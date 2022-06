Colegiul „Petru Rareș”

Festivalul internațional Video Art pentru tineret, desfășurat în perioada 2 - 5 iunie, și-a desemnat câștigătorii.

Aflat la cea de-a 13 ediție, festivalul sucevean a fost organizat de Colegiul Național „Petru Rareș” și Clubul Video Art.

Profesorul Viorel Ieremie,de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, România, președintele Clubului Video ART Suceava, directorul Festivalului Internațional Video ART, ne-a spus că numărul de filme înscrise în concurs a fost încurajator, ținând cont de faptul că festivalul a luat o pauză nedorită timp de trei ani de zile, datorită pandemiei. „37 de scurtmetraje și spoturi publicitare au reprezentat punctul de plecare al manifestării, ce a dus la nominalizarea pentru etapa finală – proba de film. București, Iași, Satu-Mare, Vatra Dornei, Oradea, Craiova, Fălticeni, Cluj, Rădăuți și Suceava sunt orașe din care tineri liceeni sau studenți în primii ani au răspuns prezent la provocarea lansată de festivalul sucevean. Din afara țării au trimis filme tineri din Luxemburg, Polonia și Suedia, numărul acestora reprezentând o treime din totalul filmelor înregistrate. Cu siguranță, numărul acestora ar fi fost mult mai mare, dacă pandemia nu ar fi întrerupt evoluția firească a festivalului”, a mai spus directorul festivalului.

Excursie tematică itinerantă

Echipajele nominalizate în cadrul celor două secțiuni (doi elevi și un profesor) au avut de răspuns unei provocări deosebite din partea juriului, care a ales pentru această ediție o temă inedită – gastronomia bucovineană. În acest sens, prin grija echipei logistice a fost organizată o excursie tematică itinerantă, echipajele respective deplasându-se în mijlocul multor comunități etnice din Bucovina. „Polonezi, huțuli, români, ucraineni, țigani, ruși lipoveni sau evrei au trebuit să ofere echipelor de tineri cineamatori o mostră din ceea ce înseamnă deliciile culinare specifice fiecăreia dintre aceste etnii, să explice în mod practic modul în care se pregătește și ingredientele utilizate. S-a avut în vedere și mâncarea de la mânăstire sau cea de la stână. Din păcate, din motive organizatorice ce au ținut de comunitatea respectivă, au fost ratate comunitățile de nemți și armeni, care, cu siguranță, la o altă ediție cu aceeași temă, vor fi avute în vedere”, spune profesor Viorel Ieremie. Bălcăuți, Straja, Brodina, Voitinel, Ipotești, Mânăstirea Dragomirna, Poiana Micului, Calafindești, Lipoveni, Solonețul Nou au fost locațiile vizate de echipele aflate în concurs. Membrii comunităților respective au întâmpinat cu multă căldură echipele de filmare și au oferit din belșug câte un crâmpei din ceea ce înseamnă ospitalitatea lor, prezentându-le pe larg gastronomia specifică. Timpul a fost însorit, astfel că la sfârșitul zilei cu toții au plecat mulțumiți de la fața locului, urmând să editeze materialele filmate în prima parte a zilei.

Premiere

La final, juriul a avut o misiune grea, deliberarea durând pe măsură, astfel că rezultatele obținute au fost următoarele:

La secțiunea Scurtmetraj rezultatele au fost următoarele:

Mențiune – “A step into „These violent delights” world”, de Lungu Diana Andreea și Celmare Ioan de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni;

Mențiune– “Drugler”, de Văcălie Andrei și Popescu Ianys de la Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova;

Premiul III – “Pași prin catedrala de lemn a Bucovinei”, de Canday Aleks și Jescu Cristian Alexandru de la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceav;

Premiul II – “No Jews Allowed”, de Hrițcan Pavel și Ungureanu Anastasia de la Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți;

Premiul I – “Deciziile”, de Lica Andrei Ștefan și Radu Alexandru Manuel de la Colegiul Tehnic Media București;

Secțiunea de Spot publicitar:

- Mențiune – “Reflexiile mele”, de Oșlobanu Carla și Tataru Laurențiu de la Colegiul Național “Nicu Gane ” Fălticeni;

- Mențiune – “Prețuiește-i cât îi ai”, de Chioibașu Daniel și Grigorescu Medeea de la Colegiul Tehnic Media București;

- Premiul III – “Tableta Personalității”, de Murăriței Andreea și Nistor Daria de la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni;

