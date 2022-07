Se îngrămădesc evenimentele la Wimbledon, dar eu tot cu ăsta încep: s-a găsit jucătoarea care s-o oprească pe poloneza Swiatek! Aceasta este cunoștința noastră Alizé Cornet, cea care a încheiat meciul cu o serie de 6 game-uri. În acest moment, oricine poate câștiga trofeul, își fac loc în tururile rarefiate jucătoare care pur și simplu visează cu ochii deschiși. Practic, Simona este singura cu trofee de GS în palmares! Slice-ul încă este la putere, astăzi joacă Tan împotriva Anisimovei, iar mâine Maria T. se va întâlni cu conaționala... Niemeier, deci una dintre ele va face semifinală. După ce a gestionat fără probleme forța Soranei, jucătoarei germane i-a fost mai greu cu forța brută a lui Ostapenko (care o dominase clar pe Irina Begu), a trebuit să salveze două mingi de meci, dar a trecut... M-a impresionat și Bouzkova, o cehoaică de 23 de ani care se apără într-un fel ”alcarazian”. Simona are meci alunecos azi, cu o Badosa dornică de revanșă, meci care poate merge în orice direcție. Oricum, noțiunea de meci ușor nu mai există, indiferent cu cine ar juca Simona. Doar dacă și le-ar face ea ușoare, ceea ce am văzut că nu prea s-a putut, exceptând primul tur cu Muchova.

Înainte de a trece la turneul băieților, să spunem că la Wimbledon s-au sărbătorit 100 de ani de Centre Court, o festivitate cu o densitate de campioni cum nu cred că s-a mai văzut. Au fost prezenți și Simona (în grupul cu un trofeu), și Murray, și Nadal (două trofee), până la Djokovic (6) și Federer (8). A lipsit Serena, care s-ar fi situat între ultimii doi, cu 7, dar am văzut alți uriași din istoria acestui sport și acestui turneu.

Turul 3 la băieți ne-a acaparat cu confruntarea Kyrgios – Tsitsipas, în care grecul-australian și grecul-grec parcă aveau de împărțit o moștenire a unor strămoși comuni. A câștigat ”bad boy” Kyrgios, dar Tsitsipas parcă l-a întrecut ca hărțuitor. A lovit de câteva ori spre adversar, iar o minge trimisă de el în tribună a lovit un spectator, moment în care Kyrgios a cerut arbitrului să-l elimine, invocând precedentul Djokovic. Discutabil. Dacă mingea lui Djokovic ar fi lovit arbitra aceea în umăr, ar mai fi fost eliminat? Un eveniment e evaluat și după consecințe. Dar faptul că acel spectator n-a avut de suferit nu înseamnă că trebuia să se ignore pur și simplu gestul lui Tsitsipas. Una peste alta, devine plauzibil un sfert australian între Kyrgios și De Minaur, dintre ei alegându-se eventual oponentul lui Nadal din semifinală. Care Nadal a trecut lejer de Sonego, a cărui minirevenire pe final a neutralizat-o cu o mustrare la fileu ca între profesor și elev! A avut dreptate italianul să se supere, a înțeles și Nadal că a exagerat și și-a cerut scuze la conferința de presă.