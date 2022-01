Condei fără ezitări

Poetul Sebastian (Sebi) Crăciun din Câmpulung Moldovenesc vine în fața iubitorilor de carte cu volumul „Caritate într-un act” – teatru, o carte cu „scriitură cât se poate de îngrijită”, publicată la Editura Detectiv Literar. Volumul a apărut sub egida Asociației „Freamăt de speranță” din Câmpulung Moldovenesc. Ediția este îngrijită de Rodica Rodean și Petronela Angheluță. Coperta: Florin Dochia.

Volumul debutează cu „Argument”, în care descoperim câteva indicii: „Cartea de față conține cinci texte absolut ciudate pe care autorul a insistat să le numească piese de teatru, dar toți cei care le-au citit au zis că nu sunt. Sincer vorbind, sunt niște halucinații beletristice populate de tot felul de oameni la care te-ai putea gândi, puși în tot felul de situații la care nu te-ai fi gândit. De la Iisus și Shakespeare, până la maneliști și LGBT-iști (și mai sunt câțiva pe care rămâne să-i descoperi și să-i clasifici tu, că mie mi-au depășit puterea de sinteză)”. Sunt de fapt argumente ale autorului, care a completat că „Defectul principal al cărții ăsteia e că nu pare să știe nici ea ce vrea să fie”. Sunt avertizări venite din partea SRC - Serviciul Român de Comedie, sugerează autorul. După „Argument”, urmează capitolele: „Cealaltă parte a crucii”, „Și Hamlet nu mai vine (Comedie)”, „Prizonierii din mine (Teatru de lumini și umbre)”, „Trei Doamne și toți trei (Comedie incorectă politic)”, „Cel mai bun prieten al câinelui (Dramedie)”.

„Comediile nu-s chiar comedii, ci satire în toată regula, iar dramele sunt imaginate în marginea auto-contestării iconoclaste”

După ce a citit „Caritate într-un act”, scriitorul Mircea Radu Iacoban, dramaturg, prozator, scenarista concluzionat: „Nu-i rău deloc!”, așternând câteva rânduri edificatoare despre volum: „Nu știu dacă aceste texte vor face carieră scenică, deși regizori dezinhibați din noul val pot afla ofertant tărâm de lucru - în afară de <Trei Doamne și toți trei>, oricând și oriunde reprezentabilă par a fi destinate în primul rând lecturii. Și nu oricărei lecturi, ci uneia răbdătoare, cu reveniri, fiindcă piesele, cu replici de peste jumătate de pagină, sunt doldora de întrebări existențiale, cele mai multe incomode și, de regulă, evitate”. În opinia scriitorului Mircea Radu Iacoban, „comediile nu-s chiar comedii, ci satire în toată regula, iar dramele sunt imaginate în marginea auto-contestării iconoclaste”.

Sebastian Crăciun, autorul debutant, mai spune Mircea Radu Iacoban, „are vaste lecturi de invidiat, operează cu dezinvoltură într-un năucitor ecart ieri-azi-mâine, șochează prin directețea problematicii altfel pusă în pagină decât se obișnuiește, cât și prin limbajul frust (nu-i chiar pe gustul meu, dar...) astăzi acceptat fără prea multe rezerve și-n scenă”. Cei care au citit deja cartea semnată de Sebastian Crăciun au observat, la fel ca și prof. Mircea Radu Iacoban, că are o scriitură „cât se poate de îngrijită, condeiul n-are ezitări, într-o continuă fervoare a demonstrației potrivit căreia <Lumii nu-i convine să-i spui în fața adevărul că-i prost orânduită>”.

De-a lungul timpului, Sebi Crăciun, în vârstă de 18 ani, a lansat mai multe volume, cele mai multe de poezie: „Freamăt de speranţă”, poezie, 2013, „To be or not Toby”, literatură pentru copii-proză, 2013, „Cu cartea pe carte călcând”, poezie, 2015, „Numărătorul de paşi”, poezie, 2016, „DEmers”, poezie, 2017, „Aș vrea să știu”, antologie de poezie filosofico-teologică și minieseuri, 2019, și „Caritate într-un act”, teatru, 2021.

La o vârstă fragedă, Sebi Crăciun a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică. Au urmat sute de ore de recuperare foarte costisitoare, pe care le-a făcut la clinici specializate din ţară, dar acum tânărul este recuperat în mare parte. Multe dintre ședințele de recuperare au fost plătite cu banii pe care Sebi i-a obținut din vânzarea cărților sale. Anca Crăciun, mama lui Sebi, a înfiinţat Asociaţia „Freamăt de Speranţă”, a cărei preşedintă este, pentru a ajuta și alți copii şi tineri cu dizabilităţi care au nevoie de terapie. La inițiativa Ancăi Crăciun, s-a înființat la Câmpulung Moldovenesc și Clinica de recuperare „Sf. Nectarie”, centru la care apelează mulți părinți cu copii bolnavi care au nevoie de recuperare. Cei care doresc să achiziţioneze cărţile lui Sebi pot să ia legătura cu Anca Crăciun (telefon 0727 426 272). Mai multe informaţii despre activităţile asociaţiei, dar şi despre Sebi Crăciun puteţi obţine şi de pe paginile de Facebook: Crăciun Sebi, Anca Crăciun, Asociaţia Umanitară Freamăt de Speranţă.