Tensiuni

Un proiect imobiliar pe care firma Ovimansard vrea să îl pună în practică la Ipotești provoacă mari nemulțumiri în rândul oamenilor care locuiesc în zona în care ar urma să se construiască imobilele cu regim de înălțime P+2E+M. Și asta pentru că dezvoltatorul imobiliar a fost condiționat de acordarea unor avize de lărgirea unei străzi. Este vorba de strada Nicolae Iorga, care ar trebui să aibă o lățime de 7 metri, ceea ce nu se întâmplă în acest moment. Pentru a îndeplini acest criteriu, reprezentanții firmei Ovimansard trebuie să beneficieze de o serie de exproprieri.

La mijloc sunt circa 20 de proprietari, care au terenuri în proximitatea străzii Nicolae Iorga și care ar trebui să pună la dispoziție diferite suprafețe care ar ajuta astfel firma Ovimansard. Oamenii spun însă că nu vor ceda din terenurile pe care le dețin pentru că punerea în practică a proiectului imobiliar ar supraaglomera zona. În plus, locuitorii care au case în zonă spun că imobilele care se doresc a fi ridicate de firma Ovimansard nu se încadrează în ceea ce privește regimul de înălțime.

”Noi nu am cumpărat teren și am venit aici pentru a ni se ridica blocuri în spatele caselor noastre. Dacă doresc să ridice duplexuri care să se încadreze într-un regim de înălțime adecvat nu avem nimic împotrivă. E terenul lor și au dreptul să construiască, dar să respecte legislația. Mai mult, sunt oameni care ar trebui să își demoleze garduri și alte construcții în cadrul exproprierilor care ar ajuta o firmă privată. Strada are o lățime, în acte, de 4 metri, dar sunt zone unde între limitele de proprietate nu sunt mai mult de 3,30 metri, așa încât suprafețele ce trebuie expropriate nu sunt deloc de neglijat. Trebuie spus că pe strada Nicolae Iorga se descarcă și alte străzi, iar traficul rutier este și acum aglomerat la orele de vârf. Prin cele peste 200 de autovehicule care se estimează că vor veni zona ar fi pur și simplu sufocată”, au arătat locuitorii din zonă.

Potrivit datelor publice, pe terenul cu o suprafață de 12.752 de mp urmează să se construiască 192 de apartamente și 239 de locuri de parcare. Locuitorii care ar trebui expropriați mai reclamă faptul că așa-zisa consulare publică a avut loc în vară, când mulți erau în concedii, iar în plus nu au fost amplasate panouri în zonă prin care oamenii să fie înștiințați de această consultare. Exproprierile nu se pot face însă decât printr-o decizie pe care consilierii locali din Ipotești ar trebui să o voteze. Oamenii care ar trebui să cedeze din propriile terenuri pentru a da liber proiectului imobiliar al firmei Ovimansard spun că nu vor permite să se întâmple așa ceva. ”În cazul în care consilierii locali vor înțelege să voteze un asemenea proiect vom înainta plângeri penale pentru abuz în serviciu. Nu este normal să fim expropriați pentru a face loc unei investiții private care ulterior se va întoarce tot împotriva noastră”, au mai arătat oamenii care au proprietăți în vecinătatea străzii Nicolae Iorga.