Ca în fiecare an, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Tineret „Grigore Vasiliu Birlic”, Consiliul Local Fălticeni îşi manifestă recunoştinţa pentru cei care sprijină această manifestare culturală. Pentru contribuţia valoroasă la dezvoltarea şi diversificarea creaţiei teatrale, pentru implicarea constantă în ediţiile festivalului, pentru promovarea permanentă a Trupei de teatru „Birlic” formată din tineri fălticeneni, Consiliul Local Fălticeni a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni tenorului Andrei Apreotesei - managerul Ateneului Naţional Iaşi, actriţei Cezara Dafinescu, regizorului Dan Tudor, actorului Claudiu Bleonţ şi lui Alexandru Şerban - preşedintele Asociaţiei Culturale „Grigore Vasiliu Birlic”, ca recunoaştere a contribuţiei acestora la dezvoltarea culturii în municipiul Fălticeni, la creşterea prestigiului naţional al teatrului fălticenean actual, precum şi la creşterea valorii actului artistic.

Diplomele onorifice au fost înmânate de către primarul Gheorghe Cătălin Coman, marţi, 23 august, actorului Claudiu Bleonţ şi vineri, 26 august, în cadrul Galei de decernare a Premiilor FITT „Birlic”, „Draga Film Fest” şi Festivalului „Fălticeni Folk”, actriţei Cezara Dafinescu, regizorului Dan Tudor, tenorului Andrei Apreotesei şi lui Alexandru Şerban.

Recunoştinţa comunităţii prin acordarea celei mai înalte distincţii locale

Aşa cum a precizat primarul Gheorghe Cătălin Coman, aceşti noi Cetăţeni de Onoare se remarcă printr-o bogată activitate în domeniul cultural, artistic, educativ şi managerial.

„Sunt personalităţi complexe, la care se adaugă trăsăturile morale care atestă că în activitatea lor s-au simţit şi se simt răspunzători nu numai profesional, ci şi în relaţiile cu oamenii, ceea ce dă măsura angajamentului faţă de actul cultural pe care îl creează şi la Fălticeni. În urma colaborării cu cele cinci personalităţi din lumea spectacolului în cadrul întâlnirilor care au avut la Fălticeni, mai mulţi tineri din municipiul nostru au îmbrăţişat meseria de actor, regizor sau scenograf, fiind studenţi, masteranzi sau absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică <I.L. Caragiale> din Bucureşti sau absolvenţi ai universităţilor de arte din Iaşi şi Cluj.

În seara asta am reţinut două cuvinte cheie: regie, pentru că suntem la un festival de teatru, şi daruri. Primăria Fălticeni nu oferă daruri, oferă recunoştinţă, pentru că noi suntem cei care primim daruri de la proaspeţii Cetăţeni de Onoare, prezenţi aici şi cărora le mulţumim, le recunoaştem meritele pentru care au fost, aşa cum se spune tehnic, hotărâţi de către Consiliul Local să le fie acordate aceste titluri.

Vă mulţumesc în numele comunităţii fălticenene pentru tot ceea ce aţi făcut pentru municipiul Fălticeni. Sunt convins că odată cu acest titlu veţi fi, dacă mai este cazul, mult mai aproape de noi în tot ceea ce înseamnă promovarea intereselor culturale şi artistice”, a precizat primarul Cătălin Coman.

Claudiu Bleonţ: „Degeaba ai bani dacă nu ai şi minte”

Cu un talent dovedit în cei aproape 40 de ani de actorie, cu o plăcere de a juca pe care puţini o egalează, Claudiu Bleonţ este un actor cu personalitate, care trăieşte fiecare moment pe scenă, îşi iubeşte personajele, oferind acest exemplu partenerilor săi de scenă, dar şi celor care doresc să fie actori de cinema, lucru dovedit prin cele 30 de filme în care îl regăsim cu diverse roluri.

„Au fost două seri de magie pentru care mulţumim actorului Claudiu Bleonţ, Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 28 iulie 2022. Astăzi îndeplinim o dorinţă a fălticenenilor, aceea de a vă mulţumi din tot sufletul pentru tot ceea ce aţi făcut pentru teatrul românesc, pentru Fălticeni. Sunt convins că, şi de acum înainte, în noua postură, de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, o să ne reprezentaţi, o să ne ajutaţi, o să ne sprijiniţi aşa cum ştiţi foarte bine să o faceţi”, a precizat primarul Cătălin Coman în momentul decernării titlului de Cetăţean de Onoare actorului Claudiu Bleonţ.

