Marţi, 25 Ianuarie 2022 (14:17:33)

Numărul de cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 confirmate în județul Suceava a scăzut, marți, la 399 de persoane confirmate/ zi, din 1.877 de persoane testate și a scăzut, de asemenea, indicele de pozitivare, de la aproape 35 la sută, înregistrat în zilele anterioare, la 21,26 la sută marți. Incidența la nivel județean este de 9,17 la mie, cu 4.978 de cazuri în evoluție.

În top 10 incidență Covid la nivel național au mai rămas orașul Siret, pe locul 6, cu 18,06 la mie incidență și 173 de cazuri active, și comuna Brodina, pe locul 9, cu incidență 21,91 la mie și 88 de cazuri în evoluție.

În municipiul Suceava incidența a ajuns la 14,65 la mie, iar numărul de cazuri în evoluție, la 1.461.

Conform distribuției cazurilor Covid-19 pe unități administrativ-teritoriale, din cele 114 localități, una nu are nici un caz în evoluție, 10 au sub cinci cazuri, 13 au sub zece cazuri, iar 90 au peste zece cazuri în evoluție.

Potrivit buletinului de presă remis de Prefectura Suceava marți, la ora 13.00, în intervalul 24-25 ianuarie în județ au fost declarate vindecate 488 persoane.

În cursul zilei de 24 ianuarie a.c., în județul Suceava s-au vaccinat anticovid 206 persoane, din care doar 27 cu prima doză, 53 au primit doza a II-a și 126 doza a III-a.

La nivel național, în intervalul 24-25 ianuarie au fost înregistrate 19.685 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, cu 7.603 mai mult decât în ziua anterioară, după 20.524 de teste RT-PCR și 41.539 de teste rapide antigenice.. 1.740 dintre cazurile noi din intervalul 24-25 ianuarie sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.