Ion Lungu: „Suntem pe primul loc în Moldova, la ADR Nord Est, în ceea ce privește atragerea fondurilor europene - important este că am reușit și am asigurat cofinanțarea acestora”

Bani ca să obții alți bani

Municipalitatea suceveană are la dispoziție anul acesta credite în valoare de 24 de milioane de lei, cu care poate acoperi contribuția proprie la realizarea proiectelor cu finanțare europeană, dar poate susține și o serie de investiții proprii, în funcție de necesități.

“Bugetul vrem să-l aprobăm în ședința din data de 25 martie, sper ca până atunci să ne vină oficial și sumele repartizate de către Consiliul Județean. Nivelul creditelor în bugetul anului 2021 este de 2,91%, adică 14 milioane de lei. Un lucru bun este că avem posibilitate să tragem în acest an sume de 24 de milioane de lei din credite, în primul rând pentru cofinanțarea fondurilor europene – 21,4 milioane de lei”, a spus primarul Sucevei, Ion Lungu.

Edilul municipiului reședință de județ a explicat că acest lucru este posibil după ce banii accesați anul trecut din credite, pentru plata TVA-ului la autobuzele electrice cumpărate la licitație, prin proiectul de modernizare a transportului public, au fost recuperați, fiind disponibili tot pentru cofinanțarea de proiecte europene.

“Suntem pe primul loc în Moldova, la ADR Nord-Est, în ceea ce privește atragerea fondurilor europene în exercițiul 2014-2020, cu sume încasate efectiv de peste 65%. Un lucru important este că am reușit și am asigurat cofinanțarea acestor proiecte europene la timp. Anul trecut a trebuit să luăm o sumă mai mare, pentru că am avut de plătit și TVA-ul la autobuzele electrice, l-am recuperat, iar astăzi avem disponibile pentru fondurile europene 21,4 milioane de lei, pe care le vom folosi pentru finalizarea proiectelor în curs de finalizare și pentru Programul Operațional Regional 2021-2027.

În multe alte localități proiectele pe fonduri europene sunt blocate din cauza lipsei de cofinanțare. De aceea este foarte important să avem asigurate sumele necesare cofinanțării”, a adăugat primarul Sucevei.

Practic, fără credite nu ar fi fost posibilă materializarea multor proiecte, cel mai elocvent exemplu fiind cel al modernizării transportului public.

Costul celor 25 de autobuze electrice marca ZTE, furnizate la finele anului trecut, este de 47.775.000 lei plus TVA, în vreme ce pentru alte 15 autobuze electrice mari, marca Solaris Urbino, care trebuie să mai ajungă la Suceava, valoarea contractului (care include și stații de încărcare) este de 37.500.000 lei plus TVA. La acestea se mai adaugă și costul TVA-ului pentru cele 17 autobuze electrice de capacitate mică, cumpărate în urma a două licitații, încât sumele necesare pentru achitarea TVA-ului și a cofinanțărilor necesare nu puteau fi nici pe departe acoperite din bugetul local, grav afectat de criza declanșată de pandemie.