- Premiul II – “Muzica dă aripi”, de Molea Maria și Nichiforel Matei Colegiul Național “Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți;

- Premiul I – “Al doilea Crăciun”, de Lostun Matei și Coman Darius Andrei de la Palatul Copiilor Cluj;

La Secțiunea internațională, ierarhia a fost următoarea:

- Premiul I: Edessa Inferno,Levisa Miljeteig Lundqvist, Edmund Pleud, Suedia;

- Premiulal II-lea: Would you stop,Maksymilian Bartocha,Polonia;

- Premiul al III-lea:Snow Can Burn, Isolde Svedjeland, Suedia;

- Mențiune: The Blue Lagoon 2017, de Alma Gonzalez Campo, Suedia;

- Mențiune: Somewhere in the mountains, Kim Kramer, Luxemburg;

Ca urmare a jurizării internaționale, juriul a decis acordarea Medaliei UNICA filmului „The Hole” realizat de Kazmierczak Piotr din Polonia.

Marele Premiua fost acordat scurtmetrajului “Un-lost Cause” realizat de Curic Simina și Hănțescu Mihnea Ștefan, de la Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava.

Mesaje

Profesorul Viorel Ieremie a mai amintit de câteva momente inedite ale festivalului: prezența în sistem online a unor personalități și participanți din străinătate, aceștia având cuvinte de apreciere la adresa evenimentului nostru, ținând cont că, din aproximativ cincisprezece festivaluri derulate până la pandemie aflate sub patronajul UNICA, au rămas doar nouă, între care și Festivalul Video ART.

A fost prezent, în direct, Wolfgang Allin din Austria, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Internaționale de Cinema, responsabilul Patronajului UNICA asupra festivalurilor dedicate din Europa și totodată membru al juriului internațional Video ART 2022. El a fost cel care a acordat Medalia UNICA din acest an, exprimându-și aprecierile față de festivalul românesc, care promovează în mod constant dezvoltarea cinematografiei ca preocupare, în rândul tinerilor.

A fost prezent, în direct, și Nico Sauber, președintele federației de cineamatori din Luxemburg, care a menționat că și el militează în țara pentru încurajarea pasiunii pentru cea de-a șaptea artă, între tineri, încurajându-i să participe la cât mai multe evenimente profil. De altfel, din Luxemburg au fost prezente în festival un număr de trei filme, unul obținând și o mențiune.

La rândul său, cuvinte de apreciere a avut și Andrzej Przeździecki, din Polonia, vicepreședinte UNICA, un promotor al cineamatorismului în rândul tinerilor, acesta exprimându-și dorința ca la ediția viitoare să fie prezent la Suceava alături de tineri cineaști din țara sa, iar tineri din România să participe, la rândul lor, la evenimente similare din Polonia. Tot din această țară a fost în direct și Maksymilian Bartocha, concurent ce a obținut Premiul al II-lea din cadrul secțiunii sale, afirmând totodată că a fost onorat să participe la festivalul nostru.

A fost alături de organizatori și Aase Högfeldt din Suedia, președinta federației de profil din această țară, prin bunăvoința acesteia fiind prezente în festival cinci filme ale tinerilor suedezi, care, de altfel, au obținut premii importante.

„Prin prezența online a celor amintiți, Festivalul Video ART înregistrează o nouă treaptă ascendentă în ceea ce privește recunoașterea internațională. Având ca deziderat atragerea în competiție a cât mai multor tineri din Europa, care să participe efectiv la toate etapele festivalului, considerăm actuala ediție - deși purtătoare a numărului treisprezece, considerat lipsit de noroc - o ediție de succes, ce va rămâne în memoria noastră ca un pas important în dorința organizatorilor de a consolida un brand din ce în ce mai cunoscut pentru Suceava și România”, a precizat profesorul Viorel Ieremie,care a mai completat: „Ne-au fost alături aceleași instituții partenere, care ne-au susținut necondiționat de la bun început. Pe de o parte, Centrul Cultural Bucovina, care a asigurat o logistică impecabilă pentru derularea în teren a probei de film, acordând ca întotdeauna premiile generoase, pe de alta, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, instituție care, la rându-i, ne este partener de la bun început, asigurându-ne spațiile necesare, mai mult decât generoase, pentru gala evenimentului. În mod hotărâtor a contribuit financiar Consiliul Județean Suceava, sub auspiciile acestei instituții derulându-se toate etapele premergătoare, cât și etapa finală. În acest sens mulțumim conducerii acestei instituții, a cărei implicare a determinat succesul deplin al acestei ediții”.