Better Together, proiect de promovare a talentelor, a artei și a sportului în Suceava

Activități

Better Togethereste un proiect ce a luat naștere la finalul anului școlar 2021-2022, la inițiativa unor liceeni ce și-au propus să se implice în promovarea talentelor, a artei și a sportului în municipiul Suceava, „acestea nefiind promovate suficient în rândul tineretului”, după cum susțin inițiatorii.

Primul pas a fost să se formeze echipa Better Together, care în momentul de față este formată din liceeni de la Colegiul Național ,,Ștefan cel Mare", Colegiul Economic ,,Dimitrie Cantemir", Colegiul Național ,,Petru Rareș", Colegiul Național ,,Mihai Eminescu", Colegiul Național de Informatică ,,Spiru Haret”.

Tinerii și-au propus să organizeze în perioada următoare mai multe activități: 27-29 iunie, se organizează o Expoziție de artă, tema este „Mitologia”. Lucrările pot fi aduse de orice elev, cei mai talentați pictori vor primi un premiu corespunzător pentru munca lor depusă, iar, la final, se va organiza o licitație în scop caritabil, pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava.

Joi, 30 iunie, echipa Better Togetherorganizează un Crosscaritabil de 2,5 km, pe stadion.Taxă minimă de participare: 30 de lei. Câștigătorii vor primi premii oferite de către sponsori. Ștefan Bozomală, voluntar în cadrul proiectului, a spus că vineri, 1 iulie, la ora 19:00, echipa Better Together organizează Balul de caritate „O seară în Egipt”. Orice elev talentat poate participa cu un moment la acest bal.Toate donațiile strânse vor fi folosite în ajutorul campaniei „O facem!”. Echipa de tineri Better Together poate fi găsită peFacebook și Instagram, https://www.facebook.com/BetterTogether-Suceava-107589311982591, https://www.instagram.com/better_together_sv/