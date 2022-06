Caz incredibil!

Niculai Romică Floriștean, actualul primar al comunei Valea Moldovei și care a fost anterior și viceprimar, ar putea preda oricărui avocat lecții cu privire la cum poți scăpa de dosare penale, în cazul unor fapte care, la prima vedere, ar părea clare ca lumina zilei.

Ultimul dosar în care acesta a primit ordonanță de clasare a fost în anchetă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc și a privit infracțiunea de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.

Anterior, același Floriștean a mai scăpat de răspundere în trei dosare penale, două legate de conducere cu permisul suspendat și unul de conducere sub influența alcoolului. Interesant este că dosarele nu au fost făcute de același polițist sau structură de poliție, caz în care s-ar putea bănui că au fost făcute prost sau cu dedicație.

Una dintre fapte, de exemplu, a fost constatată în Capitală, de un echipaj de poliție care nu a putut demonstra legal și temeinic că cel pe care l-a oprit și prins băut la volan era chiar Floriștean.

Prins cu un camion cu ITP expirat și cu remorcă cu număr fals

Cel mai recent caz soluționat cu verdict ”Nevinovat” pentru Floriștean este din data de 25 mai 2020, când polițiștii de la Secția Rurală Vama au oprit, pe DN 17, pe raza comunei Vama, autoutilitara cu remorcă cu numărul SV-73-RFL, care transporta lemn. La volan era Niculai Romică Floriștean, în vârstă de 46 de ani, viceprimarul din Valea Moldovei la acea vreme.

Prima constatate a polițiștilor a fost lipsa Inspecției Tehnice Periodice a mașinii, motiv pentru care au aplicat o amendă și s-a reținut certificatul de înmatriculare.

În cazul remorcii în care se afla lemn, polițiștii au comparat seria de șasiu menționată în certificatul de înmatriculare prezentat și cea înscrisă pe plăcuța de omologare RAR identificată pe partea din față a semiremorcii, ocazie cu care s-a constatat că seriile de șasiu nu coincid.

Polițiștii au constatat, în urma verificării aplicației Inspectorul Pădurii, că pentru seria de șasiu a remorcii care transporta lemn nu exista aviz de însoțire.

În acest caz s-a întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de “punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

A dat vina pe șofer și nu s-a putut demonstra că a avut intenție de a comite fapta

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc ne-a informat oficial că în acest caz s-a dispus, la finele lunii mai a acestui an, clasarea cauzei față de suspectul Floriștean Niculai Romică, ”întrucât lipsește forma de vinovăție prevăzută de lege, respectiv intenția”.

Imediat după ce a fost prins la volanul respectivului camion, Floriștean a venit cu următoarea variantă:

”Eu am șofer la acel camion, lemnul nu este al meu, eu doar făceam un transport între două puncte. Pe drum, șoferul s-a enervat, a oprit și a plecat din mașină. Am rămas doar eu și am fost nevoit să conduc mai departe. Nu știu nimic de acele numere false, știu doar că șoferul a schimbat bara din spate..., eu am intrat pe mâna poliției ca din oală, am fost lucrat de cei care îmi poartă de grijă și mă vânează”, a declarat viceprimarul de la acea vreme.

Pus sub acuzare pentru că ar fi condus beat, a venit cu documente prin care a demonstrat că el era în altă parte

Dacă detaliem cazul Floriștean, povestea devine de-a dreptul halucinantă.

După cum am mai relatat în Monitorul de Suceava, primul dosar penal pe numele lui Floriștean a fost în anul 2011. Atunci, agenți de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere București i-au întocmit acestuia dosar penal pentru că ar fi fost prins băut la volan, în Capitală. Numai că, cinci ani mai târziu, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București a stabilit că la volan, în acea zi din 2011, nu a fost Floriștean.

Niculai Romică Floriștean a prezentat o serie de documente prin care a demonstrat că în acea zi nu putea fi la volanul mașinii trase pe dreapta. De cealaltă parte, polițiștii nu au putut demonstra, legal și temeinic, că Floriștean a fost cel prins la volan în acea zi.

Problemele penale s-au învârtit în jurul camioanelor cu lemne

Până să primească această ordonanță de clasare, în august 2016, același Floriștean s-a urcat la volanul camionului șoferului său, la Frasin. Oprit de polițiști, acesta a explicat că șoferul a avut o urgență în familie și a plecat, iar el doar a mutat camionul 50 de metri, până într-o parcare. Floriștean figura în evidențe cu permisul suspendat, pentru dosarul penal legat de alcool, de la București. După acest eveniment, Niculai Romică Floriștean s-a ales cu al doilea dosar penal, așadar pentru conducere fără permis.

A urmat o poveste asemănătoare, în martie 2017. Floriștean, devenit viceprimar, a fost oprit în trafic, la volanul unui camion cu lemne. Polițiștii i-au făcut din nou dosar penal, pentru conducere cu permisul suspendat (ca efect al celorlalte două), deși bărbatul primise deja ordonanța de clasare din primul dosar, cel legat de consumul de alcool.

Cum primul dosar, cel legat de consumul de alcool, a devenit nul, ”fiind întocmit în mod nelegal de către agenții de poliție din cadrul Brigăzii Rutiere, întrucât nu el a fost autorul infracțiunii”, după cum scrie clar în ordonanța de clasare, următoarele două au devenit și ele la fel, întrucât fapta nu există.

Așadar, clasări pe linie pentru actualul primar, care a scăpat de orice fel de răspundere pe linie penală.

Așadar, din tot acest șir de acuzații și dosare penale, Floriștean a scăpat doar cu câteva amenzi contravenționale legate de lemnul transportat și ITP-ul camionului.

Un adevăr este și că între actualul primar și fostul primar, Constantin Moroșan, a existat un conflict extrem de puternic, cei doi reclamându-se în mod repetat, fiecare pe unde a crezut că are șanse mai mari de reușită. Așa se explică și de ce Floriștean a fost atât de des în atenția echipajelor de poliție.