Sâmbătă, 4 decembrie

Peste o mie de suceveni au participat sâmbătă după-amiază, în centrul municipiului Suceava, la o manifestare de susținere a unei familii de români, căreia Protecția Copilului din Germania i-a luat cei șapte copii. Este vorba de familia Furdui, care locuiește în Germania de mai mulți ani, și care are 7 copii: David – 15 ani, Naomi – 14 ani, Estera – 13 ani, Natalia – 12 ani, Ruben – 11 ani, Albert – 9 ani și Lea – 1 an. Petru, tatăl copiilor, spun cei care îl cunosc, este un bun meseriaș în domeniul instalațiilor și amenajărilor interioare. Camelia, mama celor 7 minori, este casnică, dedicând tot timpul îngrijirii și creșterii copiilor.

Pe 26 aprilie 2021, statul german, prin instituția de protecție a copilului, Jugendamt, „le-a confiscat” copiii și i-a plasat în cămine pe cei mari, iar pe micuța Lea într-o familie de asistenți maternali.

„Fetele nu se întâlnesc cu băieții pentru a petrece timp împreună și niciunul dintre ei nu este împreună de micuța Lea, în afara vizitei săptămânale care are loc doar cu supraveghere, timp de 90 de minute. Modul în care au decurs lucrurile a produs un șoc puternic părinților, având în vedere că sunt părinți responsabili, care își iubesc copiii, părinți care au asigurat un mediu propice creșterii celor șapte copii. Până la acea dată, Camelia și Petru Furdui nu au primit niciun avertisment din partea autorităților în care să fie atenționați de deficiențe în creșterea și educarea propriilor copii”, este pe scurt povestea familiei Furdui. La mitingul de sâmbătă au participat mulți creștini penticostali, cult din care face parte familia Furdui.

Pe pancartele folosite de suceveni la mitingul de susținere a familiei Furdui era scris: „Susținem familia naturală”, „Stop Jugendamt”, „Familia sub asediu” etc. La manifestare au fost prezenți și senatorul Titus Corlățean, deputatul Robert Sighiartău, fostul deputat Dumitru Mihalescul etc.

Totul a plecat de la o discuție a băiatului cel mare cu psihologul școlii

Cauza familiei Furdui este susținută și de elevii clasei a XII-a A de la Liceul Filadelfia Suceava, care au realizat un filmuleț în limba germană, prin care transmit mesajul lor de sprijin pentru familia de români greu încercată: https://www.youtube.com/watch?v=KnXe9VRA-gA&t=107s .

Manifestări de susținere a familiei Furdui au mai avut loc în Germania, Marea Britanie, Franța, Italia, SUA etc.

Potrivit adevărul.ro, familia Furdui s-a mutat în Germania, la Walsrode, venind din Spania, în urmă cu mai mulți ani, pentru o viață nouă. „Acest lucru a fost un succes. Copiii sunt descriși ca fiind înzestrați din punct de vedere muzical, dar și buni școlari”, spun cei care îi cunosc, citați de „Adevărul”.La un moment dat, în aprilie anul acesta, băiatul în vârstă de aproape șaisprezece ani, într-o discuție cu psihologul școlii, a făcut acuzații grave împotriva părinților lui.

Adolescentul s-a plâns de relaţia cu părinţii, dar şi de faptul că cei doi băieţi mai mici sunt, uneori, bătuţi de mamă. Protecţia Copilului a descoperit că familia Furdui merge săptămânal la biserică, făcându-li-se un profil de oameni „extrem de religioşi care nu le oferă copiilor acces la toate subiectele relevante din societate”, conform sursei citate, din declarațiile unei mătuși a copiilor, Paraschiva Bloju.

Acuzațiile au fost luate în seamă de sistemul de protecție a copilului din Germania, în urma cărora au fost luați din familie toți frații. Apropiații familiei spun că elevul român ar fi făcut acele declarații în fața psihologului „pentru a se răzbuna pe părinți, pentru că dorea mai multă libertate”.

