De la 1 aprilie

Din aprilie, prețul final al energiei termice furnizate consumatorilor din municipiul Suceava va crește cu 20,37%, dar populația va plăti în continuare tot 240 de lei pe gigacalorie.

Anunțul a fost făcut de primarul Sucevei, Ion Lungu, în urma discuțiilor purtate cu acționarii austrieci ai societății de producere a energiei termice Bioenergy Suceava și cei ai Thermonet, care se ocupă de transport și distribuție.

„Din cauza creșterii costului energiei electrice (de aprox. 5 ori) și la celelalte utilități, tariful cheltuielilor de transport distribuție a crescut cu 33,9%, de la 215,1 lei/gcal la 288,02 lei/gcal, conform Avizului ANRE din data de 26.01.2022. Acest lucru va conduce la creșterea pe total a prețului gigacaloriei cu 20,37%”, a explicat edilul sucevean, care a discutat cu ei și strategia de funcționare pentru acest an, inclusiv pregătirea sezonului rece 2022-2023.

„Chiar dacă prețul energiei termice va crește cu 20,37% începând cu data de 1 aprilie 2022, din cauza creșterii cheltuielilor de transport și distribuție (de aproximativ cinci ori la energie electrică), prețul gigacaloriei la populație va rămâne același, atât timp cât vom funcționa numai pe biomasă. Ceea ce am redus noi anul trecut, am avut două etape de scădere a prețului gigacaloriei, cu circa 23%, iată că 20% le punem înapoi în acest an din cauza influențelor din transport-distribuție”,a precizat Ion Lungu.

Practic, consensul la care s-a ajuns este ca centrala termică să funcționeze în continuare numai pe biomasă, ceea ce permite limitarea creșterii prețului gigacaloriei la gardul centralei și păstrarea aceluiași preț la populație, respectiv 240 lei pe gigacalorie. Utilizarea gazului metan ar duce la alte costuri, care s-ar răsfrânge în prețul final al gigacaloriei.

„Sunt solicitări din partea unor agenți economici importanți din oraș care vor să cumpere energie termică de la Bioenergy în contextul creșterii prețului la gazul metan, lucru care ar duce la eficientizarea activității societății. Municipalitatea are pregătite două proiecte de reabilitare a rețelelor termice în valoare de 70 milioane euro, pe PNRR şi pe POR prin FDD (Fondul de Dezvoltare Durabilă), prin care vor fi reduse pierderile din rețea, să putem avea un serviciu eficient de transport și distribuție a energiei termice”, a mai spus șeful municipalității sucevene.