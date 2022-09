Alegeri

Un tânăr antreprenor de succes, Robert Vasile Ciocan, a fost ales în funcția de președinte al Organizației de Tineret a PMP Suceava. Consultant în domeniul proiectelor europene, Robert Vasile Ciocan are 30 de ani și este absolvent al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, specializarea management, el având și un master în gestiunea și evaluarea proiectelor. Pregătirea profesională în cadrul scrierii și implementării proiectelor cu finanțare europeană și-a început-o de pe băncile facultății, lucrând pentru câteva mari firme de profil, din zona Ardealului. În 2017 s-a întors acasă, la Suceava, când a deschis un birou de consultanță și de atunci dezvoltă afaceri atât pentru el, cât și pentru zeci de întreprinderi care au beneficiat, cu ajutorul lui, de finanțări nerambursabile.

Alegerile pentru conducerea Organizației Județene de Tineret a PMP Suceava au avut loc vineri, 9 septembrie 2022. La alegeri au participat președintele PMP Suceava, Marian Andronache, și alți lideri din județ, la ședință participând, online, liderul național al partidului, Eugen Tomac, și președintele OT PMP, Lucian Lupu.

În cadrul ședinței de alegeri, liderul PMP Suceava și vicepreședinte la nivel național, Marian Andronache, a declarat că „orice formațiune politică care se respectă are o organizație de tineret puternică, vie și implicată și e bucuria mea că văd acest lucru realizat astăzi la nivelul filialei noastre. Am spus mereu că tinerii sunt viitorul și am sprijinit întotdeauna tinerii să-și spună cuvântul pe problemele care îi afectează în mod direct. Am convingerea că abia atunci când voi, tinerii, veți ajunge acolo unde meritați, lucrurile se vor schimba fundamental, cu adevărat. Voi sunteți energie, deschidere, curaj și, foarte important, competență. Aveți nevoie doar de sprijin și vă garantez că veți găsi suportul de care aveți nevoie în mine și în familia PMP”.

La rândul său, noul lider al tinerilor din PMP Suceava, Robert Vasile Ciocan, a spus că membrii organizației pe care o conduce au potențialul de a schimba lucrurile în bine. „Știm motivul pentru care ne-am întâlnit azi - acela de a produce o schimbare profundă în modul în care se face politică la nivelul comunităților noastre. Avem potențialul de a schimba lucrurile în bine și de a aduce un suflu nou, proaspăt. Dumnezeu ne-a creat pentru a fi extraordinari. Curaj!”, a declarat Robert Vasile Ciocan.

În urma alegerilor de vinerea trecută, noua structură de conducere aleasă a Organizației de Tineret a PMP Suceava este următoarea: președinte - Robert Vasile Ciocan, secretar general – Ioan Carp, secretar general adjunct - Alexandru-Marian Fîrcal, vicepreședinți – Patricia Alexandra Buzilă, Mihaela Crăcană, Bianca-Mihaela Drob, Mihai Fodor, Robert Dumitru Gula, Alexandru Gabriel Onufrei, Sava Savu și secretari executivi: Alexandru Dorian Crăciunaș, Ionela Emanuela Curcă, Andrei, Gherasim Veronica Dula, Robert Valentin Popa, Cezar George Rădulescu și Antonia Ștefania Rusu.