Protecția Copilului din Germania, mai spun susținătorii familiei Furdui, ar fi trebuit mai întâi să verifice acele afirmații ale copilului „și după o evaluare să intre cu bocancii în viața acestei familii, aducând cu ei tot ce e mai dureros, răpirea copiilor“, declarație ce-i aparține lui Erich Mocanu, fondatorul Asociației AEBS, care luptă pentru drepturile românilor din Germania și Austria.

„Frații care au fost luați brusc din familie au fost grav traumatizați, iar unii dintre ei au fost tratați prost în familiile lor adoptive. Această situație se prelungește și va dura încă vreo câteva luni până la o ședință judecătorească. Familia vrea acum să se întoarcă în România – statul german ar trebui să predea copiii și să lase familia să plece, cer demonstranții“, precizează Erich Mocanu, potrivit erichmocanu.tv.

Conform aceleiași surse, familia Furdui nu vrea să comenteze public pentru a nu înrăutăți situația, acesta fiind și sfatul avocatului.

„Adevărul” o citează şi pe mătușa copiilor Paraschiva Bloju: „În momentul de faţă, părinţii se pot întâlni cu fetiţa cea mică de două ori pe săptămână, iar legăturile sunt destul de puternice. <Avocaţii spun că în cele mai multe cazuri justiţia dă dreptate Protecţiei Copilului, dar depinde foarte mult de ce spune psihologul. Foarte rar un judecător are o părere proprie. Mereu merge pe mâna psihologului şi în lipsa acestuia merge pe mâna Protecţiei Copilului pentru că îi consideră specialişti. Se merge pe ideea că trebuie aşteptată această evaluare şi se poate ataca. Toate acestea durează luni de zile sau chiar ani. Ar fi logic să meargă mai repede pentru că e vorba de copii, nu de o marfă care stă în depozit>, a declarat mătușa”.

Oamenii care ies în stradă pentru susținerea familiei Furdui, pentru ca aceștia să-și recupereze cei 7 copii luați de statul german, prin instituția lor de protecție a copilului, spun că au mai ieșit în stradă și pentru nedreptatea făcută unei alte familii de români stabiliți în Norvegia, familia Bodnariu, care, în final, „a învins” sistemul norvegian, și-a recuperat cei cinci copii luați de stat și s-a întors în România.

Ce susțin autoritățile române

Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a arătat, într-un răspuns formulat la solicitarea „Adevărul”, „că s-au făcut eforturi pentru preluarea copiilor care au doar cetăţenie română în familia extinsă. În acest sens a fost identificată familia unchiului matern al copiilor care a fost evaluată de către serviciile sociale române, constatările evaluărilor indicând că membrii acesteia sunt apţi să asigure creşterea şi îngrijirea copiilor. Documentele elaborate de autorităţile române au fost transmise autorităţilor germane, împreună cu propunerea de repatriere. <Cu toate acestea, un aspect important care trebuie avut în vedere atât în acest caz, cât şi în alte cazuri similare ale unor familii de cetăţeni români stabiliţi în străinătate, este acela potrivit căruia în condiţiile în care aceştia locuiesc în mod obişnuit pe teritoriul altui stat (majoritatea fiind stabiliţi în străinătate de mulţi ani), legislaţia statului de reşedinţă este prevalentă în faţa legislaţiei statului a cărui cetăţenie o are persoana/familia în cauză, adică cea română>, a explicat ANDPDCA”.

Autoritatea naţională pentru protecţia copilului din România a mai explicat că „eforturi susţinute şi constante de sprijinire a familiei Furdui au fost depuse de Ambasada României în Germania”, „autorităţile germane au manifestat reticenţă faţă de oferirea oricăror informaţii cu privire la contextul în care a fost luată decizia preluării copiilor din familie sau faţă de discutarea oricăror aspecte care ar releva deciziile viitoare ce ar putea fi adoptate în acest caz, justificat de faptul că instanţa de judecată este singura care se va putea pronunţa în acest caz”, conform „Adevărul”.