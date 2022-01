Inițiativă

Departe de vremurile când românii stăteau la rând la librării, o rădăuțeancă a decis să doneze o mie de volume pentru cei care au simțit plăcerea lecturării unei cărți, dar și pentru cei care sunt dispuși să înlocuiască suporturile electronice cu filele unei cărți tipărite. Inginera Simona Acsani, proprietara unui cabinet de protezare auditivă, a hotărât să pună la dispoziția celor care doresc să citească o mie de volume tipărite, cărți care acoperă majoritatea genurilor, de la beletristică la policier, sau de la aventură la știință. Mai exact, rădăuțeanca a instalat o masă în fața cabinetului său din zona Piața Mică, o masă pe care sunt așezate volumele în așteptarea iubitorilor de carte.

Simona Acsani: Să le fie cartea un prieten celor care se simt singuri

Simona Acsani a declarat ieri: „În cei aproape 30 de ani de când am absolvit facultatea, locurile mele de muncă au fost mereu îndreptate spre oameni, în sprijinul lor și din dragoste pentru ei, fie ei tineri, ținând cont că am lucrat ceva ani în învățământ, fie ei mai în vârstă, având în vedere că de un an am deschis un cabinet de protezare auditivă. Sigur că toate astea au însemnat mult studiu, poate și sacrificii în ceea ce privește familia, dar mereu am avut satisfacția că am făcut tot ce-am putut mai bun și mai frumos pentru locuitorii comunității. Și pentru că niciodată nu voi renunța să gândesc astfel, așa a venit ideea donării de carte, având în vedere că dețin o colecție personală de aproximativ peste o mie de volume. Fiind cărți atât de beletristică, de aventură, polițiste, dar și de istorie, geografie, biologie și din alte domenii, aștept cu drag în fața cabinetului situat la Piața Mică din Rădăuți pe toți cei interesați de lectură, atât copii, cât și persoane mai în vârstă să-și aleagă ceea ce le trezește interesul. Consider că astfel pot face din inimă o bucurie, ținând cont că afară e iarnă, mai greu își pot permite să cumpere cărți sau pur și simplu, să le fie cartea un prieten celor care se simt singuri și pe care îi ajută ochii și mai puțin auzul. Chiar azi dimineață, în prima zi a proiectului, a venit cineva și a ales opt cărți pentru un copil de 12 ani pasionat de istorie, ceea ce mi-a adus o mare mulțumire sufletească și speranța că pot face oameni fericiți!”