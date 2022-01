Se spune că viața e ceea ce se întâmplă în timp ce îți faci planuri. Cam așa se întâmplă și eliminările la un turneu de Grand Slam, când te bucuri că ți se curăță traseul de capi de serie. Dar Simona e pățită, știe că trebuie să ia meci cu meci. Joi dimineață am rămas cu ochii holbați în telefon când am văzut că Muguruza (#3) și Kontaveit (#6), adică adversarele de pe hârtie ale Simonei din optimi și sferturi, fuseseră eliminate limpede, în meciuri fără istoric, de câte două seturi. Atenție, și Simona e tot pe hârtie în fazele alea! Apoi, și câștigătoarea en titre de la US Open a eliberat locul. Aici e și un regret, căci o confruntare cu Emma Răducanu cred că ne dorim toți, dar nu avem parte de ea, poate pentru că ne dorim prea tare. Oricum, prea mare presiunea asupra acestei fete care deja a scris istorie în tenis, la 18 ani. Să ne uităm și la talentata ei adversară din finala US Open, Leylah Fernandez, care abia a luat câteva game-uri în primul tur. Pe de altă parte, se poate naviga fără griji în circuit și fără să mai câștigi niciun turneu de GS la maturitate, deși ai făcut-o precoce, uitați-vă la Ostapenko! Anul ăsta face 25 de ani și nu s-a mai aflat niciodată măcar în preajma vreunui trofeu major, după ce a prins o Simona emotivă într-o finală de Roland Garros, incapabilă să gestioneze postura de mare favorită în fața unei puștoaice de 18 ani. Revenind în concret, dacă vă întrebați când s-ar putea întâlni Simona cu Sorana, atunci aflați că abia în semifinală, deci mai bine rămânem la ”meci cu meci”. Mult mai repede însă ni se pregătește ceva pe tabloul feminin, optime între Barty și Osaka, asta presupunând că vor trece de Giorgi și respectiv Anisimova.

Aș spune și despre băieți câte ceva, dar ar fi chiar cuvinte de băieți la adresa celor de la Eurosport, mai precis a regizorului de transmisie din dimineața de miercuri... Korda-Moutet a fost unul dintre cele mai tari meciuricu francezul servind pentru meci, Korda întorcând și împingând meciul în decisiv și maxi tie-brek. Tribunele erau pline, căci publicul de tenis simte tensiunea și adoră meciurile pe muchie de cuțit, dar Eurosport doar ne-a dat pe la nas acel maxi tie-break, apoi a tăiat legătura pentru a prezenta intrarea în teren și tragerea la sorți a unui meci oarecare! Inclusiv comentatorul opina că ”ar trebui să ne întoarcem” la acel meci, doar că regizorul ăla nu știe ce înseamnă dinamica unui turneu, el se ținea de program ca de Biblie. Dacă mai adăugăm și afișarea unor scoruri greșite, inclusiv la game-uri (la meciul Gabrielei Ruse!), bașca deseori blurarea cu sigla a display-ului care afișează viteza la serviciu, se completează o imagine de un amatorism neverosimil la nivelul ăsta. Bine măcar că a bătut Korda!