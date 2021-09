Mărturii din iad

Monitorul de Suceava a vorbit ieri, la patru zile de la incidentele care au șocat o întreagă țară, cu Tiberiu Boșutar, activistul de mediu agresat alături de doi jurnaliști în timp ce documentau tăierile ilegale de pădure din zona de munte a județului Suceava. Acesta spune că este în continuare sub șocul evenimentelor pe care le-a trăit și nu și-a ascuns dezamăgirea față de modul cum acționează autoritățile locale, începând cu procurori și terminând cu reprezentanții Gărzii Forestiere.

”Sunt și speriat, și dezamăgit, dar mă agăț așa că totuși e o greșeală. Din percepția mea, între ceea ce am trăit noi și omor nu este nici o diferență. Nu pot transpune în cuvinte starea la care am fost noi supuși, iar băiatul jurnalist nu își aduce aminte ce s-a întâmplat. Impactul psihic a fost foarte mare. Am fost supuși efectiv la tortură, am fost dezbrăcați, și-au bătut joc de noi. Ei s-au gândit că moartea e prea puțin pentru noi și așa au și planificat-o. Și ca să auzi că au primit 24 de ore de reținere și toate instituțiile (n.r. – instituțiile statului) au sărit, unele că eram pe proprietate privată, altele că nu s-a găsit nimic acolo, procurorul care ne-a încadrat doar la loviri și alte violențe. Instituțiile au făcut front comun să minimalizeze și să își bată joc de noi. Pe de altă parte, toate ONG-urile și toți oamenii care sunt implicați în monitorizarea tăierilor ilegale au fost alături de mine. O să vedem dacă autoritățile își permit să se grăbească și să nu dea o soluție corectă, adevărul tot o să iasă la iveală”, a arătat Tiberiu Boșutar.

”Sunt poze cu mine dezbrăcat puse pe facebook, iar ei (n.r. – mafia pădurilor) se distrează pe seama situației și o fac doar pentru că au spate din partea autorităților”

Activistul de mediu a precizat că s-a prezentat la Institutul de Medicină Legală ”Mina Minovici” din București pentru a obține certificat medico-legal, dar de acest aspect se ocupă avocații puși la dispoziție de Green Peace.

”Procurorul avea suficiente date pentru a da o altă încadrare, chiar și fără acel certificat medico-legal. Sunt poze cu mine dezbrăcat puse pe facebook, iar ei (n.r. – mafia pădurilor) se distrează pe seama situației și o fac doar pentru că au spate din partea autorităților. Eu efectiv mă tem pentru viața mea, m-au amenințat direct. E a treia sau a patra tentativă de omor la care am supraviețuit. Toate au fost grave și nici unul nu a fost soluționat, iar în unele cazuri nici măcar nu am fost audiat, deși a trecut mai bine de un an și jumătate”, a mai menționat Tiberiu Boșutar.

Acesta a mai spus că în momentul agresiunii, atât el, cât și cei care îl însoțeau nu au avut timp să-i numere pe toți cei care au apărut în raza vizuală. ”Era un drum, iar după un viraj au început să apară oameni. Eu am crezut că sunt 50, dar cu siguranță erau zeci și toți aveau în mână răngi, topoare, bâte, pe care le-au ridicat spre noi și strigau <Vă omorâm!!!> și fugeau spre noi. Nu a fost nici o dispoziție la dialog, ci au premeditat totul. Eu l-am sunat pe inginer și l-am solicitat pentru a avea o discuție, dar el și-a luat subalternii și pe alți acoliți și au venit și ne-au atacat. De ce nu vorbește nimeni că proprietarul pădurii a declarat la Poliție că nu are nici o problemă cu acțiunile și prezența noastră. Cu alte cuvinte, acolo nu era vorba de proprietar, ci de inginer, cu pădurarii și cu localnici din alt sat. Noi vorbim aici de o tentativă de omor, organizată de un grup infracțional de huligani împotriva a patru oameni”, a precizat Tiberiu Boșutar.

”Nu pot să nu recunosc că am suspiciuni la seriozitatea autorităților locale și tocmai de aceea am mers la București și am dat declarația”

Activistul de mediu susține că va continua aceste acțiuni cu speranța că la un moment dat dreptatea va birui.

”Dacă aș fi fost pesimist nu aș mai fi făcut nimic. Mă bucur că Garda Forestieră are puterea să dea rapid astfel de verdicte. Vineri dimineață au început controlul și pe la prânz au și dat comunicatul. Cititorii dumneavoastră trebuie să știe că o tăiere ilegală nu se identifică doar prin faptul că cioata e marcată sau nemarcată. Sunt mai multe aspecte care trebuie verificate: dacă s-a respectat amenajamentul, care este natura produsului etc. Garda Forestieră este o instituție care a făcut o declarație și sper să își și asume declarația. Noi, în România, nu trebuie să mai dovedim tăieri ilegale. Acestea au fost dovedite prin faptul că 20 milioane de mc de material lemnos dispar anual. Noi am dovedit acum nivelul de deschidere al autorităților pentru un dialog, pentru că printre cei care ne-au atacat au fost și reprezentanți ai autorităților (silvicultori și pădurari). A doua zi, Garda Forestieră a minimalizat rezultatele controlului, apoi cei de la Direcția Silvică au venit și ei cu o declarație prin care au denaturat adevărul, iar apoi a venit capac și decizia procurorului care ne surprinde. Nu mă pot grăbi să încep să acuz, încă am speranța că lucrurile vor intra pe făgașul normal, se mai adună probe, se mai iau declarații. Dar nu pot să nu recunosc că am suspiciuni la seriozitatea autorităților locale și tocmai de aceea am mers la București și am dat declarația”, a mai declarat Tiberiu Boșutar.

Acesta a amintit că este președintele unor organizații de mediu, a fondat un proiect, din care face parte Legea Codrului și Asociația Moldovița, iar ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută nu are legătură cu activitățile prinse în statut. ”Aici, au fost niște huligani care și-au făcut de cap, conștienți că autoritățile sunt indulgente”, a concluzionat Tiberiu Boșutar.