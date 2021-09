Promovare

În perioada 17-18 septembrie 2021, Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” şi Primăria municipiului Fălticeni au organizat prima ediţie a proiectului de promovare a municipiului Fălticeni „Împreună susţinem promovarea — Fălticeni Mon Amour”. Ca punct final, proiectul îşi doreşte o creştere a atractivităţii turistice a municipiului de pe Şomuz prin dezvoltarea unui turism cultural, de recreere, care reconstruieşte legătura dintre om şi valorile din trecut, care au trecut testul timpului, şi pe care generaţiile actuale le consideră demne pentru a fi păstrate, conservate şi transmise copiilor lor. Esteo activitate odihnitoare, de timp liber care este conectată la moştenirea culturală, una dintre cele mai dinamice arii ale pieţei de turism în ultima decadă, în Europa, principala motivaţie a mobilităţii turistice fiind cultura.

Iniţiatorii proiectului, Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”, consideră că„<Fălticeni - Mon Amour> îşi doreşte să dezvăluie lumii de ce trebuie trecut oraşul Fălticeni pe lista tuturor celor care iubesc România şi vor să o străbată la pas. Evenimentul vă va susţine atenţia vreme de câteva zile, cu lansări de carte, expoziţii de pictură, caricatură, grafică, pelerinaje pe urmele marilor glorii de altădată şi surprize (inclusiv culinare). Vor fi marcate cu plăcuţe memoriale cele mai importante case în care s-au născut sau au locuit personalităţile marcante din urbea muzelor şi ale muzeelor. Este modul nostru de a vă spune că acest oraş trebuie trecut cu litere de tipar pe harta turismului (nu doar) cultural.

Mulţumim Primăriei municipiului Fălticeni pentru implicarea şi ajutorul oferit în demararea acestui proiect. Sunt semne că va fi un parteneriat de durată, care va aduce multe satisfacţii tuturor fălticenenilor”.

Oameni, locuri, amintiri

Vineri, la ora 10,00, la ceasul din Piaţa „Nada Florilor”, „în cel mai emblematic punct de întâlnire al târgului” şi unul dintre simbolurile reprezentative ale municipiului, a început turul cultural al Fălticeniului. Invitaţi din toată ţara, o parte dintre ei foşti locuitorii ai urbei de pe Şomuz în anii copilăriei, au parcurs la pas o parte din oraş împreună cu doi ghizii locali, profesorul Codrin Benţa şi fotograful Fălticeniului anilor '60-'70, Marinel Dănilă.

Chiar dacă vremea nu a fost de partea celor care au ajuns la Fălticeni, invitaţii au mers la pas pe Strada Mare, profesorul Codrin Benţa prezentând puţinele imobilele vechi care au mai rămas nedemolate. Prima oprire a fost făcută pe strada Republicii, la nr. 13, în faţa sediului Primăriei, a urmat Colegiul Naţional „Nicu Gane”, Galeria Oamenilor de Seamă şi Muzeul de Artă „Ion Irimescu”.

Au fost prezentate informaţii despre străzile cu nume de oameni din Fălticeni sau locuri în care s-au născut, au copilărit, au învăţat, au creat, şi-au petrecut tinereţea sau bătrâneţea personalităţi marcante din diverse categorii socio-culturale şi profesionale: scriitori, artişti plastici, ingineri, cercetători, academicieni, aviatori, militari, medici, personalităţi ale bisericii, arhitecţi, actori etc. În dreptul fiecărui imobil a fost prezentat un scurt istoric sau o notiţă cu informaţii biografice. Pe unele străzi, şi în Fălticeni sunt multe străzi care poartă numele personalităţilor care au locuit în acele locuri, au fost prezentate toate schimbările de nume, începând cu numele cel mai vechi, fiind urmărită legătura între biografia persoanei care dă numele actual şi numele (evoluţia numelui) străzii. S-a vorbit şi despre cea mai prosperă perioadă din existenţa oraşului, cea până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial.

În concluzie, se poate spune că nucleul turismului cultural este atracţia pe care se construieşte infrastructura culturală, putându-se diferenţia Evenimentele – care sunt limitate în timp şi prezenţă - şi Locurile, muzeele – care nu sunt restricţionate decât ca oră de vizitare (pentru muzee şi case memoriale).

„Împreună susţinem promovarea - Fălticeni Mon Amour”

După şedinţă festivă a Consiliului Local Fălticeni cu ocazia decernării titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni generalului de brigadă prof. univ. dr. ing. Constantin-Iulian Vizitiu, comandant (rector) al Academiei de Tehnică Militară „Ferdinand I” din Bucureşti, caricaturistului şi graficianului Doru Axinte, membru al Federaţiei Organizaţiilor Mondiale de Caricatură, şi canotorului Ciprian Tudosă, vicecampion olimpic la Tokio în acest an, în Salonul de festivităţi al Pensiunii Iristar a avut loc prezentarea proiectului de promovare a municipiului Fălticeni „Împreună susţinem promovarea - Fălticeni Mon Amour”.

