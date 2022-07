Urmărit general

Un sucevean intrat recent pe lista urmăriților general atrage atenția prin pedeapsa pe care o are de executat - 2 ani, 4 luni și 1.884 zile de închisoare.

Florin Ursu, în vârstă de 48 de ani, din Suceava, a fost condamnat la pedeapsa principală pentru infracțiunea de înșelăciune, însă ce atrage atenția mai mult este restul de pedeapsă foarte mare pe care îl are de executat – cele 1.884 zile de închisoare.

Cele 1.884 de zile reprezintă eliberarea condiționată de care a beneficiat inculpatul, după un omor pentru care a fost condamnat la 18 ani de închisoare.

Revenit acasă, după ce a ispășit în jur de 13 ani de închisoare, Ursu și-a deschis o firmă de recrutare persoane care doreau să obțină contracte de muncă. Ursu a fost trimis însă în judecată pentru 13 infracțiuni de înșelăciune cu privire la locurile de muncă în străinătate.

A dezarmat un militar, iar cu arma l-a ucis pe al doilea

Vom reveni asupra înșelăciunilor, însă ne oprim acum la fapta de omor, care a șocat la vremea respectivă și care este demnă de un scenariu de film de acțiune care are în prim-plan violența și dorința de răzbunare. Din păcate, aici nu este vorba de o poveste din film, ci de un caz real, de o dramă care a nenorocit mai mulți tineri, inclusiv pe autor.

Deși fapta comisă de Ursu este din anul 2000 și se pierde deja în negura vremii, mai există totuși „urme” din presa de atunci, care a relatat pe larg cazul de omor deosebit de grav.

După cum au scris atunci colegii de la Ziarul de Iași, ”Asasinul de la Vama Veche a fost prins în Gara Suceava”.

Tânărul de 26 de ani de atunci, Florin Ursu, din Suceava, a atacat pe plaja din zona Vama Veche, județul Constanţa, doi sergenți angajați ai Poliţiei de Frontieră. Arhim Bulet, unul dintre cei doi, a fost ucis, iar celălalt, Daniel Roșca, a fost rănit grav. Agresiunea s-a produs în timp ce cei doi sergenți angajați își efectuau serviciul de pază în zona plajei din Vama Veche. Florin Ursu s-a apropiat de ei, sub pretextul că este sublocotenent în trupele antitero, l-a lovit puternic cu un par în cap pe Daniel Roșca (provocându-i un traumatism cranio-cerebral), i-a luat pistolul mitralieră şi l-a împușcat cu arma pe celălalt sergent.

Mai apoi s-a urcat în tren, a plecat la București, de unde, în scurt timp, a luat un alt tren spre Suceava.

Florin Ursu a fost prins de polițiștii suceveni în Gara Suceava Nord, după ce a coborât din trenul Rapid 653 care venea din direcția București Nord.

El a fost prins de către polițiștii de la Postul TF Suceava Nord care erau deja puși în alertă.

A venit la Suceava cu trenul și cu pistolul mitralieră după el

Colonelul Dumitru Buțerchi, șeful Serviciului Poliției Transporturi Suceava, relata atunci cum a fost prins Ursu: "La intrarea în serviciu, în seara de 16 august, am realizat un dispozitiv operativ de acțiune. Jandarmii, echipați în uniformă, au fost dispersați în gară, ascunși de privirile celui pe care trebuia să-l prindem. Eu şi plutonierul Viorel Simion, îmbrăcați în civil pentru a nu atrage atenția, am supravegheat trenul. La sosirea acestuia în gară, ne-am apropiat de tren și am început să urmărim persoanele care coborau pentru a-l depista pe suspect. A coborât din primul vagon de după locomotivă, în dreptul biroului de mișcare. Corespundea întrutotul descrierii care ajunsese la noi. În momentul în care a coborât din tren s-a salutat cu plutonierul Simion, pe care îl cunoștea, și a încercat să plece. Pentru a nu da de bănuit, polițistul a așteptat până când Ursu s-a întors cu spatele și, imediat, a înșfăcat cutia pe care infractorul o ținea sub braț. Apoi Florin Ursu a fost imobilizat şi dus în postul de poliţie".

În cutia de carton se afla pistolul mitralieră cu pat rabatabil seria A6, încărcat cu 23 de cartușe, cu care a comis crima și cu care a mers în tren până la Suceava.

S-a răzbunat pe colegii militari cu care a participat la depistarea unui caz mare de contrabandă

Cu privire la mobilul faptei, și acesta este demn de un scenariu de film.

După cum a relatat mama autorului, fiul ei se plângea că nu a fost recompensat așa cum trebuie după ce în 1995, pe când era militar în termen, a contribuit decisiv la prinderea unor indivizi care făceau contrabandă cu aparatură electronică. Cu acea ocazie el a primit bani doar pentru o pereche de adidași și promisiunea că după vinderea mărfii confiscate, în valoare de 22 de milioane de lei la acea vreme, va mai primi şi alți bani. Aceasta nu s-a mai întâmplat şi Florin Ursu a rămas cu convingerea că banii au ajuns în buzunarele lui Bulet şi Roșca, participanți şi ei la prinderea contrabandiștilor.

După ce timp de câțiva ani a mers pe Litoral și a tot încercat să obțină și el un post la Poliția de Frontieră (ca recompensă pentru cazul de contrabandă), în anul 2000 suceveanul a pus la cale planul de răzbunare relatat mai sus. Vizați au fost chiar foștii colegi militari în termen, ajunși ulterior militari la Poliția de Frontieră.

O posibilă explicație a ce a făcut asasinul vine din copilăria acestuia, de când avea 5 ani. Atunci, el a fost martor la uciderea bunicului său, de către tatăl său.

Revenit acasă nu a reușit să se țină departe de poliție, procurori, judecători și de... pușcărie

Pentru fapta de omor, Tribunalul Militar l-a condamnat pe Florin Ursu la 18 ani de închisoare. El a fost eliberat condiționat, cu acest rest de pedeapsă pe care ar trebui să îl execute acum – 1.884 de zile. Rezultă că acesta a comis în jur de 13 ani de închisoare pentru omor.

După ce a revenit acasă, la Suceava, Ursu și-a deschis o firmă de recrutare. A încasat bani de la oameni, pentru a le intermedia locuri de muncă în străinătate. Au început apoi plângerile împotriva sa, oamenii reclamând că au plătit sume de bani, dar ulterior au fost lăsați baltă.

Florin Ursu a fost trimis în judecată de procurori pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată (13 fapte) și fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Pentru aceste două infracțiuni, în urma contopirii, Florin Ursu a primit pedeapsa de 2 ani și 4 luni de închisoare. La această sentință legată de faptele recente se adaugă restul mare rămas neexecutat pentru omorul din Vama Veche.

Inculpatul nu s-a prezentat nici la procesul de la Judecătoria Suceava, fiind condamnat practic în lipsă.

Poliția Română a publicat fotografia lui Florin Ursu la secțiunea „Urmăriți” și așteaptă date și informații cu privire la unde s-ar afla acesta.