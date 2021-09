Proiect

Asociația Institutul Bucovina a organizat, în perioada 16 – 18 septembrie, la Suceava, o întâlnire transnațională, la care au participat 20 de parteneri europeni din cadrul a două proiecte Erasmus+. Este vorba de proiectele Erasmus+ PAFYP– Parenting Awareness for Young People și TRAFFIR – Trauma Awareness for First Responders.

Deschiderea oficială a întâlnirii a avut loc pe 16 septembrie, la sediul Asociației Institutul Bucovina, unde cei 20 de oaspeți au fost întâmpinați de către președintele organizației, Petru-Vasile Gafiuc, cel care a ținut cuvântul de deschidere, însoțit de întreaga echipă. Invitatul special al evenimentului a fost Daniel Prorociuc, subprefect în cadrul Instituției Prefectului Suceava, care a urat oaspeților un timp cât mai plăcut pe meleagurile Bucovinei. În aceeași zi, oaspeții au vizitat Centrul de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie „Blijdorp”, partener local al proiectului TRAFFIR, sub îndrumarea coordonatorului personal de specialitate Anca Rîșnicu și a Elenei Luminița Agavriloai, care le-a prezentat informații despre copiii cu autism și activitățile desfășurate la centru. A urmat și vizita la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, unde au avut loc două ateliere de lucru susținute de Monica Lepcaliuc, profesor de la liceul gazdă, și Ramona Morar, prof. de la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava. Activitățile s-au intitulat „Alexitimia - Sprijinirea tinerilor pentru a-și exprima emoțiile și sentimentele" și „Dezvoltarea Morfo-Fiziologică și Mintală a Adolescenților".

Ziua de vineri, 17 septembrie, a început cu vizita la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, partener local al proiectului TRAFFIR, unde delegațiile au fost primite de către Vasile Sauciuc, viceprimarul orașului, și directorul spitalului, Tiberiu Andrei Rotaru-Anghelescu. Acesta le-a prezentat exemple de bună practică în lucrul cu tinerii vulnerabili care suferă de tulburări mintale, iar mai apoi, i-a îndrumat către centrele pentru adulții cu dizabilități din Siret și clădirea fostului spital de psihiatrie.

Plan de lucru

La Școala Gimnazială „Gheorghe Popadiuc” din Rădăuți, partener local în proiectul TRAFFIR, Marcel Colibaba, în calitate de director, alături de doi elevi îmbrăcați în straie tradiționale, i-a primit pe oaspeți conform obiceiului zonei, cu pâine și sare. Mai apoi, Marcel Colibaba a vorbit despre rolul educației în modelarea valorilor și a principiilor tinerilor și i-a însoțit pe oaspeți în turul școlii. În cele din urmă, activitățile s-au încheiat cu vizita Mănăstirii Sucevița, mulți dintre parteneri aflând deja că Bucovina este recunoscută pentru mănăstirile din zonă.

În ultima zi a mobilității, sâmbătă, 18 septembrie, a avut loc întâlnirea de management, care a vizat aspecte precum planul de diseminare, termene limită, sarcini, buget, evaluare. Stabilirea planului de lucru și a următorilor pași a fost facilitată, în special, de faptul că o parte dintre parteneri se află în echipa de implementare/coordonare a ambelor proiecte. De asemenea, a avut loc și o deplasare în cătunul Țâmpoceni din satul Capu Codrului, unde participanții la proiecte au discutat cu mamele care trăiesc în condiții de sărăcie și excluziune socială.

Președintele Asociației Institutul Bucovina, Petru-Vasile Gafiuc, ne-a spus că proiectul Erasmus+ PAFYP „urmărește dezvoltarea unui suport de curs practic, pentru sensibilizarea tinerilor cu privire la abilitățile parentale și este implementat de către Plymouth & District Mind (Marea Britanie), în calitate de organizație aplicantă, în parteneriat cu European Development Foundation (Bulgaria), Associacio Programes Educatius Open Europe (Spania), Asociația Institutul Bucovina (România), Fundacja Instyut Re-Integracji Spolecznej (Polonia) și Kilcooley Womens Centre (Marea Britanie)”.

Scopul TRAFFIR, pe de altă parte, constă și în dezvoltarea unui instrument care să îmbunătățească „competențele cheie de reacționare la factorii de stres la care sunt expuși membrii echipajelor de prim ajutor. Proiectul este implementat tot de către Plymouth & District Mind (Marea Britanie), cu sprijinul Domspain Consulting SI (Spania), Asociația Institutul Bucovina (România), Kilcooley Womens Centre (Marea Britanie), Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej (Polonia) și Nikanor Ltd (Polonia)”.

Următoarele mobilități vor fi organizate în Irlanda de Nord și Spania, până la finalul perioadei de implementare, care tocmai a fost prelungită încă șase luni. Pentru mai multe informații despre cele două proiecte, puteți să luați legătura cu Alina Adomnicăi, specialist comunicare & PR în cadrul Asociației Institutul Bucovina, tel:0770 367 769, e-mail: media@bucovinainstitute.org.