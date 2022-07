Eveniment

Întâlnire de suflet, ieri, la Gura Humorului, între absolvenții Școlii Generale Speciale, actual Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sf. Andrei”. Prima generație de absolvenți ai clasei a VIII-a a instituției a revenit, pentru prima dată după 40 de ani, într-o întâlnire emoționantă cu dirigintele și profesorii școlii de altădată. Mai mult de jumătate din cei 15 absolvenți ai primei clase ieșite de pe băncile școlii humorene s-au revăzut, au fost strigați după ordinea bătrânului catalog și au retrăit amintirile tinereții, după ce unul dintre ei a avut inițiativa de a organiza evenimentul emoționant. Pentru înfrumusețarea ambianței, pereții școlii au fost decorați cu frumoase tablouri cu peisaje, într-o expoziție purtând semnătura artistului plastic humorean Radu Bercea.

Au revăzut școala unde au absolvit

Din cei 15 absolvenți ai clasei a VIII-a din vara anului 1982, doar 8 au reușit să ajungă la întâlnire. Asta s-a întâmplat după ce Sorin Moțpan, unul dintre absolvenți, a luat în urmă cu câțiva ani inițiativa organizării evenimentului.

”Am luat ideea de la un cumnat de-al meu de la Frătăuți și mi-am zis, vai ce idee minunată! Nu am realizat cum au trecut anii până acum și m-am gândit, oare de ce nu am știut asta? De patru ani am încercat să reînnod legăturile cu foștii colegi și, fiind șofer pe tir în Statele Unite, puteam vorbi la telefon oriunde pe planetă, fusul orar nefiind un impediment pentru mine. I-am găsit astfel aproape pe toți, unii nu au putut, alții poate nu au vrut să vină astăzi, din cei 15 câți am fost în clasă, 8 au fost prezenți aici. Familia mea e împărțită între România, unde am o fată, și Statele Unite, unde am băiatul. O să trebuiască să mă împart între două continente în viitor”, ne-a spus Sorin Moțpan.

Ei au fost așteptați de dirigintele clasei de atunci, fostul director prof. Mihail Ciocoiu, și de conducerea actuală a instituției, fiind plimbați prin corpurile de clădire care fac astăzi din Centrul Școlar ”Sf. Andrei” o școală modernă, cu toate dotările de ultimă generație. I-a însoțit în periplul lor și Rodica Scheuleac, fost profesor de limba română al clasei de absolvenți. Ea ne-a mărturisit: ”Da, este prima astfel de întâlnire în această școală și printr-o inițiativă venită din partea unui elev, care a reușit să-i adune pe cei mai mulți dintre ei. Eu sunt pensionată, după ce am lucrat 29 de ani în școala asta, și văd acum că arată superb instituția. Pe timpuri elevii Școlii Generale Speciale învățau prin toate hrubele orașului, cu condiții de cazare ca vai de lume. Ce am văzut astăzi în această școală este impresionant și lăudabil. Este meritul domnului Mihail Ciocoiu, care a găsit soluții, cu forțe proprii sau sprijin extern, pentru ridicarea acestui edificiu.”

Emoții la citirea catalogului de către dirigintele emoționat

Evenimentul s-a derulat apoi în moderna sală de festivități a școlii, după tipicul clasic al unei astfel de întâlniri. S-a citit catalogul, fiecare a vorbit despre el și despre frumoșii ani de școală, păstrându-se și un moment de reculegere pentru profesorii și absolvenții trecuți la cele veșnice.

Fostul diriginte, profesorul Mihail Ciocoiu, i-a înmânat fiecăruia diplome și ne-a spus: ”A fost o surpriză maximă, de neimaginat, pentru că de regulă în învățământul special fiecare colectiv se dispersa după absolvire, fiecare lua direcția lui, fiind foarte greu de regrupat. Individual am păstrat legătura cu absolvenții, care ne sunau de unde erau și ne povesteau realizările lor, dar inițiative de adunare a unei generații de absolvenți nu au mai existat. Când Sorin Moțpan m-a sunat anul trecut și mi-a povestit despre intenția sa de a-și aduna toți colegii, am simțit că se poate. E prima mea generație de elevi reunită și prima și a școlii și trăiesc o satisfacție foarte mare. I-am preluat de la clasa a V-a în 1978 și i-am dus 4 ani, când au absolvit și au plecat mai departe spre alte școli. Ei și-au împărtășit amintirile, școala era cu totul altfel când au absolvit-o ei, iar astăzi i-am văzut foarte încântați de ceea ce au văzut aici, de transformările prin care a trecut instituția și de condițiile foarte bune pentru copiii de astăzi.”

Emoțiile, cuvintele de mulțumire și culoarea peisajelor expuse au încălzit atmosfera

Bucuria revederii a fost susținută și de frumusețea tablourilor expuse de artistul plastic Radu Bercea, prezent și el la întâlnire. ”Eu am mai expus în această instituție, pentru că cunosc colectivul profesoral și de câte ori au apelat la mine, am răspuns cu prezența lucrărilor mele. Cea de astăzi conține în jur de 25 de lucrări, peisaje din zonă sau o parte cu tematică, lucrate în acrilic, voind să înfrumusețez un pic atmosfera și evenimentul în sine”, a spus artistul humorean.

Impresionat de reacțiile unora dintre absolvenți, actualul director al instituției, profesorul Marian Călinescu, a adăugat: ”Emoționant, nu-mi găsesc cuvintele încă. Sunt replici de-ale absolvenților care ne urmăresc, spre exemplu: Fără dumneavoastră, cine știe ce am fi ajuns? Ei sunt mărturii vii care reprezintă cea mai mare răsplată pentru noi, profesorii. Ei mărturisesc cu toată transparența că au plecat dintr-un mediu propice unei evoluții negative și au venit în școala noastră, care a reprezentat acel punct de turnură pentru evoluția lor ulterioară.”

La final cu toții și-au exprimat dorința de a reveni în școala care i-a format și modelat ca oameni.