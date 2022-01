Campanie umanitară

O studentă a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Elena Turturean, în vârstă de 19 ani,cu politraumatisme în urma unui accident rutier petrecut la începutul acestui an, are nevoie de ajutor financiar pentru recuperare.

Tânăra este studentă în anul I la Facultatea de Medicină și Științe Biologice, programul de licență Asistență Medicală Generală.

Din nefericire, Elena a fost implicată într-un accident rutier grav în comuna Pătrăuți, pe 2 ianuarie 2022. Tânăra era însoțită de încă o persoană, Demetrios Lateș, tot în vârstă de 19 ani. Ei se îndreptau pe jos spre casă când un autoturism scăpat de sub control i-a acroșat pe un drum din localitatea Pătrăuți și i-a lovit puternic pe cei doi tineri. Imediat după impact, cei doi pietoni răniți grav au fost preluați de către echipajele medicale și transportați la spitalul sucevean, pentru îngrijiri medicale de specialitate. Tânărul Demetrios Lateș se află și acum la ATI Suceava, în stare gravă.Elena Turturean a fost externată din spital, iar pe fișa de externare apar următoarele diagnostice:politraumatism prin accident rutier (pieton); fractură supracondiliană femur stâng; pareză nerv sciatic popliteu extern stâng; plagă contuză gambă dreaptă; fractură corp vertebral T 11 (cominutivă); fracturi costale C 7, C 8, C 9, C 10 stâng și C 8, C 9 drept; fractură col chirurgical humerus stâng.

„Studenta a beneficiat de o intervenție chirurgicală și multe alte tratamente de specialitate în cadrul Spitalului Județean Suceava. Recuperarea ei va fi lungă și costisitoare, având nevoie de condiții speciale de cazare în campusul universității și pentru aceasta s-a demarat procedura de a se caza într-o cameră pentru persoane cu dizabilități din căminul C 1, pe parcursul semestrului al doilea, și de a beneficia de ședințe de kinetoterapie și recuperare. Astfel, vă rog să dăm dovadă de solidaritate și să ajutăm un student al universității din Suceava, fiecare donând cât putem”, a transmis conf. univ. dr. Alexandru Nemțoi,directorul Departamentului de Științe Biomedicale, Facultatea de Medicină și Științe Biologice, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Cei care vor să o ajute pe tânăra studentă, pot să doneze în contul: Banca Transilvania, Turturean Elena, BT - RON - IBAN:RO37BTRLRONCRT0419129201.

„Conducerea Facultății de Medicină și Științe Biologice mulțumește întregii comunități academice din universitatea suceveană pentru sprijin”, a mai completat conf. univ. dr. Alexandru Nemțoi, în speranța că mulți dintre cei care vor afla de drama tinerei îi vor întinde o mână de ajutor, pentru a se recupera cât mai repede.