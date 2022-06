CONNECT.IT SUCEAVA powered by ENDAVA VA AVEA LOC PE 23 IUNIE, LA TEATRUL MUNICIPAL „MATEI VIȘNIEC” SUCEAVA

Endava, compania britanică de software prezentă și pe piața din Suceava de aproape un an, organizează o serie de 12 evenimente în care își propune să aducă împreună și să faciliteze schimbul de experiență pentru profesioniștii IT din comunitățile tech din patru țări din Europa Centrală. Până acum caravana Connect.IT a ajuns în 4 orașe din România, București, Craiova, Brașov și Sibiu, evenimentul de la Suceava fiind cel care încheie seria de întâlniri.

Sub umbrela Beyond tech-trends: delivery models & AI,întâlnirea de la Suceava va avea loc pe data de 23 iunie la Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, începând cu ora 18:00, oferindu-le tuturor pasionaților de tehnologie oportunitatea de a afla mai multe despre inteligența artificială, dar și alte subiecte de interes regăsite pe scena tehnologiilor moderne de astăzi.

Ciprian Agheniței, Senior Developer, și Adrian Jureschi, AM Engineer,vor vorbi despre cele mai de succes modele de livrare și modul în care acestea sunt implementate de către dezvoltatori și experți în managementul aplicațiilor software. Cea de-a doua parte a întâlnirii este dedicată uneia dintre cele mai așteptate tehnologii ale momentului – inteligența artificială. Cei doi speakeri, Beniamin Clim, Head of Data și Ciprian Amariței, Head of Creative Services, vor vorbi despre conexiunea dintre inteligența artificială și zona de date în contextul experienței utilizatorului.

După discuții și prezentări participanții vor fi invitați la o sesiune de networking în care vor avea ocazia să se cunoască mai bine, să adreseze întrebări, dar și să exploreze mediul de lucru Endava.

Cei care vor să participe o pot face gratuit prin înregistrarea pe platforma dedicatăpână pe 22 iunie.

„Chiar dacă echipa noastră din Suceava s-a format în urmă cu mai puțin de un an, ne bucurăm să facem parte dintr-o serie atât de amplă de evenimente și să le putem oferi profesioniștilor IT din Suceava o experiență de învățare unică. Le mulțumim colegilor noștri care au acceptat să împărtășească cu pasionații de tehnologie din cunoștințele lor. Pentru întâlnirea de la Suceava am ales două subiecte ancorate de ceva vreme în trendurile de tech și anume, modele de livrare care pot asigura succesul unui proiect și cum pot fi ele implementate de specialiști din diverse arii și impactul inteligenței artificiale asupra experienței utilizatorilor. Credem că implicarea în comunitățile locale din care facem parte și investițiile în angajații noștri ne-au diferențiat în industrie, iar evenimentul Connect.IT din Suceava demonstrează că vrem să fim alături de și să susținem pasionații de tehnologie pe plan local”,a menționat Iulian Antonovici, Delivery Unit Manager.

Prin seria de evenimente Connect.IT, Endava aduce în fața comunităților de profil experți IT din diverse domenii precum dezvoltare software, testare sau managementul aplicațiilor.

„Cultura Endava are la bază oamenii, dezvoltarea lor continuă și dorința de a împărtăși din cunoștințele și experiența lor cu cei din jur. Ne bucurăm să primim caravana Connect.IT și la Suceava și să continuăm să susținem pasionații de tehnologie și inovație prin evenimente dedicate. Alături de colegi din Suceava și Iași, vom discuta în această ediție despre modele de livrare și inteligența artificială, subiecte de interes pentru mulți profesioniști din domeniu, care prezintă anumite particularități și despre care așteptăm să aflăm live mai multe detalii”,a declarat Ioana Pavel, People Experience Manager.

Despre Connect IT

Concept powered by Endava, Connect.IT este o serie de evenimente dedicate comunității tech cu scopul de a crea o rețea puternică de profesioniști IT din diverse domenii. Mai mult, prin intermediul Connect.IT, Endava își propune să ofere și o platformă care să faciliteze schimbul de experiențe și bune practici. Seria de evenimente va ajunge inclusiv în locațiile noi ale Endava din România, Moldova, Bulgaria și Polonia.

Despre Endava

Endava este lider în furnizarea de servicii tehnologice de ultimă generație și își sprijină clienții în dezvoltarea propriilor organizații, prin utilizarea soluțiilor scalabile de Distributed Enterprise Agile. Compania ajută clienții să devină companii digitale bazate pe experiență, sprijinindu-i în călătoria lor de la generarea de idei la dezvoltarea și implementarea de produse, platforme și soluții.

Endava avea 10.391 de angajați la data de 31 decembrie 2021, în birourile sale din Australia, Austria, Danemarca, Germania, Irlanda, Olanda, Singapore, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și centrele de livrare din Uniunea Europeană: România, Bulgaria, Croația și Slovenia; Țările din Europa Centrală: Moldova, Macedonia de Nord, Serbia, Bosnia și Herțegovina; America Latină: Argentina, Columbia, Uruguay și Venezuela.