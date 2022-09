Luni, 12 Septembrie 2022 (19:13:12)

Finanțarea cu bani europeni a studiilor de fezabilitate pentru tronsoanele din județul Suceava pentru Autostrada Nordului este parafată.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că vineri, 9 septembrie, s-au semnat contractele de finanțare pe bani europeni pentru elaborarea studiilor de fezabilitate pentru lotul de autostradă Bistrița - Vatra Dornei, în valoarea de 19,3 milioane lei, și pentru lotul 3 de autostradă Vatra Dornei - Suceava, în valoare de 17, 9 milioane. Din acest lot a fost scoasă centura orașului Gura Humorului, pe care o va gestiona CJ Suceava.

"Așadar, cea mai mare garanție că acest proiect intră în linie dreaptă și va lega Ardealul de Bucovina este finanțarea acestor studii de fezabilitate, ca prim pas în valoare de peste 7,5 milioane euro, pe bani europeni", a declarat Flutur.

Ca fundamentare, obiectiv principal este realizarea legăturii coridorului care vine din Ungaria la Satu Mare, prin localitatea Oar, leagă Satu Mare, Baia Mare, Dej și Suceava, pentru a face legătura cu Autostrada A7 București - Pașcani - Suceava - Siret.

Termenul de execuție al acestor studii de fezabilitate este sfârșitul anului viitor. Deja pe lotul Bistrița - Vatra Dornei se lucrează la avizul de mediu pentru descărcare de floră și faună și la avizul de descărcare arheologică.

Pe tronsonul Vatra Dornei - Suceava, la acest moment, este ca opțiune un traseu prin localitatea Dorna Arini, cu tunel prin munte, apoi acesta ar trece prin Stulpicani, Frasin și ar face legătura cu centura orașului Gura Humorului, urmând un traseu prin zona parcului Ariniș, paralel cu râul Moldova. Apoi traseul ar trece prin Capu Codrului, Berchișești, Moara, Sf. Ilie. "O precizare pe care vreau să o mai fac se referă la centura orașului Gura Humorului. Cu o lungime de 8 km, aceasta va fi construită în regim de autostradă, în coordonarea CJ Suceava care are ca partener CNAIR, iar aici proiectul are un avans de circa 1 an, urmând ca în ianuarie proiectul să fie predat. De altfel, pe 70% din centura Gura Humorului s-au făcut studii geotehnice pentru a vedea calitatea solului și soluțiile tehnice ce se impun.

Pe lângă A7, care să lege județul Suceava de București, avem preocupare zilnică și pentru construcția Autostrăzii Nordului, care să lege nordul Moldovei de occident. Aceste proiecte încep să prindă contur și să devină realitate, dar asta nu înseamnă că ne vom culca pe o ureche, ci vom face constant demersuri pentru ca și Suceava să fie legată de restul lumii", a mai spus Gheorghe Flutur.