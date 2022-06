Marţi, 14 Iunie 2022 (14:02:11)

Rudele unui tânăr din Nisipitu-Ulma, care și-a pierdut viața la numai 22 de ani, au primit despăgubiri din partea instanțelor de judecată. Mai exact, aceștia au de încasat o sumă totală de 70.000 de euro cu titlu de daune morale, dar și aproape 30.000 de lei cu titlu de daune materiale. Mai trebuie făcută mențiunea că suma putea fi dublă, dar s-a ținut cont că victima a fost persoana vinovată la accidentul care a avut loc în luna mai a anului 2019. În ceea ce-l privește pe șoferul care a intrat în mașina unde se afla persoana care a decedat, acesta a fost găsit vinovat pentru comiterea infracțiunii de „ucidere din culpă”. În aceste condiții, Judecătoria Rădăuți l-a condamnat pe Ovidiu Cotos, de 26 de ani, din Straja, la o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare. Magistrații au mai constatat că acesta avea și o altă condamnare, de 1 an de închisoare cu suspendare, pentru contrabandă. În final, i-au aplicat o pedeapsă de 1 an și 10 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Mai trebuie spus că soluția de la Judecătoria Rădăuți nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Accidentul s-a petrecut ziua în amiaza mare pe DJ 290, pe raza satului Nisipitu, comuna Ulma. Din cercetările poliției rezultă că Ovidiu Cotos, din comuna Straja, aflat la volanul unui autoturism Audi A6, cu care se deplasa pe drumul județean, având prioritate, nu a putut evita impactul cu un alt Audi A6, condus de Ioan Costil, în vârstă de 22 de ani, din Nispitu-Ulma, care s-a pus în mișcare din parcarea magazinului Ulmeanu SRL, fără a se asigura suficient. Din păcate, mașina ieșită din parcare pe drumul județean a fost lovită violent din lateral, șoferul resimțind în plin șocul. Expertizele care s-au făcut în acest dosar au arătat că Ovidiu Cotos circula cu o viteză foarte mare. Mai exact, pe o porțiune unde există și treceri de pietoni și limita de viteză era de 30 km/h, autoturismul lui Cotos zbura cu 135,72 km/h. Imediat după accident, Ioan Costil a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul municipal Rădăuți, fiind transferat imediat la Spitalul Județean Suceava. Tânărul a fost preluat de medicii suceveni cu diagnosticul de comă de gradul III, traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, traumatism coloană cervicală, traumatism toraco-abdominal, fiind internat pe secția de Neurochirurgie ATI. După aproximativ două luni de spitalizare, tânărul a decedat. Celălalt șofer implicat în accident, care a scăpat fără leziuni, a fost verificat cu etilotestul, rezultând alcoolemie 0, iar probele de sânge ale tânărului decedat au arătat că nici acesta nu consumase băuturi alcoolice.