Greșeală recunoscută

Materialul publicat în Monitorul de Suceava referitor la o persoană decedată care a ”semnat” un contract de furnizare a energiei electrice cu reprezentanții companiei ENEL nu a rămas fără ecou. Biroul de presă al companiei a transmis în cursul zilei de ieri un răspuns legat de acest caz, prin care confirmă neregulile descrise în material. În consecință, contractul a fost anulat, dar nu sunt excluse și măsuri de altă natură. ”Contractul de furnizare a energiei electrice la care face referire materialul de presă a fost anulat, acesta nu se mai regăsește în portofoliul Enel. Reprezentanții Enel Energie au contactat partenerul local de vânzări pentru a verifica situația semnalată și, în cazul în care rezultatul verificărilor o impun, compania de furnizare a energiei va înainta dosarul către organele de control competente. Enel Energie și Enel Energie Muntenia nu tolerează aceste practici și depun eforturi constante pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite clienților, inclusiv prin instruirea periodică a agenților door-to-door cu care lucrează”, este comunicatul remis de compania ENEL.

Emilia Bidirel, o femeie în vârstă de 65 de ani, din Gura Humorului, a povestit că a aflat de acest caz în care este implicată, fără să aibă vreo contribuție, la finalul anului trecut. Mai exact, femeia a avut surpriza neplăcută să constate că i-a fost modificat contractul de furnizare a energiei electrice. Vechiul contract era cu E.ON, iar noua relație comercială era parafată de ENEL. Mai șocant a fost să citească în noul contract că a fost semnat de Constantin Bidirel, soțul ei, pe data de 28 octombrie 2021. Cei care au încheiat acest contract nu au luat în considerare un singur aspect: Constantin Bidirel era mort de mai bine de doi ani, din 29 septembrie 2019. ”Nu mi-a venit să cred când am citit acel contract. Totul este un fals de la cap la coadă. După ce a murit soțul am mers la E.ON pentru a trece contractul de pe numele lui pe numele meu. În 17 februarie 2020 am încheiat cu E.ON contractul în care eu, Emilia Bidirel, eram titular. De atunci nu am făcut nici o cerere pentru a trece la alt furnizor de energie electrică și nu am primit nici vreo ofertă”, a arătat femeia.

Ca urmare, a depus o sesizare la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava și a cerut explicații. Cel mai probabil, dosarul va fi înaintat la Poliție pentru că sunt date destul de evidente care conduc la ideea că la mijloc sunt fapte cu caracter penal.