Prin pădurea de cuvinte

Vrăjitoare. - Iubito, am spart, scuză-mă, o farfurie! - Vin imediat cu mătura! - Nu-i grabă, iubito... poți veni și pe jos...

Taxe.Ați observat că s-a introdus și taxa pe aer? Respiri cu mască, cinci lei. Respiri fără mască, cincizeci de lei!

Cucerire.”Nu e niciun merit să cucerești o femeie. Meritul cel mare e să știi cum să te porți cu ea după ce ai cucerit-o. Ca să fim canalii e lucrul cel mai ușor de pe pământ.” (Victor Eftimiu)

Căpușe.Ele sunt vectorii bolii Lyme. Subiectul instrumentalizării militare a căpușelor a reizbucnit în forţă în mass-media americană în cursul anului 2019, când Congresul SUA, în urma unui amendament depus de congresman-ul republican de New Jersey, Chris Smith, a solicitat o anchetă care să stabilească dacă există vreo legătura între răspândirea bolii Lyme și un presupus experiment militar al Pentagonului. Smith şi-a argumentat amendamentul spunând că a fost inspirat de „o serie de cărți și articole care sugerează că s-au făcut cercetări importante în facilitățile guvernamentale americane, inclusiv în Fort Detrick, Maryland și Plum Island, New York, pentru a transforma căpușele și… insectele în arme biologice”. Una dintre cărţile la care făcea referire Smith este ”Bitten: The Secret History of Lyme”, ce susține că epidemia Lyme, care a afectat populaţia SUA în anii 1960, ar fi fost un experiment militar nereușit. Mai mult, Willy Burgdorfer, fost cercetător în biotehnologii militare pentru armata americană, ar fi afirmat că a avut misiunea de a creşte şi înmulţi purici, căpușe, țânțari și alte insecte hematofage pe care i-a infectat cu agenți patogeni ai unor boli umane. Programul militar amintit are rădăcini în perioada Germaniei naziste, prin doctorul Erich Traub (1906-1985), cel care ar fi fost implicat în cercetări militare privind febra aftoasă, Rinderpesta, pseudorabia, enteroviroza şi Borelia. Traub ar fi fost şeful Insel Riems, un laborator secret nazist din regiunea baltică, unde a avut misiunea de a produce arme biologice menite să distrugă şeptelul Uniunii Sovietice. Ajuns în SUA după război, Traub a lucrat ca cercetător în laboratorul din Fort Detrick, Frederick, Maryland. Boala Lyme, produsă de muşcătura unei capuşe infectate cu Borelia burgdorferi, este cunoscută pentru eritemul mobil, însoţit de febră, paralizie facială, artrită, dureri intermitente la nivelul tendoanelor, mușchilor, articulațiilor și oaselor, inflamarea creierului și a măduvei spinării, dureri severe de cap și rigiditate a gâtului, care duc, în final, la deces.” (Revista ”Vitralii”)

Fund.”Contemplu cu admirație de nedisimulat silueta acestei încântătoare thailandeze, curișorul ei micuț, cu rotunjimi dure – dar și dulci - coapsele, impecabil desenate, de necomparat cu cele ale majorității fetelor asiatice, mai toate crăcănate de parcă ar fi fost crescute de mamele lor călare pe un butoi.” (San Antonio)

Examen.Examene de intrare – prin anii 1970 - la selecta VGIK (Universitatea de Stat Rusă de Cinematografie, ”S. Gerasimov”): Întrebare/test: - Să zicem că un bărbat și o femeie vin la o petrecere împreună. Cum să convingi imediat audiența, spectatorii – fără cuvine - că ei doi sunt soț și soție? Un candidat: - Ea îi îndreaptă cravata. - Poate e secretara lui? Un alt elev: - Îl sărută tandru pe hol. - Păi, mai mult ca sigur e o amantă. Al treilea: - El bombănește: ′′De ce m-am căsătorit cu tine..." - Poate că sunt deja divorțați? Al patrulea: - El scoate o batistă din geanta ei, își suflă puternic nasul și o pune înapoi în geanta ei. - Genial! Ești admis, tinere candidat! Aceasta nu este o anecdotă, ci o poveste reală din studioul marelui Mihail Romm - studenții VGIK trebuiau să sugereze, fără cuvinte, când intră un bărbat și o femeie în cameră - iar audiența, trebuia să înțeleagă relația lor, imediat - că ei, cei doi, sunt, de fapt, căsătoriți. Elevul-autor al explicației originale, despre modul de folosire a unei batiste în familie... a fost tânărul candidat Andrei Tarkovsky... viitorul mare regizor. Fain. Nu credeți?

Amantă.Agnès Sorel, amanta regelui Franței, umbla cu un sân dezgolit. Fiind prima amantă oficială („amanta regală”) a regelui Franței în perioada 1444–1450, Agnès Sorel a avut parte de putere și influență la curtea regelui Carol al VII-lea. Afecțiunea fățișă manifestată de rege față de Sorel i-a scandalizat pe cei de la curtea franceză, aducându-i acesteia mulți dușmani. Iar alegerile lui Sorel în materie de modă au fost la fel de îndrăznețe: își purta rochiile astfel încât un sân să fie întotdeauna la vedere. Carol i-a dăruit amantei sale pământuri, o vilă și „munți” de bijuterii, inclusiv primul diamant tăiat din istorie. Cu toate acestea, Sorel nu a căutat favoruri regale doar pentru ea însăși: și-a folosit poziția pentru a spori averea și statutul familiei sale, asigurându-le rudelor funcții înalte. Însă „domnia” ei a fost relativ scurtă – a murit în 1450, la 28 de ani, pentru că a înghițit mercur, generând zvonuri că a fost asasinată.

Demagogie.”Numim demagogie elocvența celorlalți.” (Victor Eftimiu)

Căciulă.”Ne tot furăm, românii, unul altuia, căciula, de vreo două-trei secole încoace... și apoi ne mai și mirăm, virginal... că ne degeră scăfârlia, la toți!” (Victor Eftimiu)