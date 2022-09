Prin pădurea de cuvinte

Motto. Iubito, trec pe la tine pentru 1-2 partide de sex? – 12 se scrie legat, neputinciosule! Analfabetule!

Never.Niciodată n-ai să vezi rață înecată, nici muiere să tacă! Adaptare. Mi-am schimbatpărerea, convingerile! De mâine, chiar voi milita pentru ca și căsătoria între două femei să fie nu doar acceptată social, ci și legalizată. Să vadă și ele cum e să ai nevastă! Arbori. Nu încerca să te încovoi, la fel cum nu încearcă, (de bunăvoie, n.a.) nici copacii. Încearcă să crești drept şi viaţa va avea grijă să te încovoaie” (Chesterton). Ginghirliu. Mult prea bătrânul adjectiv ”ginghirliu”, cu obârșii pe mal de Bosfor (DJÜDJÜLI), se așezase, pe la mijlocul veacului al XIX-lea, lângă substantivul galben (ban) - galben gingirliu - galben turcesc în valoare de doi lei. Cafeaua gingirlie - cafeaua cu caimac deci - putea fi băută în târg la Moși, după cum zice Nenea Iancu: „5 bani cafea gingirlie...” , dar și la Capșa, unde, ca un omagiu ironic adus lui Iancu Ginghir, toată lumea cerea cafea, „da’ numai gingirlie”. La niște alegeri parlamentare, lui Petre Carp i s-a opus, la Vaslui, candidatul liberal Iancu Gingir, cam trecut ca vârstă, cu o barbă lungă și albă, pe seama căruia se făceau glume. Spre surprinderea unora (nu și a liberalilor) fostul administrator de plasă, Iancu Gingir, l-a învins pe Petre Carp, ajungând astfel și la Capșa - unde ironiile politice erau la ele acasă.” (C. Voinescu). Carne. Consumul de carne a jucat un rol crucial în viața precursorilor noștri din genul ”Homo”. Împărțirea acestei hrane a cimentat și diversificat legăturile sociale și comunicarea în sânul grupurilor de vânători-culegători: vânătoarea face împărțirea prăzii nu doar posibilă, ci și necesară – după ce a doborât o pradă voluminoasă, vânătorul n-o poate consuma singur în întregime, înainte ca ea să se strice -, iar împărțirea face vânătoarea posibilă: este mai ușor să scoți din bârlog, să urmărești și să ucizi un animal, indiferent de talia lui, acționând în grup, decât s-o faci singur. Haram. ” „Haram/ De-al tău suflet, motănime, nepostind postul cel mare”, zice Eminescu în Cugetările sărmanului Dionis, dând turcescului ”haram” (ilicit, prohibit) sensul „vai”, vai de-al tău suflet! Creangă îi dă înțelesul de vită slabă, prăpădită, mârțoagă: „În oaste am fost numai de zbucium: hăis haram, cea haram!” Rebreanu îi schimbă noima, în Răscoala, în pradă, jaf: „Conacul…încă n-a fost atins, dar încolo e haram și oamenii cară fără sfială cu sacii și cu târnele…” În locuțiuni dobândește noi valențe semantice (lăsat la voia întâmplării), după cum scrie Galaction: „Vreai să dau de haram și ce brumă am putut să sui în car?” La Anton Pann îl întâlnim într-o expresie populară: „Banii câți cu nedreptate câștigați carii i-am pus,/ După cum haram veniră, astfel de haram s-au dus”, iar la Alecsandri înseamnă minciună, vorbă fără rost: „Mănânci haram, Ioane...N-am luat nicio leafă.” (C. Voinescu). KFC. O fi fost celebrul colonel Saunders... japonez!? În Japonia, lanțul de fast-food numit mai sus e atât de popular (fapt, cred eu, explicabil prin graba niponilor de a nu pierde mult timp cu alte activități exterioare muncii, precum hrănirea – n.a.) încât, mai ales pentru perioada premergătoare unor sărbători, trebuie să-ți faci rezervare cu 1-2 luni înainte, ca să fii sigur că vei cina acolo. Restaurantele KFC sunt foarte apreciate – și populate – în Țara Soarelui Răsare, încât mulți japonezi cred că este vorba despre o companie niponă. (”Homo carnivorus”, Ed. Michel Quintin, 2016). Discrepanțe. Omenirea consumă carne. Multă carne. În prezent, peste 60 de miliarde de animale terestre (110 miliarde în anul 2050), incluzând aici toate speciile (cu excepția insectelor și altor nevertebrate mici) sunt sacrificate și consumate în fiecare an. În paralel, o mie de miliarde de animale marine (mai ales pești și fructe de mare) sunt recoltate anual pentru a hrăni omenirea. Accesul la aceste surse de hrană prezintă mari diferențe între țările lumii. Un raport FAO din 2015 demonstrează că aproape 800 de milioane de persoane din lume (una din nouă) sufereau de subalimentație cronică, iar 17% dintre copiii sub cinci ani erau subnutriți. Delicatese.– Aveți cumva brânză Roquefort? – Brânză Roquefort? Nu cred, ce-i asta? – Este o delicatesă, brânza cu mucegai…- Îmi pare rău, nu avem brânză Roquefort...Dar avem mezeluri Roquefort, pâine Roquefort și, cu siguranță, avem, mai ales, legume și fructe Roquefort. Banchet. ”Iacob Negruzzi descrie banchetul ”Junimii” ieșene din 1867, care a avut loc, culmea, chiar în casa sobrului Maiorescu. „Atunci s-a băut zdravăn. Știu că noaptea târziu mai rămăsesem vreo opt sau nouă și am aflat a doua zi că, după ce am plecat eu, s-a format un septuor, compus din Alecsandri, Carp, Leon Negruzzi, N. Burghele, Bernhard, Alexandru Ghica și Maiorescu, care au dus-o departe. Acesta din urmă, ca și Pogor, nu bea deloc și totuși petrecea minunat în mijlocul amatorilor de vin. Al. Ghica, după ce desenă caricatura celor din urmă prezenți la banchet, adormi şi fu transportat pe braţe până la o trăsură; Carp, amețit de tot, se culcă pe vreun ceas, şi, deşteptându-se, reîncepu a bea, deveni sentimental şi se puse să îmbrățișeze pe toți ceilalți, făcându-le declarații de eternă amiciție; Leon Negruzzi se făcu bătăios și căută ceartă prietenilor, învinovățindu-i că i-au șterpelit pălăria, care nu se mai afla nicăieri. El se credea într-un restaurant și, adresându-se servitorilor, le cerea întruna socoteala finală şi-un cognac. Burghele şi Bernhard turnau pe gât pahar peste pahar în linişte, bucurându-se de veselia celorlalţi, iar Alecsandri retrăgându-se între 5 şi 6 din ziuă şi văzând cercul aşa de redus, îşi exprimă mirarea cum tinerii din ziua de azi se culcă aşa de devreme şi gustă aşa de puţină băutură”, scria Negruzzi.” (bucatarescu.ro). Țelina. Romanii au dedicat țelina zeului Pluto. În Evul Mediu oamenii credeau în puterile țelinei, ca fiind o metodă infailibilă de a avea un băiat. Aceasta – banala țelină - era pusă sub patul unei femei romane însărcinate, fără ca ea să știe. Și, dacă primul nume pronunțat era al unui bărbat, era garantat că fătul va fi un băiat. Țelina conține vitaminele A, C, B, P și minerale, ajutând la ameliorarea unui apetit sexual scăzut.