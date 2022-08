Mașini spectacol și mii de oameni, la prima ediție a Off Road Max Bucovina - 4X4 Show

Mașini de aproape un milion de euro au fost expuse duminică în centrul Sucevei, în cadrul primei ediții a Off Road Max Bucovina - 4X4 Show.

Încă de sâmbătă după-amiază, de când au fost aduse pe esplanada Casei de Cultură, uriașele vehicule au atras numeroși vizitatori, iar duminică, în ziua anunțată de organizatori, au fost câteva mii de oameni curioși să vadă proiectele unicat ale celor de la Off Road Max.

Vehiculele sunt proiectele la care a lucrat în ultimele luni echipa Off Road Max, un service din Suceava, unde, așa cum spune managerul Cristi Șuiu, “visele 4X4 se transformă în realitate”.

Titlul de vedetă al expoziției nu a fost acordat, pentru că a fost concurență mare.

Pregătit pentru ghețarul din Islanda

Mai toți vizitatorii și-au făcut fotografii și videouri cu poate cel mai mare Nissan Patrol Y60 din Europa (motor 4,2L), cu echipare specială ICELAND.

E pentru prima oară când gigantul pe patru roți (și ce roți! – 44 de inchi) iese din service-ul Off Road Max, după luni întregi în care mașina a fost transformată total.

“Tancul în care stă confortabil un BMW”

Un alt proiect de top al celor de la Off Road Max este așa-numitul “tanc”, “un Nissan Patrol Y60, în care stă confortabil un BMW!”E mașina unui împătimit al mărcii BMW, dar și pasionat de off-road. Care voia un mixt!

Și atunci, explică cei de la Off Road Max, într-un Nissan Patrol Y60, din 1992, recondiționat, au băgat un BMW.

“Tancul”, cu un sistem media performant, e pregătit de on-road, off-road și inclusiv overlanding. Cu portbagaj suplimentar de 480 de litri, apă caldă, apă rece, spații de depozitare, frigider, aragaz, cort de două persoane pe cupola mașinii.

„Brownie”

Un alt proiect Off Road Max e “Brownie”, un Nissan Patrol Y61.



Mașina are un motor 3.0 L (BMW m57) BI-Turbo, transmisie automată (Bmw 8hp), stage 1-2-3 reglabil din potențiometru, suspensie Dobinson +10cm și multe alte dotări pe care le poți vedea și într-un video de prezentare a vehiculului pe canalul de YouTube Off Road Max

Și “Brownie” e pregătită oricând de ieșiri în mijlocul naturii, fiind echipată pentru overlanding.

Un vehicul militar de 70 de ani care merge ca-n prima zi

Ce făceai în 1952?

Mașina din imaginea de mai jos, un DAF YA 126, tocmai ieșea pe poarta fabricii olandeze de camioane DAF.

Au trecut fix 70 de ani de atunci, iar bătrânul vehicul militar, recondiționat la Off Road Max, arată și funcționează ca-n prima zi.

11.000 de wați într-o mașină?!

Cei de la Off Road Max au adus cu ei și muzica. O mașină cu un sistem audio de 11.000 de wați, de-i auzeai și de la Cetatea de Scaun.

E vorba de un Nissan Patrol, culoare Red Fire, care întoarce peste tot privirile trecătorilor.

Livrat din SUA!

O altă mașină admirată de vizitatori a fost un Ford F350 Super Duty, cu motor de 6.7l V8, 400 cp, 1000 newton, și el transformat de echipa Off Road Max. Proiectul nu e încă finalizat, dar arăta wow și în forma actuală.

Senzație a făcut și Super Hummer-ul modificat în service-ul celor de la Off Road Max, dar, mai pentru cunoscători, și Nissan-ul Patrol Y60, vehicul istoric (65.500 de km), care, înainte să ajungă la Suceava, a fost folosit deServiciul de Ambulanță din Austria.

Și lista poate continua cu fiecare mașină expusă de cei de la Off Road Max în centrul Sucevei, fiecare având o poveste interesantă. De la tubulara pregătită pentru competiții de off-road la platforma tunată a celor de la Off Road Max. Povești pe care cei din echipa Max le-au spus tuturor celor care au cerut informații suplimentare față de cele afișate deja la fiecare vehicul.

Una peste alta, a fost o duminică altceva în centrul Sucevei, interesantă chiar și pentru cei nepasionați de domeniul auto.

O duminică în care și vremea a ținut cu organizatorii.

Cum să nu sprijini asemenea inițiative?

De precizat că alături de echipa MAX a fost aproape pe toată durata evenimentului consilierul local Bogdan George Păstrăv, care a și îmbrăcat același tricou cu organizatorii.

“Trebuie să ne mândrim că avem un astfel de business în Suceava, care prin aceste proiecte unicat, prin seriozitate și pasiune pentru ceea ce fac, a ajuns în top la nivel național.

Am rămas plăcut impresionat și la etapa din Campionatul Național de Off-Road, pe care Off Road Max a organizat-o aici, în Bucovina, la Capu Câmpului. Legat de asta, vă spun din culise că sunt șanse foarte mari ca etapa din Bucovina să fie numită cea mai frumoasă din tot campionatul. Cum să nu sprijini asemenea inițiative?”, a declarat consilierul local, menționând că s-a bucurat în demersul său și de sprijinul viceprimarului Lucian Harșovschi.

“Se poate și la Suceava!”

Off Road Max Bucovina - 4X4 Show s-a desfășurat în colaborare cu Primăria și Consiliul Local Suceava, dar și cu suportul Consiliului Județean Suceava.

“A fost o primă ediție și mă bucur cel mai mult că am reușit să le arătăm celor prezenți că se pot face asemenea minunății și aici, la noi, la Suceava. Ne revedem la ediția de anul următor, dar până atunci pregătim și alte evenimente Max. Mulțumesc echipei, autorităților și, în primul rând, oamenilor care au venit în număr atât de mare”, a conchis Cristi Șuiu.