La rândul său, Claudiu Bleonţ a mulţumit pentru invitaţie, pentru modul cum a fost întâmpinat şi răsplătit de public.

„În Fălticeni, cu ajutorul umbrelor a doi mari actori, Grigore Vasiliu Birlic şi Draga Olteanu Matei, se întâmplă un miracol, pe care l-am trăit în cele două seri în care am fost prezent cu spectacole pe scena acestui mare festival. Promit că voi povesti despre acest moment şi voi susţine ca imagine acest festival. Cultura, sportul, educaţia şi ştiinţa au nevoie de bani. Asta înseamnă ca oamenii să fie convinşi, după cum aţi văzut şi în rolul lui Antonio Salieri pe care l-am interpretat astăzi (în piesa Amadeus a Ateneului din Iaşi) că degeaba ai bani dacă nu ai şi minte aşa cum avea Wolfgang Amadeus Mozart. Voi continua să fac tot ce pot pentru ca acest festival de teatru să se bucure în continuare de prezenţa unor teatre foarte bune şi de un public extraordinar, care să guste şi să se bucure de întâlnirea cu teatrul. Să ne dea Dumnezeu puterea şi mintea să ducem acest eveniment mai departe. Doamne ajută!”, a spus actorul Claudiu Bleonţ.

„Un prieten te ia de mână şi îţi atinge inima”

Cezara Dafinescu, o doamnă a teatrului şi a filmului romanesc clasic şi a celui contemporan, şi-a pus amprenta şi a ajutat la dezvoltarea artei cinematografice românești. În fiecare an a sprijinit buna desfăşurare a Festivalului de teatru de la Fălticeni şi prezenţa, în timpul anului, a unor trupe importante de teatru în urbea de pe Şomuz.

Deşi nu a putut ajunge la Fălticeni din motive întemeiate, Cezara Dafinescu l-a desemnat pe colegul ei de la Teatrul Naţional Gavril Pătru să o reprezinte şi să dea citire mesajului său: „Fălticeni, oraşul în care a copilărit tatăl meu. Atâtea amintiri, atâtea poveşti, atâţia oameni frumoşi. Am iubit oraşul acesta încă din fragedă pruncie. Mai târziu, când prin intermediul părintelui Liviu Mihăilă, mare iubitor de artă şi frumos, am ajuns pe aceste meleaguri, m-am îndrăgostit deja de Fălticeni şi i-am considerat pe toţi locuitorii oraşului prietenii mei. Un prieten te ia de mână şi îţi atinge inima. Voi, dragi prieteni din Fălticeni, mereu mi-aţi atins inima. Vă mulțumesc pentru toată dragostea cu care mă înconjuraţi. Prietenii nu îi vezi mereu, dar ştii sigur că sunt undeva şi te sprijină.

Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni, ce minunat sună. Cred că şi strămoșii mei, care odihnesc în cimitirul oraşului, sunt mândri. Mulţumesc oficialităţilor oraşului pentru aşa o bucurie. Nimic în viaţă nu este întâmplător. Vă mulţumesc din suflet”, a fost mesajul actriţei Cezara Dafinescu.

„A fi Cetăţean de Onoare al oraşului în care s-a născut Grigore Vasiliu Birlic este fantastic”

În ultimii ani, regizorul şi actorul Dan Tudor ne bucură în fiecare vară cu piese noi de teatru. Dan Tudor este profesor, mentor şi model pentru toţi tinerii care îşi doresc să aibă o carieră în teatru şi care înţeleg privilegiul de a putea învaţă în cadrul worksopurilor susținute de cunoscutul actor în cadrul FITT „Birlic”.

Actor al Teatrului Naţional, regizor la Teatrul de Comedie, manager al Teatrului „Alexandru Davila” din Piteşti, Dan Tudor a promis că va reveni anul viitor pe scena festivalului din Fălticeni cu piesa „Birlic”, cea care l-a consacrat pe marele actor de comedie Grigore Vasiliu Birlic.

