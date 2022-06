Interviu cu Ciprian Agheniței, Senior Developer, și Adrian Jureschi, AM Engineer, speakeri în cadrul evenimentului Connect.IT Suceava

Endava, compania britanică de software prezentă de aproape un an și pe piața IT din Suceava, a pornit în luna mai într-o caravană Connect.IT, o serie de evenimente pe diverse teme tehnice în care pasionații de tehnologie au ocazia să afle direct de la specialiști care sunt noile tendințe în industria IT-ului. Până în acest moment, asemenea întâlniri au avut loc la București, Craiova, Brașov, Sibiu și Târgu Mureș, urmând ca Suceava să încheie seria de conferințe din țara noastră, pe 23 iunie, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”. Participarea la eveniment este gratuită, iar cei interesați se pot înregistra accesând platforma dedicată.

Înainte de eveniment, am povestit cu Ciprian Agheniței, Senior Developer, și Adrian Jureschi, AM Engineer în Endava Suceava despre subiectele care vor fi abordate, despre ce înseamnă Connect IT, dar și despre modele de livrare și importanța lor în munca profesioniștilor IT.

Ce este Connect.IT și cum a pornit această serie de evenimente?

Ciprian Agheniței: Connect.IT este un concept emblematic pentru Endava, pe care abia așteptăm să îl aducem și la Suceava. Pe scurt, este modul prin care ne dorim să ne conectăm cu profesioniștii din comunitate, să împărtășim din cunoștințele noastre și să descoperim noi perspective. Sub această umbrelă am pornit Caravana Connect.IT powered by Endava, o serie de întâlniri pe diverse teme tehnice, cu scopul de a crea și dezvolta comunitățile locale de IT. Până în iulie, vom fi prezenți în 12 orașe din România, Moldova, Bulgaria și Polonia, iar obiectivul nostru este să facilităm astfel de experiențe în majoritatea orașelor din Europa Centrală în care Endava operează.

Cine va susține alături de voi prezentări la Connect IT Suceava și care sunt principalele teme pe care le veți aborda?

Adrian Jureschi:Connect IT Suceava va aduce în fața publicului două subiecte foarte interesante și nu mai puțin de 4 speakeri, experți în zona de dezvoltare software, managementul aplicațiilor, data & design și experiența utilizatorului. Alături de colegul meu din Suceava, Ciprian Agheniței, vom discuta despre modele de livrare de succes și care este impactul lor atât în aria de dezvoltare, cât și în zona de AM.

În a doua parte a evenimentului, colegii noștri din Endava Iași, Beniamin Clim, Head of Data, și Ciprian Amariței, Head of Creative Services, vor vorbi despre inteligența artificială și cum poate influența aceasta experiența utilizatorului, dar și care sunt provocările pe care profesioniștii IT le vor înfrunta într-un viitor dominat de AI și cum se pot adapta.

Ce reprezintă un model de livrare și cum îi poate ajuta pe cei care lucrează în dezvoltarea de produse software?

Ciprian Agheniței: Orice proiect, indiferent de dimensiune, începe cu o idee. Pentru a ajunge, însă, la furnizarea completă a unei soluții software, este esențial să avem o serie de pași bine definiți. Iar aici intervin modelele de livrare. Pentru un developer, un model de livrare înseamnă un mod de lucru mai bine organizat, datorită căruia timpul și efortul investit se diminuează substanțial. Există, desigur, foarte multe variații ale acestui model, însă în cadrul Connect.IT Suceava ne vom concentra pe TEAM.

TEAM (The Endava Adaptive Model) este bazat pe metodologia Agile și reprezintă un model amplu de livrare care ia în calcul mai multe elemente-cheie. Prezentarea noastră se va concentra pe unul dintre aceste elemente - Engagement Model, sau pe scurt, etapele pe care le are de parcurs un developer de la prima interacțiune cu clientul și până în ziua release-ului, ce întrebări este bine să adresezi și cum să lucrezi mai eficient cu echipe distribuite, cu experți din diferite arii. Suntem siguri că mulți dintre colegi știu că este o călătorie lungă, iar un plan bine pus la punct reprezintă o necesitate absolută. Despre toate acestea, vom povesti împreună pe 23 iunie, la Suceava!

Cum se aplică modelele de livrare în munca unui expert în management-ul aplicațiilor?

Adrian Jureschi: În Endava, munca noastră nu se termină în momentul în care lansăm o soluție software, ci continuă mult după aceea, prin intermediul echipei de Applications Mananagement. Rolul unui AM Engineer este de a se asigura că produsul rămâne funcțional de la go live până în ultima zi și că beneficiază de toate îmbunătățirile necesare. Toate acestea se fac cu ajutorul unor tehnici și proceduri bine definite pentru a asigura performanța și eficiența unei aplicații. Cu alte cuvinte, cu ajutorul unui model de livrare, despre care vom discuta mai multe la Connect.IT Suceava!

Caravana Connect.IT va ajunge în total în 12 orașe din România, Moldova, Bulgaria și Polonia – una dintre cele mai recente locații în care compania și-a extins business-ul. Evenimentul Connect.IT Suceava încheie seria de întâlniri din România.