500 km la pedale

Cum e să pedalezi de dimineața până seara pe o distanță de aproape 500 de kilometri în opt zile și să îți mai faci timp să vizitezi o mulțime de obiective turistice, dar și locuri din natură de o frumusețe care te lasă fără cuvinte? Au aflat-o “pe pedala lor” un grup de tineri suceveni, pasionați de ieșirile în natură, pe două roți, care au pornit să facă „Turul Bucovinei pe bicicletă”.

Dar nu oricum, ci cu un copil de 2 ani și două luni și după o petrecere de nuntă, tinerii însurăței fiindu-le colegi de pedalat prin drumeții.

Cei patru bicicliști - Cristian și Cristiana Niga, Adrian Valentin Rău şi Felix D. Smetaniuc – dar și “Bubu”, cea mai tânără temerară, care i-a însoțit peste tot într-o remorcuță specială, trasă de către tatăl său, au parcurs 482 km în 8 zile, străbătând majoritatea traseelor pe drumuri comunale și forestiere.

Povestea primei ediții a „Turului Bucovinei pe bicicletă” a început din centrul Sucevei, de pe esplanada Casei de Cultură (Km 0), de unde au pornit la drum trei bicicliști (mai trebuiau să se alăture alți doi, care au renunțat din cauza prognozei meteo nefavorabile).

Prima parte a turului (preludiul) a fost marcată de petrecerea de după nunta colegilor de pedală Mihai și Roxana Nechita, la Solonețu Nou, unde au ajuns cei trei după ce au străbătut pe bicicletă 47,62 de km, traversând Suceava, Șcheia, Ilișești, Păltinoasa și Gura Humorului.

După ce au vizitat Mănăstirea Humorului, au urcat (parțial pe bicicletă) Pleșa, ca mai apoi să aibă parte doar de coborâre până la cazarea pe care era cât pe ce să o rateze, de cât de bucuroși erau că au scăpat de anevoioasa urcare.

Prima zi a turului propriu-zis, în care au străbătut 63,44 de km, a debutat din Solonețu Nou, de unde au pornit în componența finală.

<Am bifat Solonețu Nou - Pârteștii de Sus - Solca (unde am vizitat și Biserica "Sf. Apostoli Petru și Pavel") - Arbore (am vizitat Biserica "Sf. Treime"), după care am continuat spre Rădăuți, traversând Burla și Volovăț. Odată ajunși în Rădăuți, am poposit la Mănăstirea Bogdana, după care am "tulit-o" spre Gălănești cu destinația finală Putna. Planurile în schimb ne-au fost năruite de o furtună și un RoAlert care ne-a panicat și mai tare - am parcurs mai bine de jumătate de drum spre Gălănești prin ploaie și ne-am refugiat în prima întreprindere, unde a trebuit să fie schimbat de haine cel mai tânăr cicloturist - "Bubu", deoarece în timpul furtunii prelata impermeabilă a fost dată peste cap și a plouat în remorcuță. După ce s-a mai calmat ploaia, am mai parcurs 7 km până în Vicovu de Jos, renunțând la ideea de a mai vizita Mănăstirea Putna și ne-am cazat la "Enigma Bucovinei">, a povestit Felix D. Smetaniuc, inițiatorul turului.

Ziua 2 a debutat în forță - au pornit din Vicovu de Jos, au străbătut și Vicovu de Sus, admirând peisajele uimitoare din Brodina de Sus, au aflat de la un localnic ce e ală un "ciurgău" (regionalism - izvor care curge pe un scoc), au găsit o troiță foarte bine întreținută de către localnici și după o urcare anevoioasă marcată de o pană de cauciuc și un întinzător rupt între spițe, odată ajunși în vârf, pe Izvoarele Sucevei, au avut parte de o panoramă extraordinar de frumoasă.

