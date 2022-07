Performanță

Desfășurată în perioada 29 iunie-3 iulie, în cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică s-a încheiat cu festivitatea de decernare a premiilor. Elevii din județul Suceava s-au evidențiat și de această dată prin rezultatele foarte bune obținute în toate cele trei probe ale concursului.

Probele susținute în cadrul competiției au fost în număr de 3, după cum urmează:

proba teoretică, cu durata de 3 ore, proba observațională, cu durata de 30 minute, și proba de baraj, cu durata de 4 ore. Olimpiada s-a desfășurat pe 3 secțiuni: juniori (cl. VI-IX), cu condiția să nu depășească vârsta de 15 ani în anul desfășurării competiției, seniori S1 (cl. IX-X) și seniori S2 (cl. XI-XII). Probele s-au desfășurat în amfiteatre din cadrul USV, iar evaluarea lucrărilor s-a realizat de către 30 de profesori cu experiență, care au făcut parte din cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei Naționale. Președintele olimpiadei naționale de anul acesta a fost lector dr. Camelia Pîrghie din cadrul USV, iar președinte executiv a fost prof. Elisabeta Ana Naghi, din Ministerul Educației (ME). Pentru premiile acordate de ME, conform regulamentului specific, s-a realizat clasamentul național, însumând punctajul obținut la proba teoretică cu punctajul obținut la proba observațională. Pentru calificarea în Lotul Olimpic lărgit al României s-au însumat punctajele obținute la toate cele 3 probe.

Prezență de prestigiu pentru elevii proveniți din județul Suceava

Un rezultat de excepție a obținut elevul David Palaghianu, din cl. a VII-a, de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare” Suceava, care a concurat la categoria juniori și a obținut premiul II acordat de Ministerul Educației și medalie de aur acordată de Societatea Română de Fizică (SRF). De asemenea, David Palaghianu a câștigat și titlul de Învingător Absolut la categoria Juniori, rezultat realizat în urma însumării punctajelor la cele 3 probe ale olimpiadei. El a obținut și titlul de învingător absolut la proba observațională la aceeași categorie de Juniori. David s-a calificat primul în lotul lărgit al României pentru olimpiada internațională de astronomie, fiind pregătit la clasă de prof. Carmen Amorăriței și de către prof.dr. Petru Crăciun, în cadrul cercului de astronomie de la Centrul Județean de Excelență.

De asemeni, eleva Rafaela Alexandra Barac Bologa, din clasa a IX-a de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, a concurat la categoria juniori și a obținut mențiune acordată de ME și medalie de argint acordată de SRF. Rafaela s-a calificat a treia în lotul lărgit al României pentru olimpiada internațională de astronomie, fiind pregătită la clasă de profesor Sorin Golda și de prof.dr. Petru Crăciun, în cadrul cercului de astronomie.

Premiată a fost și Alexandra Ecaterina Balabasciuc, din clasa a VI-a, de la Liceul Tehnologic ,,Vasile Cocea” Moldovița, care a concurat la categoria Juniori și a obținut mențiune acordată de ME și medalie de argint acordată de SRF. Rezultatul Alexandrei este deosebit de frumos deoarece este cea mai mică, fiind doar în clasa a VI-a, și a concurat cu elevi din clasa a VIII-a și a IX-a pe aceleași subiecte de examen. Alexandra a fost pregătită la clasă de profesor Ovidiu Balabasciuc și de către inspectorul școlar general adjunct prof.dr. Petru Crăciun, în cadrul cercului de astronomie.

De notat este prestația elevului Dragoș Andrei Sîrghi, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, care a concurat la categoria Seniori S2 și a obținut Premiul II acordat de ME și medalie de aur acordată de SRF. Dragoș s-a calificat în lotul lărgit al României pentru olimpiada internațională de astronomie și astrofizică, fiind pregătit la clasă de prof. Carmen Amorăriței și de către prof.dr. Petru Crăciun în cadrul cercului de astronomie.

Elevul Maurizio Tudor Pavel, din clasa a XII-a, de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare”, a concurat la categoria Seniori S2 și a obținut medalie de bronz acordată de SRF. Maurizio a fost pregătit la clasă de prof. Sorin Golda și de prof.dr. Petru Crăciun în cadrul cercului de astronomie.

Eleva Andreea Bahan, din clasa a VII-a, de la Liceul Tehnologic ,,Tomșa Vodă” Solca, a concurat la categoria Juniori și a obținut mențiune de onoare acordată de SRF. Andreea a fost pregătită la clasă de prof. Ilie Cosovanu. La fel și elevul Mihai Antonio Caunii, din clasa a XI-a, de la Colegiul Național ,,Petru Rareș”, care a concurat la categoria Seniori S2 și a obținut mențiune de onoare acordată de SRF. El a fost pregătit la clasă de profesorul Victor Șutac.

Din județ au mai participat elevii Lucian Ionuț Airinei, din clasa a IX-a, de la Colegiul ,,Lațcu Vodă” Siret, și Bogdan Todică, din clasa a XII-a a Colegiului Național ,,Nicu Gane” Suceava, ambii obținând certificate de participare cu punctaje frumoase, apropiate de premii.

Pregătiri cu loturile selectate pentru următoarele competiții

În perioada 4-8 iulie 2022, la Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava se desfășoară probele de selecție a loturilor restrânse ale României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astronomie, care va avea loc în Georgia, în perioada 14-22 august 2022. Tot în această perioadă va fi și selecția echipei pentru prima ediție din lume a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori, care se va desfășura în municipiul Câmpulung Moldovenesc, la sfârșitul lunii noiembrie 2022.

Coordonatorii lotului olimpic al României pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică sunt sucevenii lector dr. Camelia Pîrghie, directorul Departament Observator Astronomic Suceava, și prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct al IȘJ Suceava. La Suceava au rămas 26 de elevi, între care 10 juniori și 16 seniori, care formează loturile lărgite ale României pentru olimpiadele naționale de astronomie și astrofizică.