„Faptul că noi reuşim să fim aici, pe scenă, ca nişte mici epigoni ai lui Birlic, este minunat. Faptul că părintele Liviu Mihăilă a propus ca eu să fiu posesorul unei diplome pe care să scrie Cetăţean de Onoare al Fălticeniului, oraşul în care s-a născut Grigore Vasiliu Birlic, este ceva fantastic, este uluitor, pentru mine este o minune. Am venit aici de fiecare data cu spectacole în care am pus emoţie şi am încercat să fie adevăr, chiar dacă nu au fost desfăşurări mari de forţe. Înseamnă că ele au atins puţin sufletul celor care au fost în sală şi că prietenul nostru, părintele Liviu Mihăilă, a făcut ca această prietenie a noastră să se transfere şi către cei care nu s-au opus acestei propuneri. Îi mulţumesc domnului primar, dumneavoastră celor prezenţi şi uneia dintre actrițele mari ale ţării alături de care am debutat la Teatrul Odeon, Virginia Rogin, care este prezentă la acest moment festiv”, a spus Dan Tudor.

„Birlic”, o coproducţie a Teatrului „Alexandru Davila” din Piteşti şi a Primăriei Fălticeni

După ce primarul Cătălin Coman i-a mulţumit în numele comunităţii pentru tot ceea ce a făcut pentru municipiul Fălticeni şi i-a înmânat titlul de Cetățean de Onoare, actorul Dan Tudor a făcut o promisiune şi a obţinut o promisiune din partea edilului fălticenean.

„Sunt şi managerul unui teatru şi vă promit că anul viitor voi veni la Fălticeni cu spectacolul <Birlic>, spectacol care l-a consacrat pe marele actor de comedie Grigore Vasiliu Birlic. Numele de naştere al actorului fălticenean a fost Grigore Vasiliu, Birlic fiind doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa <Birlic>, jucată la începutul carierei sale.Vreau să obţin acordul domnului primar că acest spectacol va fi o coproducţie a Teatrului <Alexandru Davila> din Piteşti în colaborare cu Primăria Fălticeni şi Asociaţia <Fălticeni Cultural>”, a fost propunerea actorului şi regizorului Dan Tudor.

Primarul Cătălin Coman a acceptat propunerea precizând: „Sună extrem de tentant şi aşa cum ştiţi sunt om politic şi în general sunt obişnuit cu promisiunile. Unele dintre ele le şi respectăm. Vă asigur că aceasta este una dintre ele şi vă mai asigur că vom face treabă bună împreună cu părintele Liviu Mihăilă şi cu regizorul Dan Tudor, pentru că oamenii din Fălticeni merită să aibă o activitate foarte frumoasă artistică, culturală”.

Grigore Vasiliu Birlic, prin urmaşii săi, ne reprezintă şi la New York

Alexandru „Alex” Şerban, strănepotul marelui actor Grigore Vasiliu Birlic şi preşedintele Asociaţiei Culturale „Grigore Vasiliu Birlic”, a sprijinit şi sprijină FITT „Birlic” organizat de Asociaţia „Fălticeni Cultural” şi Festivalul „Draga Film Fest”.

„Ne-am întors în România o parte din familiile Şerban şi Vasiliu pentru că în România sunt faimos. Am înţeles chestia asta abia când am înţeles cine este Birlic şi cât de mult a dăruit teatrului, teatrului radiofonic, filmului şi în ultima perioadă a vieţii, televiziunii.

Accept acest premiu în numele Asociaţiei pe care o reprezint, al tatălui meu, arhitectul Radu Şerban, care locuiește la New York şi este nepotul lui Grigore Vasiliu Birlic şi de la care ştiu toate poveştile despre cum a fost să crească în jurul lui Birlic şi în jurul fratelui lui, sculptorul Vasile Vasiliu Falti, anul acesta împlinindu-se 120 de ani de la nașterea sa. Sunt aici cu familia mea, fratele meu George Mihail şi familia sa. Se află aici, în mijlocul dumneavoastră, sufletul familiei Birlic, continuăm să dăruim Asociaţiei Fălticeni Cultural pentru a organiza acest festival. Primăria şi Consiliului Local se pot baza pe tot sprijinul nostru pentru a duce numele Fălticeniului mai departe în Europa şi peste tot în lume”, a fost promisiunea lui Alexandru Șerban.

