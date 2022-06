Astăzi, reprezentativade fotbal a României îşi încheie năucitorul parcurs care cuprinde 4 meciuri oficiale pe durata a 11 zile, ceea ce este categoric un record, pe care însă îl împart în mod egal aproape toate echipele naţionale din Europa, pe baza şpăgilor luate de doi mari nesimţiţi care au condus fotbalul mondial: Platini şi Blatter. Într-adevăr, din cauza milioanelor de dolari cu care au fost șpăguiți cei doi ghiorlani pentru a trimite Campionatul Mondial de anul acesta în Qatar, s-au comprimat într-un hal de neconceput toate competiţiile, pentru a face loc desfăşurării acestuia în lunile noiembrie şi decembrie, şi astfel am ajuns să privim la acest halucinant maraton la care iau parte toţi marii fotbalişti europeni, în loc să se bucure de vacanţape deplin necesară la sfârşitul unui sezon încărcat şi el. Păi dacă am obosit noi, privind ca demenţii, zi de zi, de aproape două săptămâni, meciurile naţionalelor, mă întreb în ce hal trebuie să se prezinte bieţii fotbalişti... Iar ăsta e, sunt convins, doar începutul, fiindcă odată cu începerea viitorului sezon, nerefăcuți, se vor accidenta pe bandă rulantă. Am urmărit practic toate meciurile televizate, iar la finalul fiecărei zile, zău dacă puteam să-mi amintesc măcar scorurile de la unele din ele. Mi se învălmăşeau în minte nume, faze, goluri, ratări, care fiind prea multe, evident că mă copleşeau. E drept că e şi vina mea, eu având cele două televizoare fixate pe două meciuri considerate mai importante, dar având fixat şi câte un meci de rezervă. În plus, pe laptop urmăresc pe un site de pariuri evoluţia în timp real, astfel încât dacă îmi clipeşte pentru gol înscris la unul din cele de rezervă, comut instantaneu şi văd reluarea, adesea chiar golul live, la TV fiind un delay de câteva secunde faţă de site. E, oricum, prea mult şi deosebit de stresant. Ceva îmi spune că la fel se vor desfăşura lucrurile şi în campionatele interne, şi în cupele europene, adică adio pauze! Se va juca, cred, în ritmul demenţial de două meciuri oficiale pe săptămână. Rezistă cine poate. Culmea e că autorii nenorocirii, Platini şi Blatter, sunt liberi! Procesul lor a început abia săptămâna trecută, şi probabil vor fi... amendaţi!