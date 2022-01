„Luceafărul dinspre ziuă”

Mai mulți elevi de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, coordonați de prof. dr. Rodica Cozaciuc, au marcat ziua de 24 ianuarie, Unirea Principatelor – „nașterea României moderne”, printr-un moment artistic foarte reușit intitulat „Luceafărul dinspre ziuă”, adaptare după Rodica Nicolescu-Padina.

Trei scenete, „legate” între ele prin vocea unui povestitor, au putut fi urmărite aseară, începând cu ora 16:00, online, pe pagina de Facebook a Bibliotecii Bucovinei. „Actorii”, elevi din clasele a IX-a D, a XI-a E, a XI-a F și a X-a E, au prezentat vremurile de dinaintea momentului 1859, 5 ianuarie 1859, mișcarea unionistă, apoi adunarea ad-hoc, dar şi perioada finală, care culminează cu data de 24 ianuarie 1859. În cele trei scenete realizate de elevi au fost implicate toate categoriile sociale, de la ţărani, până la boieri, inclusiv domnitorul Alexandru Ioan Cuza, aşa cum a fost şi atunci, pe 24 ianuarie 1859.

Profesoara de istorie Rodica Cozaciuc ne-a spus că în acest fel au dorit elevii Colegiului „Mihai Eminescu” să marcheze momentul Unirii Principatelor Române. „Au participat 18 elevi, dintre care 12 elevi sunt din clasa a IX-a D, la care sunt și dirigintă. Am pregătit o adaptare a piesei <Luceafărul dinspre ziuă>, după Rodica Nicolescu-Padina. Filmările au fost făcute în biblioteca colegiului nostru. Toți elevii participanți au fost testați pentru Covid-19. Totul s-a desfășurat cu respectarea măsurilor de protecție sanitară. S-a lucrat în echipe, în grupuri mai mici. O parte din recuzită aparține colegiului, este vorba de costumele populare, iar altă pare a fost adusă de elevi, de acasă”, a completat coordonatoarea elevilor.

Tot de la profesoara de istorie Rodica Cozaciuc am aflat că de cel puțin opt ani există un parteneriat între Colegiul „Mihai Eminescu” Suceava și Biblioteca Bucovinei. „Anul trecut, din cauza pandemiei, nu am reușit să organizăm pe 24 ianuarie nici o acțiune. Anul acesta, însă, am ales să facem această activitate posibilă, în format online. Sperăm ca anul viitor să fie și cu public”, a concluzionat prof. Cozaciuc.

Acțiunea intitulată Unirea Principatelor (24 ianuarie 1859) – nașterea României moderne, transmisă online pe pagina de Facebook a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, a fost organizată de Consiliul Județean Suceava, Biblioteca Bucovinei și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava și a fost dedicată aniversării a 163 de ani de la înfăptuirea Unirii Principatelor Române.