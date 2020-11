Felicitări învingătorilor

Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan a salutat rezultatul alegerilor de duminică, de peste Prut și consideră că Maia Sandu scrie istorie în Republica Moldova.

”O felicit din tot sufletul pe Maia Sandu pentru câștigarea alegerilor. În această perioadă deosebit de grea, în care nu avem prea des prilejul să aflăm vești bune, frații noștri de peste Prut ne-au făcut o bucurie imensă și au ales pentru ei și pentru viitorul copiilor lor cea mai bună opțiune posibilă – drumul către Europa. Alegerea Maiei Sandu este o garanție pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova, o garanție pentru dezvoltarea țării, o garanție că Prutul nu o să mai despartă în curând frații de pe cele două maluri, care se vor regăsi în Uniunea Europeană”, a arătat Ioan Balan.

Deputatul sucevean, unul dintre cei mai puternici susținători ai Maiei Sandu și ai lui Andrei Năstase, spune că rezultatul de duminică este un succes enorm al fraților de peste Prut, al surorii sale mai mari, România, și al Uniunii Europene în ansamblu, care își recuperează astfel unul dintre cei mai dragi copii.

”Eu și colegii mei din PNL am fost permanent alături de Maia Sandu și de Andrei Năstase, mai ales atunci când nimeni nu mai dădea vreo șansă Republicii Moldova și opțiunii sale europene. Uite că noi, liberalii, ne-am încăpățânat și am crezut în acest vis, iar el s-a împlinit. S-a împlinit mulțumită românilor de acasă, din Moldova, care au spus un da tranșant democrației și dezvoltării și un nu ferm celor care i-au ținut în sărăcie. S-a împlinit pentru că sute de mii de românii au îndurat frigul și au stat la cozi în toată Uniunea Europeană pentru a pune capăt definitiv motivelor care i-au îndepărtat de casa părintească. Visul de peste Prut s-a împlinit și pentru că noi, liberalii, am încurajat cu toată forța întoarcerea Republicii Moldova acasă, în jurul valorilor democratice, ale libertății și dezvoltării”, a mai precizat Ioan Balan.

Parlamentarul liberal mai crede că Maia Sandu va avea nevoie de implicarea statului român, astfel încât să le poată demonstra românilor de dincolo de Prut că alegerea de duminică a fost una corectă.

”Să nu ne facem iluzii prea mari. Fără susținerea României, misiunea Maiei Sandu va fi mult mai grea, dacă nu imposibilă. Așa cum ne-au ajutat și pe noi alte state europene ca să aderăm la Uniunea Europeană, atât tehnic, cât și logistic, putem și noi, la rândul nostru, să împărtășim din experiența noastră cu frații noștri de peste Prut. Cred că este de datoria fiecăruia dintre noi să susținem visul frumos care s-a împlinit peste Prut și să-l ducem până la capăt”, a concluzionat Ioan Balan.