Opinie

Președintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, consideră că inițiativa liderului liberal, Florin Cîțu, de a reduce CAS pentru creșterea veniturilor se încadrează, la o primă vedere, la capitolul demagogie marca PNL. Ioan Stan a declarat că Florin Cîțu, despre care a spus că este veșnicul contestatar al majorărilor salariale, a devenit peste noapte un susținător fervent al acestora. „Încă nu știm când anume domnia sa a înțeles că românii au nevoie de mai mulți bani pentru a le crește nivelul de trai, dar PSD este cu cel puțin câțiva ani înainte dumnealui conștient de această realitate. Drept pentru care, de fiecare dată când am fost la guvernare nu am ezitat să luăm măsurile necesare pentru ca veniturile să crească atât pentru bugetari, cât și pentru cei din mediul privat. Aceasta este o realitate pe care oricât ar vrea, cei de la PNL nu o pot contesta”, a spus Stan.

El a arătată că de fiecare dată când PSD a fost la guvernare, românii au avut parte de creșteri salariale, pensii mai mari, alocații mărite, iar social-democrații au reușit acest lucru fără să exercite presiuni pe bugetul de stat și fără să pună în pericol echilibrul economic al țării. „Din contră, am avut grijă să identificăm în mod real resursele bugetare care ne-au permis să punem în practică creșterile salariale, de pensii sau de alocații, având grijă ca și economia să fie pe creștere. Iar acest lucru a fost posibil pentru că am venit în fața românilor cu soluții, nu cu discursuri demagogice. Or, cel puțin la o primă vedere, inițiativa domnului Cîțu de a reduce CAS-ul pentru creșterea veniturilor se încadrează la capitolul demagogie marca PNL”, a declarat președintele PSD Suceava. El a spus că face aceste afirmații conștient de niște realități economice și sociale care momentan îi scapă liderului PNL, Florin Cîțu.

Ioan Stan a precizat că în contextul creșterii prețurilor nu este înțelept să acționezi pentru creșterea „la grămadă” a tuturor salariilor, având în vedere că resursele financiare, adică inclusiv cele din CAS, trebuie folosite în primul rând pentru cei cu venituri mici care resimt cel mai mult creșterea inflației. „De asemenea, domnia sanu a explicat cum îi va obliga pe patroni să crească salariile dacă scade CAS. Tot domnia sa nu a explicat de unde vrea el să taie bani ca să acopere gaura de la bugetul de pensii. De aceea sindicatele au criticat această măsură pentru că în fapt nu rezolvă problema salariaților, dar în schimb pune în pericol pensiile”, a declarat Ioan Stan.

El consideră că în calitate de fost ministru al Finanțelor și de fost premier al României, Florin Cîțu ar trebui să iasă din retorica din campanie și să discearnă cu maturitate asupra problemelor de fond ale veniturilor salariale din România, pentru că românii vor într-adevăr să trăiască mai bine. „Doar că trebuie să le oferim soluții, nu discuții. Iar dacă domnia sa nu le are, să ne întrebe pe noi, cei de la PSD... îl vom ajuta. În fond, suntem într-o coaliție, iar interesul românilor este pe primul loc”, i-a transmis Ioan Stan liderului PNL, Florin Cîțu.