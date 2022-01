Muncă de echipă

Dărmănești este comuna cu cea mai mare absorbție de fonduri europene. Și nu vorbim de județul Suceava, ci de întreaga regiune a Moldovei. Este un aspect care merită nu doar aprecieri, ci poate constitui și un model de urmat. Aceste date sunt confirmate chiar de instituții ale statului român, mai exact de către Anghel Ficu, director al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Iași.

”La nivel regional pe primul loc în ceea ce privește obținerea de fonduri europene se află comuna Dărmănești, din județul Suceava”, a arătat Anghel Ficu. Comuna Dărmănești are în derulare patru proiecte prin AFIR, valoarea totală fiind ce circa 3 milioane de euro. Mai exact, este vorba de un drum în valoare de un milion de euro, un proiect de apă și canal de 1,35 milioane de euro, un cămin cultural la Dărmănești de 350.000 de euro, dar și o grădiniță la Măriței de 250.000 de euro.

”În spate este o muncă titanică pe care am reușit să o realizez împreună cu oamenii din Primăria Dărmănești, cărora vreau să le mulțumesc în mod special. Am avut de obținut avize, documente și alte semnături care au implicat un număr mare de persoane. De unul singur aș fi avut nevoie de un timp mult mai mare, iar rezultatul ar fi fost mai mic. Mă bucur că am obținut aceste fonduri și cred că pas cu pas comuna Dărmănești va arăta ca una de nivel european”, a menționat primarul Dan Chidoveț.

Iar proiectele pe care vrea să le implementeze primarul Chidoveț nu se opresc aici. Acesta a mai depus alte 13 proiecte și se așteaptă ca mare parte din ele să fie acceptate. Este vorba de investiții pentru care s-a cerut finanțare prin diferite programe, cum ar fi la Compania Națională de Investiții, Ministerul Fondurilor Europene sau prin programul Anghel Saligny. Prin acestea, conducerea Primăriei Dărmănești dorește să realizeze și să modernizeze cel puțin 10 kilometri de drumuri, o sală de sport, un cămin cultural la Măriței, o bibliotecă nouă, o bază sportivă, dar și un patinoar artificial. Un alt proiect ambițios care este pe cale să prindă viață este introducerea gazului metan, o investiție în valoare de nu mai puțin 7 milioane de euro.