Alături de gazde, Tudor Monoranu, preşedinte Rotary Fălticeni, și membrii acestui club, Cătălin Gheorghe Coman, primarul municipiului Fălticeni, și administratorul public Alexandru Rădulescu, printre invitaţi s-au numărat Raul Ancel, cercetător cu inovații și patente recunoscute peste ocean și scriitor, care face parte din generația pașoptistă, așa cum le place nativilor din 1948 să se numească și care a transmis un mesaj video din Israel, probleme cauzate de pandemie obligându-l să își amâne călătoria la Fălticeni, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, fost rector al UMF Iași, Nicu Gavriluță, profesor la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Al.I. Cuza” din Iași, director de programe al Societății Academice de Cercetare a Religiilor și Ideologiilor (SACRI), președinte al Societății Sociologilor din România, Moshe Groper, profesor şi colaborator al Centrului de Istoria Evreilor şi Ebraistică de pe lângă Facultatea de Istorie a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi, consilier la cabinetul primarului municipiului Iași pentru relația cu comunitățile etnice, prof. univ. dr. Mircea Onofriescu, prof. univ. dr. Daniel Șandru, directorul Operei Naționale din Iași.

„Sunt aici fălticeneni care ne fac, ne-au făcut și ne vor face cinste și în viitor. Este un eveniment pentru care îi felicit pe organizatori pentru că astăzi, dar și până acum, au avut activități extrem de eficiente, cu un rol extrem de bine conturat: de a repune Fălticeniul pe harta culturală a turismului românesc. Împreună încercăm să realizăm tot ceea ce trebuie pentru ca municipiul Fălticeni să fie pe harta culturală a României, inclusiv prin parteneriatele pe care ni le dorim extrem de eficiente între dumneavoastră, Rotary Club Fălticeni, invitații dumneavoastră din alte localități și primărie. Vom avea întotdeauna maximă deschidere și vom aborda cu responsabilitate orice activitate de acest gen, dar și pentru alte activități, indiferent de sfera de proveniență, dacă sunt în beneficiul comunității noastre. Vă mulțumesc pentru reușita acestui eveniment și vă asigur că vom pune în aplicare obiectivele stabilite în comun”, a spus primarul Gheorghe Cătălin Coman.

În urma parteneriatului din Primăria municipiului Fălticeni și Asociaţia „Rotary Club Fălticeni”, în ultimele două luni a fost reeditată monografia „Fălticeni – repere în timp”, autor prof. Vasile Nistoreasa, a văzut lumina tiparului volumul „Fălti, primul loc de pe Pământ”, autor Raul Anchel, a fost editat albumul de grafică „Promenadă fălticeneană” semnat de prof. Gabrel Baban, s-a realizat o broşură de promovare a municipiului Fălticeni, a fost vernisată o expoziţie de pictură cu lucrări din colecţia prof. Gabrel Baban, s-a organizat un tur de prezentare ghidat a obiectivelor culturale din municipiu. Tot în baza acestei asocieri au fost identificate clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural, arhitectural din municipiul Fălticeni, fiind începută montarea plăcuţelor informative pe acestea. Plăcuțele furnizează informaţii despre clădiri, personalităţi care au locuit, au studiat, au lucrat în imobilul respectiv, accesibile prin QR Code. Tot în această perioadă a fost realizat panotajul stradal prin instalarea de indicatoare către zonele de interes şi panouri de prezentare a obiectivelor turistice ale municipiului Fălticeni, montarea la intrarea și ieșirea din localitate.

Fălticeniul are foarte multe de oferit

Prof. univ. Daniel Șandru, directorul Operei naționale din Iași, a precizat: „Fălticeniul are foarte multe de oferit. Sunteți o comunitate extraordinară și, așa cum spunea domnul profesor Astărăstoae, este timpul ca fălticenenii să se ocupe mai mult de această comunitate, pentru că avem o resursă umană de excepție, avem o administrație care având acum experiență după două mandate, la al treilea știe cum să facă lucrurile și am convingerea că deschiderea aceasta spre lumea culturală, dincolo de ceea ce s-a realizat până acum în oraș, va fi din ce în ce mai mare și din partea primăriei și a celorlalte oficialități. Fălticeniul are deja un festival internațional care a devenit o tradiție. Avem prima ediție a unui eveniment extraordinar, <Fălticeni, mon amour>, pe care clubul Rotary îl pune în scenă cu sprijinul primăriei. La cât mai multe ediții vă doresc. Sunt convins că din toate colțurile lumii fălticenenii vor privi cu dragoste către orașul lor și atât cât îmi va permite statutul, vă asigur că voi fi mereu acasă, alături de fălticeneni, de Fălticeni”.

Seara s-a încheiat cu concertul Nicu Alifantis & Zan.