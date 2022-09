Momente unice. Muzica ne unește!

Mii de oameni au petrecut o seară memorabilă în centrul municipiului Suceava, joi, 8 septembrie, în compania a peste 120 de artiști de la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău - dirijor Mihail Agafița, maestru în artă, un valoros reprezentant al tinerei generaţii de dirijori, Capela Corală „Doina” - dirijor Ilona Stepan și Show Balet „Repede”, trei perechi de dansatori talentați. „Simfonii de toamnă”, ediția a IX-a, eveniment organizat de Clubul Rotary Suceava-Bucovina, a unit oameni prin muzică, desfășurându-se „în numele frumosului și al bucuriei”.

A fost un eveniment exploziv de muzică, dans, grafică, lumini, flăcări, lasere, artificii, confetti, un concert la care au evoluat și au fost aplaudați minute în șir soliștii: Tatiana Costiuc (soprană), Dumitru Mitu (tenor), Viorica Agafița (vioară), Martina Meola (pian), Marin Gheraș (nai), Eugen Negruță (acordeon), artiști care au interpretat arii celebre de muzică clasică, dar și prelucrări folclorice. Ei au impresionat publicul prin talent, forţă, dar şi sensibilitatea cu care au interpretat partiturile alese.

A impresionat cu vocea ei „de-o limpezime uluitoare”

În deschiderea concertului, a fost invitată pe scenă și a încântat publicul sucevean soprana Ana Cebotari, acompaniată de Orchestra Mundicolor. Soprana Ana Cebotari a interpretat „Hijo de la Luna” – Jose Maria Cano; „Solamente una vez” – Augustin Lara, „Por una cabeza” – Carlos Gardel, „I found my love in Portofino” – Fred Buscaglione, „Siboney” – Ernesto Lecuona, „Sur le ciel de Paris” – Hubert Giraud, „Guarda che luna” - Fred Buscaglione, „Try to remember” – Harvey Schmidt, „Nella Fantasia” – Ennio Morricone, „Never enough” – Benj Pasek și Justin Paul.

Artista Ana Cebotari s-a născut dincolo de Prut, într-un sătuc liniştit, „dar vocea ei, de-o limpezime uluitoare, a purtat-o prin lumea largă”. A absolvit Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, secția canto classic, și-a făcut debutul pe scena Operei Naţionale, iar criticii o consideră una dintre cele mai promiţătoare soliste ale generaţiei tinere. Soprana Ana Cebotari sau „Lia Ciocârlia din România” are în spate premii naționale și internaționale, concerte pe importante scene ale lumii. Și la Suceava, artista a reușit să abordeze cu succes atât repertoriu de operă, cât și alte genuri muzicale: musical, muzică de film, pop/opera, folclor stilizat, astfel că publicul a adorat-o și a aplaudat-o îndelung. „Sunteți un public foarte cald, chiar simțim asta”, a spus Ana Cebotari, care la bis a interpretat „Lie, Ciocârlie”, spre bucuria miilor de spectatori.

Repertoriu bine ales

Evenimentul a fost prezentat de Cătălina Bălăceanu, membră a Clubul Rotary Suceava-Bucovina, care a introdus în scenă Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău, Capela Corală „Doina” și Show Balet „Repede”, care au încântat publicul sucevean, în prima parte a spectacolului, cu interpretarea unor lucrări de Ludwig van Beethoven („Oda bucuriei”), Paul de Senneville („Ballade pour Adeline”), Eugen Doga („Sonet”, „Cascadele din Paris”, „Ochiul tău iubit”, „Să-ți țin încă o dată”, „Păstrați iubirea”, „Vals”), Georges Bizet („Fantezia Carmen”), Giuseppe Verdi („Va pensiero din opera Nabucco”), Carl Orff („O, Fortuna, Carmina Burana”).

În partea a doua a concertului, artiștii din Republica Moldova au venit în fața publicului cu piese muzicale din repertoriul următorilor artiști: Marian Stîrcea („Vivat muzica”), Franz Liszt („Rapsodia Nr. 2”), Ciprian Porumbescu („Balada”), Constantin Arvinte („Ciuleandra – prelucrare”), Gheorghe Mustea („Hora Dragostei”), Gheorghe Șevcișin („Apel de bucium, Hora și chindia”), Franz Lehar („Dein ist mein ganzes Herz”), Franz Lehar („Aria Giudittei din opereta Giuditta”), Luis Enriquez Bacalov („Il postino”), Frederick Loewe („My fair lady”), Arturo Marquez („Danzon Nr. 2”), Francesco Sartory („Time to say goodbye”).

La finalul spectacolului a fost ales „Marșul lui Radetzky”, de Johann Strauss, în aplauzele miilor de suceveni (organizatorii au așezat 7.000 de scaune pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, dar au fost și persoane care au stat în afara spațiului amenajat).

Muzica unește mereu!

