Să vezi şi să nu crezi!

Cu siguranță că-i de mult folos răsfoirea gazetelor vechi, unde zac în uitare contribuţii remarcabile ale marilor spirite româneşti, totdeauna adânc interesate de destinele nației. Așez din nou în pagină în cele ce urmează, cu un plus de comentarii resemnate, fragmente dintr-un patetic articol scris de Mircea Eliade în perspectiva împlinirii a 20 de ani de la marea unire. A fost publicat de gazeta „Vremea” nr. 505, și a apărut în septembrie 1937. Eliade se afla în perioada sa de susţinere a unei ideologii pe care, mai târziu, avea s-o renege. Poate tocmai de aceea textul se cuvine re-parcurs cu atenție și precauție, de la înălţimea înţelegerii de acum, întrucât avertizează, fie şi cu patetism exagerat, asupra nefericitei eventualităţi a radicalizării reacţiilor în faţa unor realităţi de clară similaritate, indiferent de culoarea politică generatoare. Şi, în altă ordine de idei, contribuie consistent la şubrezirea unui mit: mult-prea-lăudatul model al „democraţiei interbelice”. Păcatele tinereții: adept al lui Nae Ionescu, arestat de Carol II în anul următor, 1938, pentru propagandă legionară, și trimis la Malmaison, Eliade avea apoi să nege paternitatea unor apăsate intervenții polemice publicate și semnate în toată regula prin gazetele vremii. Se pare că nu și a acestui articol, care-i de-a dreptul premonitoriu pentru vremurile ce urmau să vină în veacul XXI și-n care mai ales starea morală a politicii românești nu mai are cum să-și găsească justificare în dictatură regală, legionarism, amenințarea războiului, presiunea Berlinului ș.a.m.d. Într-adevăr, nu-i nimic nou sub soare: în bună măsură, românii sunt condamnați să repete peste veac, la altă scară și cu alte motivații ideologice, asemănători pași, la fel de nefericiți pentru destinul nației. Iată textul (fragmente): „Memoria generaţiilor viitoare va păstra cum se cuvine eforturile şi eroismul anilor cumpliţi 1916-1918 – lăsând să se aştearnă uitarea asupra întunecatei epoci care a urmat unirii tuturor românilor. Dar cred că este o crimă care nu va putea fi niciodată uitată: aceşti aproape douăzeci de ani care s-au scurs de la unire. (n.m. așezați în loc de „scurși de la unire”, „anii scurși de la revoluție”). Ani pe care nu numai că i-am pierdut (şi când vom mai avea înaintea noastră o epocă sigură de pace atât de îndelungată?!) – dar i-am folosit cu statornică voluptate la surparea lentă a statului românesc modern. Clasa noastră conducătoare, care a avut frânele destinului românesc de la întregire încoace, s-a făcut vinovată de cea mai gravă trădare care poate înfiera o elită politică în faţa contemporanilor şi în faţa istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politică. Nu e vorba de o simplă găinărie politicianistă, de un milion sau o sută de milioane furate, de corupţie, bacşişuri, demagogie şi şantaje.Este ceva infinit mai grav, care poate primejdui însăşi existenţa istorică a neamului românesc: oamenii care ne-au condus şi ne conduc nu mai văd. Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase şi mai primejdioase epoci pe care le-a cunoscut mult încercata noastră ţară (...) elita noastră conducătoare îşi continuă micile sau marile afaceri, micile sau marile bătălii electorale, micile sau marile reforme moarte. Nici nu mai găseşti cuvinte de revoltă. Critica, insulta, ameninţarea – toate astea sunt zadarnice. Oamenii aceştia sunt invalizi: nu mai văd, nu mai aud, nu mai simt. Instinctul de căpetenie al elitelor politice, instinctul statal, s-a stins (...) ei nu se gândesc la altceva decât la milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambiţiile pe care şi le mai pot satisface […] Cred că suntem singura ţară din lume care respectă tratatele minorităţilor, încurajând orice cucerire de-a lor, preamărindu-le cultura şi ajutându-le să-şi creeze un stat în stat. Şi asta nu numai din bunătate sau prostie. Ci pur şi simplu pentru că pătura conducătoare nu mai ştie ce înseamnă un stat, nu mai vede. Tristeţea şi spaima mea îşi au, însă, izvorul în altă parte. Piloţii orbi! Clasa aceasta conducătoare, mai mult sau mai puţin românească, politicianizată până în măduva oaselor – care aşteaptă pur şi simplu să treacă ziua, să vină noaptea, să audă un cântec nou, să joace un joc nou, să rezolve alte hârtii, să facă alte legi. Acelaşi şi acelaşi lucru, ca şi când am trăi într-o societate pe acţiuni, ca şi când am avea înaintea noastră o sută de ani de pace, ca şi când vecinii noştri ne-ar fi fraţi, iar restul Europei unchi si naşi...” Îmi impun să cred că, până la urmă, tot „unchii și nașii” ne vor ajuta să scoatem la drumul cel bun carul prăvălit în șanț. Cum să nădăjduim într-o nouă mare unire, când noi înșine suntem mai dezuniți ca niciodată? Conducerea unui militar, repetat practicată cândva (Argetoianu, Averescu, Rădescu) n-am mai încercat-o de mult. Poate-i soluția.