbare a fost influențată și de barometrul urban - Calitatea vieții în orașele din România, realizat de Banca Mondială, în care municipiul Suceava se află pe locul 11 din punctul de vedere al gradului de mulțumire al populației față de transportul în comun. „Nu sunt mulțumit. Suntem pe locul 11 și nu îmi place, la câte eforturi am făcut pentru transportul local. Acolo este o conducere interimară și vom numi o nouă conducere definitivă. A fost acea situație de forță majoră, când domnul Romaniuc, pe care îl apreciez foarte mult, s-a retras pe motiv de boală și am rămas descoperiți”, a afirmat primarul.

Directorul interimar Dănuț Matei, numit la conducerea TPL Suceava în octombrie 2021, a afirmat că a aflat din presă că va fi înlocuit. „Dumnealui (n.r. primarul Ion Lungu) m-a propus, dumnealui mă schimbă. Am aflat și eu din presă. Respect decizia domnului primar și îi urez succes viitorului director”, a declarat Dănuț Matei, care este pensionar, fost șef serviciu în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Funcționarul dorit de primar în funcția de director al TPL, Gabriel Petruc, are 40 de ani, este licențiat în istorie-filozofie (2005) și economie (2015), cu master în ambele specializări. După absolvirea Facultății de Istorie-Filozofie, în perioada 2005-2007 a fost profesor titular la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, apoi a lucrat la Carrefour România, la Rai Ono Impex SRL Suceava și din 2010 la Primăria Suceava, cu precădere în coordonarea și monitorizarea activității de transport public local. Din 2019 este la Serviciul proiecte europene și strategii de dezvoltare din primărie.

Dacă va accepta funcția, Gabriel Petruc va câștiga aproape dublu față de venitul pe care îl are la primărie – 9.200 de lei net, față de 6.100 de lei net, cât are acum, dar va pierde statutul de funcționar public. În eventualitatea în care ar dori să revină la primărie va trebui să dea din nou concurs pentru că funcția publică este incompatibilă cu cea de manager. TPL Suceava este societate pe acțiuni, la care acționar unic este Consiliul Local Suceava, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de membrii desemnați prin vot, imediat după preluarea mandatului.