Managerul Ateneului din Iaşi, Andrei Apreotesei, sprijină intrarea sinagogii din Fălticeni în circuitul cultural

Andrei Apreotesei, împreună cu actori ai Ateneului din Iaşi, a gândit proiecte şi a venit cu spectacole în municipiul Fălticeni la Festivalul Internaţional de Teatru „Grigore Vasiliu Birlic”, dar şi la alte evenimente dedicate culturii locale pentru a atrage şi pentru a păstra o legătură strânsă cu publicul fălticenean şi nu numai.

Înainte de acordarea titlului de Cetăţean de Onoare tenorului Andrei Apreotesei - managerul Ateneului Naţional Iaşi, primarul Cătălin Coman a precizat: „Un foarte vechi prieten al Fălticeniului, o persoană cu care m-am întâlnit de foarte multe ori şi aici, şi la Iaşi, o persoană care a făcut foarte multe lucruri pentru municipiul Fălticeni, o persoană dragă nouă, căreia îi mulţumim pentru întreaga activitate şi pentru tot ceea ce a făcut pentru Festivalul de teatru şi pentru întreaga activitate culturală de la nivelului municipiului nostru, pentru că a vorbit foarte mult şi frumos despre Fălticeni. Ultima activitate pe care am avut-o împreună a fost la Iaşi, la Cimitirul Eternitatea, cu ocazia resfinţirii mormântului lui Nicu Gane, primar al Iaşiului şi fost elev al colegiului din Fălticeni care îi poartă numele”.

După primirea înaltei distincţii locale, Andrei Apreotesei a precizat că trăim momente emoţionante şi înălţătoare, pentru că „nu este puţin lucru să munceşti din pasiune, să munceşti din bucurie şi la un moment dat să primeşti un telefon prin care eşti anunţat că devii Cetăţean de Onoare. Este o mare încântare şi o mare bucurie şi le răspund celor care mă tot întrebă de ce laud Fălticeniul şi de ce ţin eu atât de mult la Fălticeni: pentru că merită.

Răspunsul poate avea şi conotaţii istorice, dar eu nu laud atât de mult Fălticeniul pentru ceea ce a fost, pentru oamenii care au fost sau pentru ceea ce au făcut ei atunci, pentru că e foarte greu şi uşor neputincios pentru mine să vorbesc despre nişte coloşi.

Laud Fălticeniul pentru ceea ce se întâmplă acum. Laud Fălticeniul pentru că este, în primul şi în primul rând, viu. Aceşti tineri minunați reprezintă speranţa că Fălticeniul este viu, este un oraş frumos ce merită vizitat, dar mai ales ajutat. De aceea, domnule primar, daţi-mi voie ca ceea ce aţi făcut dumneavoastră în această seară şi cu mulţumirile de rigoare şi pentru Consiliul Local, să reprezinte pentru mine în primul şi în primul rând o motivaţie şi mai mare de a rezolva multe din problemele care sunt încă nerezolvate din punct de vedere cultural şi educaţional, de a încerca să facem lobby pe toate părţile pentru a atrage sume importante de bani necesare diferitelor obiective, fie că vorbim de fostul Consulat austriac, o clădire care îmi este atât de dragă mie, fie că vorbim de cea mai frumoasă sinagogă din România. Trebuie să fie salvate aceste clădiri indiferent de religia, indiferent de credinţa pe care o avem, pentru că sunt ale noaste, ale tuturor. Mare mi-a fost bucuria că înainte de a începe această Gală a venit special de la Iaşi Radu Sacagiu, din conducerea Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, şi vă promit că vom face tot posibilul pentru a repune sinagoga din Fălticeni pe lista monumentelor frumoase care merită şi trebuie vizitate şi peste câțiva ani, alături de domnul primar, vom reuşi să facem şi acolo evenimente culturale”, a fost promisiunea lui Andrei Apreotesei.

La final, Andrei Apreotesei a oferit primarului Gheorghe Cătălin Coman o fotografie originală cu casa în care a locuit Nicolae Gane la Fălticeni, fotografie achiziţionată la o licitaţiei, iar preotului Liviu Mihăilă i-a oferit o fotografie originală cu casa în care a locuit Ion Creangă la Fălticeni.