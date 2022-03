Eu cred că prostia nu are leac. Iar chestia aia cu înţelepciunea care vine odată cu înaintarea în vârstă e unul din argumente, asta deoarece cu cât îmbătrânești, cu atât te ajung toate alea: senilitate, sclerozăetc. Aşa că vârsta e clar că aduce alte şi alte belele, nu creşterea IQ-ului. În acest sens, noi, ăia care am trecut peste comunism fără să ne fi contaminat de el, am tot aşteptat şi am tot sperat caodată cu înaintarea în democraţie să scăpăm de racilele fostei orânduiri. În loc de asta, constat că se transmit mai rău decât COVID-19 fel de fel de chestii din vremurile pe care le credeam apuse. Una din ele este aia legată de reprezentarea ţării în context internaţional. Concret, fiindcă asta ne interesează cel mai mult în aceste zile, când naţionalade fotbal debutează sub comanda unui nou selecţioner: aş vrea să fiu chiar reprezentat de băieţii ăia din teren şi de pe banca tehnică, adică să nu-mi fie ruşine nici de ce joacă, de ce vorbesc, de cum cântă Imnul, şi nici de ce tactici le impune noul antrenor. Ei, ajunşi aici, deja mă ia niţel cu rău de la stomac, fiindcă dl Edward Iordănescu, în loc să ne expună idei de joc, intenţii de abordare a competiţiilor care se apropie, să ne dea o speranţă în ceva, el ne vorbeşte, cape vremea lu' ta'su' şi a tuturor precursorilor acestuia, despre... marea familie a Naţionalei! Despre înfrăţirea în chiloţii reprezentativei! Nu ne mai lecuim de boala asta specific comunistă: adică totul trebuie să fie bine, frumos, şi la vară cald! Tot în ideea asta, a familiei mari, blânde, generoase, am aflat de la dl selecţioner despre convocarea la Naţională a portarului Niţă, căruia, ptiu!, "familia" asta îi datorează nu ştiu ce, de pe vremea când cică era bun! Acum, când e varză, dl Edward Iordănescu îl cheamă din nou, pentru ca"familia" să-l mângâie pe creştet, să-i treacă de necaz că nu mai apără nici la echipa sa de club! Mai zic o dată: Naţionalanu e nicio familie! E locul unde sunt aduşi cei mai buni fotbalişti ai momentului spre a aduce victorii şi iar victorii pentru un popor întreg care le aşteaptă şi le tot aşteaptă! Pentru probleme ca ale lui Niţă există medici. E Iordănescu doctor? Nu? Atunci să-şi vadă de iarbade pe gazon, nu de ierburi de leac!