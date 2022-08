Oferte

Cei care se pregătesc pentru școală la Iulius Mall Suceava primesc premii surpriză. „Începe un nou an școlar! Nerăbdători sau nu, este startul ce resetează etapele dezvoltării copiilor, cu noi comportamente, pasiuni, așteptări de la ei și de la cei din jur, dar și cu noi personalități, pe care și le exprimă în cele mai surprinzătoare moduri. Mai dezinvolți, mai siguri pe ei și mai curajoși. Sunt tânăra generație, sunt new kids on the block. Noi începuturi vin cu noi surprize la Iulius Mall Suceava, unde pregătirile pentru școală aduc premii de împărțit cu prietenii și colegii”, transmit reprezentanții Iulius Mall Suceava.

În magazinele Iulius Mall Suceava aveți la dispoziție o varietate de branduri fashion și sport din care să vă alegeți outfiturile cool prin care să vă exprimați personalitatea, librării și magazine care să devină parteneri în educație, gadgeturile care transformă studiul într-o experiență interactivă, restaurante și cafenele unde vă puteți reconecta cu ceilalți colegi.

În plus, puteți primi și premii la cumpărături. Astfel, până pe 11 septembrie 2022, dacă faceți cumpărături de minimum 400 lei din magazinele Iulius Mall Suceava și mergeți cu bonurile la Centrul Informațional, primiți unul dintre premiile instant, în funcție de noroc la Rota cu Premii. Premiile vor fi oferite primilor 108 clienți înregistrați în campanie, din fiecare zi, și constau în vouchere cu valori diferite la: Atlantis Gold, Meli Melo, The Makeup Shop, Sport Vision, Skechers, Playsmartshop, Mado, Promenade, Delicitate, Sale e Pepe, Yoyo Corn, Oscar Cleaning și Secom. Automat, participanții vor fi înscriși și la tombola dedicată începutului de an școlar, în urmă căreia patru clienți norocoși vor fi desemnați câștigători. Doi dintre ei vor putea explora universul cunoașterii cu ajutorul unui Laptop Asus 15 FHD, în timp ce ceilalți doi vor explora orașul pe trotineta electrică Xiaomi MI PRO2.