„Odată ajunși în Izvoarele Sucevei, ne-am cazat la Casa Adela, după 66,59 km parcurși. Pe raza satului Falcău am fost opriți de către un echipaj de poliție, care ne-a atenționat că un alt grup de cicloturiști străini au rămas fără biciclete în timp ce campau la marginea unei păduri din zonă”, își amintesc bicicliștii, care au ținut un fel de jurnal de călătorie.

Ziua 3 - colegul de pedală Adrian a mers la 7 dimineața până în Câmpulung Moldovenesc pentru a-și cumpăra un alt întinzător, al său fiind distrus. Odată schimbat de către mecanicul de biciclete din componență (Cristian Niga), au pornit la drum și au străbătut Izvoarele Sucevei - Bobeica - Iedu - Cârlibaba - Valea Stânei și au înnoptat în Botoș, la cort, la Pension und Camping "Zur Deutschen Eiche" Nordkarpaten, după ce au mai adăugat 43,45 de km.

Ziua 4 - au parcurs 56,49 km de la Botoș - Ciocănești - Iacobeni - Argestru - Vatra Dornei - Dorna Arini - Cozănești - Ortoaia - Rusca - Sunători până la Chiril, unde au oprit la "Cabana Plăpumioara". Doar unii au avut “plăpumioară”, pentru că doi au stat din nou la cort.

În ziua 5 au parcurs 67,47 km, urmând traseul: Chiril - Cojoci - Satu Mare - Crucea - Holda (unde sunt alunecările de teren recente) - Pasul Puzdra - Ostra - Tărnicioara - Stulpicani, iar într-un final au ajuns în Slătioara, unde am fost primiți, admirați și încurajați la "Casa Lu' Cojocar".

Ziua 6: Slătioara - Codrii Seculari Slătioara - Stulpicani - Doroteia - Frasin - Bucșoaia - Gura Humorului - Păltinoasa - Ilișești - Stroiești - Suceava – 78,53 km.

La întoarcere spre Suceava ar fi trebuit să parcurgă și Ciprian Porumbescu, însă nu au mai făcut-o, din cauza stării precare a drumului.

Epilogul turului (58,53 km) a fost efectuat doar de către Felix D. Smetaniuc, care a străbătut Suceava - Șcheia - Mihoveni - Costâna - Părhăuți - Todirești - Soloneț - Cajvana - Arbore - Botoșana - Pârteștii de Sus, iar odată ajuns în Cacica nu a mai putut să continue, din cauza unor probleme mecanice apărute la roata din spate. Așa că, “trenule, mașină mică”, întoarcerea la Suceava s-a făcut cu bicicleta alături, în Regio 5734.

„Turul Bucovinei pe bicicletă” a fost inițiat de Felix D. Smetaniuc cu fonduri proprii și o “brumă” de sponsorizări, fiind închinat "in memoriam" Felix T. Smetaniuc, cel care l-a inițiat într-ale bicicletei, între timp acest lucru devenind o pasiune și un mod de viață.

„Mulțumirile merg către familie, Blackbike, Asociația Sportivă Suceava Pe Bicicletă, celor de la Enigma Bucovinei, Casa Adela, Pension und Camping Zur Deutschen Eiche Nordkarpaten, Cabana Plăpumioara, Casa Lu' Cojocar și nu în ultimul rând celor care ne-au încurajat pe parcursul traseului. Lansăm invitația de a ni se alătura la ediția de anul viitor tuturor celor care vor să descopere Bucovina așa cum nici într-un alt tur nu o vor putea face! Hai, curaj! Îndrăzniți să descoperiți!”, au transmis bravii bicicliști, care s-au încumetat să facă acest tur în ciuda prognozei meteo nefavorabile.

Traseul parcurs a fost înregistrat prin intermediul unui ciclocomputer și poate fi vizualizat online, accesând link-urile de pe pagina turului: https://www.facebook.com/events/306623931684454

De asemenea, galeriile foto ale minunatelor locuri străbătute sunt de asemeni mărturie a eforturilor lor de a promova Bucovina prin intermediul unui tur cicloturistic care ar putea deveni o frumoasă tradiție.