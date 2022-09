Infrastructură

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor și-a exprimat încrederea că proiectul pentru construcția Autostrăzii Nordului va fi accelerat. Angelica Fădor a spus că, așa cum a promis încă din campania electorală, dar și atunci când, în calitate de coinițiator, a votat o lege ce a intrat în vigoare în luna aprilie 2021, Autostrada Nordului, Suceava-Baia Mare, va deveni realitate.

Fădor a amintit că recent s-au semnat contractele de finanțare pe bani europeni pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru lotul de autostradă Bistrița - Vatra Dornei, în valoarea de 19,3 milioane lei, și pentru lotul 3 de autostradă Vatra Dornei - Suceava, în valoare de 17,9 milioane lei. Ea a arătat că din acest lot a fost scoasă centura orașului Gura Humorului, pe care o va gestiona CJ Suceava.

Deputatul PNL de Suceava a adăugat că termenul de execuție a acestor studii de fezabilitate este sfârșitul anului viitor. „Deja pe lotul Bistrița - Vatra Dornei se lucrează la avizul de mediu pentru descărcare de floră și faună și la avizul de descărcare arheologică. Reamintesc că pe tronsonul Vatra Dornei - Suceava, la acest moment, este ca opțiune un traseu prin localitatea Dorna Arini, cu tunel prin munte, apoi acesta ar trece prin Stulpicani, Frasin și ar face legătura cu centura orașului Gura Humorului, urmând un traseu prin zona parcului Ariniș, paralel cu râul Moldova”, a declarat Angelica Fădor.

Traseul ar urma să treacă apoi prin Capu Codrului, Berchișești, Moara, Sf. Ilie. „O precizare pe care vreau să o mai fac se referă la centura orașului Gura Humorului. Cu o lungime de 8 km, aceasta va fi construită în regim de autostradă, în coordonarea CJ Suceava, care are ca partener CNAIR, iar aici proiectul are un avans de circa 1 an, urmând ca în ianuarie proiectul să fie predat. De altfel, pe 70% din centura Gura Humorului s-au făcut studii geotehnice pentru a vedea calitatea solului și soluțiile tehnice ce se impun”, a afirmat Angelica Fădor, care a mai spus că „am încredere că proiectul va fi mult accelerat pentru că actuala guvernare este decisă să dezvolte infrastructura de transporturi care este deficitară și îmi doresc să se intre mai repede în procedurile de atribuire a lucrărilor de construcție”. Deputatul liberal sucevean consideră că pentru județul Suceava este foarte important ca acest drum să fie cât mai repede realizat pentru dezvoltarea zonei, atragerea de investiții și de turiști.