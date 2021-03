Prin pădurea de cuvinte

Motto. Părerea mea sinceră, ca autor ( unul...”șaten”, la tinerețe, azi, cam albit... deci blond), este că există și vor exista mereu cu mult mai mulți bărbați ”blonzi” decât femei ”blonde”. Mai pe șleau: cea mai ”blondă” femeie – bunică, mamă, soție, iubită etc. – va fi mereu mai ”brunetă” (adică mai deșteaptă, mai supraviețuitoare, mai luptătoare, mai suferitoare și răbdătoare), decât cel mai ”brunet” mascul, fudul și posesiv. Bref: fac în continuare ”săpături” lingvistice: eu nu am aflat sursa, sorgintea acestei clasice discriminări între blonde și brunete... Mai ales că acum, blonda devine brunetă la coafor... și viceversa! Enfin (vorba franco(a)fonului din mine): public aceste glume doar din pricină că mi se par, cumva, nouțe. Confirm respectul meu pentru toate femeile! Dar... mai trebuie să și râdem!

Recomandare.– Ţin foarte mult să-mi arăţi recomandarea, zice directorul de personal, adresându-se unei domnişoare blonde, ce râvnea la postul de secretară. – Bine, dar dacă intră cineva ? Final. Care este ultimul lucru care s-a auzit prin radio înainte de explozia navetei Challenger? „Nu te atinge de butonul acela, dobitoaco!”. Sutien. – Bună ziua, sutiene numărul zero aveţi? – Contra bubelor avem doar alifie! Organe. O tipă a fost anunţată de poliţie că i-a mierlit bărbatul într-un accident şi o roagă pe vecina sa să o însoţească la morgă pentru a-l recunoaşte. Ajung ele la morgă şi când trage legistul targa, de sub cearşaf se scurge până la podea organul răposatului. „Vai, spune vecina, şi-a bărbatului meu e la fel”. „La fel de lungă?” „Nu, la fel de moartă.” Dezvăț. Ora 11 noaptea. Farmacia cu program de noapte. Intră un tip, cere un prezervativ. Plăteşte, pleacă. Seara următoare, aproape de miezul nopţii, acelaşi tip: – Daţi-mi vă rog un prezervativ. Îl ia, plăteşte, pleacă. Seara următoare, scenă identică. La care farmacistul, curios, îl întreabă pe tip: – Nu vă supăraţi, dar de ce cumpăraţi câte unul, de ce nu cumpăraţi mai multe odată? La care tipul: – Ştiţi, vreau de fapt să mă las…Frigidă.Ce spune o frigidă soţului în timpul actului sexual? Ce faci, dragă, intri sau ieşi ? SIDA. – Sper că ai prezervativul la tine! – Nu, dragă, dar am analizele la zi, n-am SIDA! – Foarte bine, n-aş fi vrut să o iau a doua oară !Școli. O fată merge la doctor pentru un control. Când îşi scoase bluza, acesta observă un ”H” pe pieptul ei. – De unde ai semnul ăla pe piept ? întreabă doctorul. – Prietenul meu a fost la Harvard şi este aşa mândru de asta, că nu-şi scoate tricoul cu Harvard nici când facem dragoste. Peste câteva zile, veni o altă fată care, când îşi scoase bluza, avea un „Y” pe piept. Doctorul o întreabă: – Cum ai căpătat semnul ăla pe piept? – Ştiţi, am un prieten care a fost la Yale şi e aşa mândru de asta, că nu-şi scoate tricoul chiar dacă facem dragoste, spuse ea. Peste alte câteva zile, o altă fată veni la control, care avea un „M” mare pe piept. – Prietenul tău e la Michigan? întreabă doctorul. – Nu, dar am o prietenă la Wisconsin. De ce întrebaţi? Gretzky. După cum bine se ştie, atunci când Neil Armstrong a coborât pe lună, primele lui cuvinte au fost: „Un pas mic pentru mine, un salt uriaş pentru omenire.” Ceea ce se ştie mai puţin este faptul că el a mai spus şi altceva, adică „Mult noroc, domnule Gretzky!”. La întoarcerea pe Pământ, a fost întrebat ce semnificaţie au avut aceste cuvinte, dar el s-a mulţumit să zâmbească şi nu a răspuns la întrebare. Chiar şi la alte conferinţe de presă din anii următori, nu a vrut să răspundă la această întrebare. Însă, după mulţi ani, a făcut următoarea declaraţie: – Acum, că domnul Gretzky a murit, pot să vă răspund la întrebarea care mi s-a tot pus de-a lungul anilor. Când eram copil, vecinii noştri erau familia Gretzky. Într-o zi, pe când mă jucam pe sub geamul lor, am auzit-o pe doamna Gretzky țipând la domnul Gretzky: „Sex oral? O să fac sex oral când o călca pe lună copilul vecinilor!” Zoo. Un om intră în dormitor, cu o capră în brațe. Soția lui era întinsă în pat, citind o carte. Omul spune: -Uite dragă, asta este vaca cu care o mă culc când tu ai migrene. Soția răspunde: -Daca n-ai fi așa de prost poate ai realiza că aceasta este o capră. La care omul nostru zâmbește: -Dacă n-ai fi așa de proastă ai realiza că vorbeam cu capra. Abținere. Un homosexual, un bețiv și un avar ajung, după moarte, la poarta Raiului. Acolo, îi aștepta Sf. Petru. Sf. Petru: – Măi, D-zeu a zis că vă iartă fiecăruia toate păcatele și vă lasă să trăiți în continuare pe Pământ, dar tu, bețivanule, să nu mai pui băutura în gură! Tu, avarule, să nu te mai tot apuci să strângi bani, că banu-i ochiu` dracului. Iar tu, homosexualule, să nu te mai dai la bărbați! Dacă nu respectați poruncile astea, D-zeu vă trăsnește și ajungeți în Iad. Mergând ei spre casă, bețivanul vede o cârciumă și intră în ea. După 5 minute, „Buuum!”, îl trăsnește. Mergând cei doi în continuare, avarul vede 1.000.000 de lei pe jos și se uita lung, cu jind, la bancnotă. Homosexualul: – Nu te apleca, că ne trăsnește Dumnezeu pe amândoi!