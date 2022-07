Luni, 4 Iulie 2022 (19:52:55)

Părinții Roxanei Donisan, Rodica și Gheorghe, împietriți de durere, spun că le-a sărit inima din piept de la prima știre despre atacul unui rechin asupra unei turiste românce în stațiunea egipteană Hurgada, știind că și fiica lor se afla în vacanță acolo. Mama ei povestește că Roxana era îndrăgostită de această stațiune, era pentru a treia oară acolo, după ce a găsit o ofertă de ultim moment, cu ultimul loc liber în avion. De data asta și-a luat două sejururi, ca să aibă timp suficient să se bucure de mare și vacanță. „Îi plăcea foarte mult în Egipt, la Hurgada. Înainte de pandemie a făcut filmări cu delfini, scufundări... Azi (luni – n.r.) trebuia să se întoarcă și duminică s-a dus să înoate. Când am văzut la televizor știrea cu rechinul mi-a sărit inima din loc. Am rugat-o pe o vecină care are un telefon performant să-i trimită un mesaj. N-a mai răspuns. Emilia, vecina, m-a liniștit, că probabil nu a luat telefonul la plajă, că nu merge internetul... ce să nu meargă... Joi am vorbit ultima dată cu ea... Duminică s-a dus la ultimul înot și s-a dus la moarte”, spune mama Roxanei.

Ne arată fotografii cu fiica ei, unicul copil, din alte vacanțe, pentru că Roxanei îi plăcea foarte mult să călătorească. Malaiezia..., Singapore..., China..., Grecia.... „Tare cuminte a fost... Ne-a ascultat... Pe 28 iunie, la ora 14.44, am primit ultimul mesaj de la ea”, spune Rodica Donisan.

· Cu ultimul bilet de avion care mai era disponibil, a plecat în ultima vacanță

Tatăl Roxanei își amintește cât de mult îi plăcea Roxanei să meargă la casa bunicilor, la Voroneț. „Ea îmi dădea curaj, îmi dădea putere. Era un om perfecționist, în tot ce făcea. Îi plăcea să meargă în Egipt pentru scufundări pentru că era apa cristalină, curată”, spune Gheorghe Donisan abia stăpânindu-și hohotele de plâns. Despre ultimele clipe ale Roxanei a aflat de la autorități și din presă: „Ea a ajuns până la geamandură. Acolo apa e de maximum 2 metri, unde a înhățat-o rechinul. Sunt poze făcute de un turist de pe vasul care era imediat dincolo de geamandură. El a alertat... Nu avea nimeni curajul să sară în apă să o salveze. (...) Când a venit poliția la ușă să ne ceară date personale și a întrebat dacă locuiește aici, mi-a cerut numărul de telefon, i l-am dat și n-a trecut un sfert de oră și m-a sunat consulul din Egipt, care a spus că e vorba de fata noastră. Prima informație a fost că a reușit să ajungă până la mal, asta înseamnă că nu era distanță mare și confirmă că de pe vas cineva filmase lupta. De la societatea de turism mi-au spus ce mi-a spus și consulul. Azi am făcut toate demersurile pentru certificatul de deces și aducerea ei acasă. Domnul consul mi-a promis că într-o săptămână o aducem”.

Privește cu durere fotografiile Roxanei, din copilărie, din facultate și din vacanțe, ultima – în care a plecat cu o ofertă last minute, cu ultimul bilet și un timp dublu față de cât mergea de obicei - fiind și cea din urmă.

La serviciu, la Administrația Financiară, în biroul în care a lucrat Roxana, mai este acum doar o candelă aprinsă în memoria ei. Una dintre colege, Violeta Petrea, spune că de luni, 4 iulie, ar fi trebuit să revină la serviciu. O altă colegă, Anca Boca, și-a amintit cât de fericită era Roxana că a prins oferta last minute: „Era foarte fericită că pleacă în această vacanță, abia aștepta să ajungă. Au sunat-o de la agenția de turism că au un loc, era ultimul bilet la avion”.