Clubul Rotary Suceava-Bucovina, organizatorul principal al evenimentului „Simfonii de toamnă”, ediția a IX-a, și-a dorit ca evenimentul de pe 8 septembrie 2022 să fie o seară memorabilă. Astfel că mii de suceveni dornici să guste din farmecul și bucuria pe care ți le oferă muzica de calitate, muzica clasică, s-au adunat în centrul municipiului Suceava pentru o seară cu multă culoare, cu flori, lumini, lasere, artificii, dar și emoții.

Într-un decor de poveste, din care nu au lipsit aranjamentele florale, jocurile de lasere, dar și artificii și confetti, la final, spre încântarea publicului, artiștii au purtat publicul prin labirintul muzicii, interpretând creaţii din diferite epoci şi în variate genuri stilistice. Creaţiile abordate de artiştii din Republica Moldova, particularităţile stilistice, talentul, profesionalismul lor au făcut ca publicul să vibreze, să aprecieze şi să se bucure de o seară fabuloasă şi să-i răsplătească pe artişti cu aplauze îndelungi.

Tabloul de început de septembrie, 8 septembrie (Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului), a fost completat şi de câţiva dansatori profesionişti veniţi de la Chişinău, trei perechi de dansatori care au schimbat mai multe costume, dansând pe mai multe ritmuri, pe scenă, în fața muzicienilor şi a miilor de suceveni. Din nou putem spune că „muzica unește mereu”, muzica de calitate leagă punți culturale între oameni. Spectacolul de lasere şi focul de artificii de la finalul unei seri memorabile, după cum au spus organizatorii, a făcut ca evenimentul să fie complet, pe gustul tuturor, spectatorii fiind deja cu gândul la ediţia din 2023 și alte surprize.

Premiată excelența

În timpul evenimentului, prof. de fizică Costică Costan a primit din partea Fundației Umanitare Assist, partener oficial al concertului, „Premiul de excelență în educație”. „Dacă educație nu e, nimic nu e!”, a spus profesorul Costică Costan, mulțumind celor care s-au gândit să-l onoreze pentru cei aproape 50 de ani petrecuți la catedră.

De asemenea, primarul Sucevei, Ion Lungu, i-a oferit un coș cu flori Cătălinei Bălăceanu, membră a Clubul Rotary Suceava-Bucovina, și i-a dăruit o Diplomă de excelență președintelui Clubului Rotary Suceava-Bucovina (2021-2022), Andrei Puiu, pentru organizarea Simfoniilor de toamnă din acest an. Edilul Sucevei a felicitat Clubul Rotary Suceava-Bucovina pentru toate acțiunile pe care le organizează pentru comunitate, în special pentru organizarea celor nouă ediții de „Simfonii de toamnă”.

Clubul Rotary și „Simfonii de toamnă” susțin cazuri sociale

„Dăruiți comunității împreună cu Rotary” este mesajul cu care se derulează acest proiect încă din anul 2012. Și în acest an, organizarea evenimentului a fost posibilă datorită partenerilor care s-au alăturat, proiectul fiind susținut de companii importante din mediul de afaceri local, de autoritățile locale și județene și mass-media. Dan-Ioan Cușnir de la Clubul Rotary Suceava-Bucovina a declarat că cele 8 ediții anterioare ale evenimentului au adus pe scenă artiști de la Filarmonica din Botoșani în 2012 și 2014, de la Opera Națională Română din Iași în 2013, 2016 și 2018, de la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici” din Chișinău în anii 2015 și 2019 și de la Filarmonica „George Enescu” din Iași în anul 2017. Și anul acesta, organizatorii au făcut apel către spectatori să facă donații pentru sprijinirea unor cazuri sociale. Mai mulți tineri voluntari au mers printre spectatori cu urne pentru ca aceștia să poată dona bani. „Vrem să ajutăm atât persoane cu probleme medicale, persoane din zona Siret, cu diferite grade de deficiență mintală, cât și copii care provin din zone rurale, care au potențial să facă învățământ de excelență, însă nu au posibilități materiale”, a declarat Dan Cușnir. Clubul Rotary Suceava-Bucovina oferă burse pentru patru copii din familii defavorizate din zona rurală, pentru a continua liceul și, eventual, pentru a merge la facultate. „Vrem să extindem acest proiect, dar avem nevoie de sprijin”, a fost mesajul celor de la Clubul Rotary Suceava-Bucovina. Cătălin Bălăceanu le-a cerut miilor de suceveni aflați la „Simfonii de toamnă” 5 minute în care să fie oameni-îngeri pentru copii nevoiași, pentru copii bolnavi, aflați în suferință. Și oamenii au reacționat și au donat. Anul viitor, organizatorii vor prezenta rezultatele acestei ediții, cum au fost folosiți banii donați de fiecare dintre ei.

La precedenta ediție a „Simfoniilor de toamnă”, cea din 2019, sucevenii au fost foarte generoși. Atunci s-au strâns 16.500 de euro din donații. Banii au fost folosiți pentru construirea și dotarea unei case pentru o familie numeroasă din Siliștea - Dolhasca.

Concertul „Simfonii de toamnă”, ajuns la a IX-a ediţie, s-a dovedit şi de această dată o reuşită, datorită organizatorilor, partenerilor oficiali, sponsorilor, artiștilor și, nu în ultimul rând, unui public generos.