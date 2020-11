Să vezi şi să nu crezi!

„Bună tuturor, am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. Mă autoizolez acasă şi mă recuperez bine după simptome uşoare. Mă simt bine... vom trece prin asta împreună” – a postat Simona pe internet la începutul lui noiembrie. După care, a scris pe twitter:„Sunt sută la sută recuperată.” Ziceam că-i un prilej de simplă și cinstită bucurie pentru noi toți, mai ales că tenismena, generoasă, nu s-a gândit numai la ea, urându-ne sănătate tuturor: „vom trece prin asta împreună”.

Ce a urmat pe internet este pur și simplu incredibil, pandemia scoțând la lumină zăcământul întunecat de prostie și ură ce schimonosește până la hidoșenie sufletul unor concetățeni de-ai noștri bolnavi de conspiraționism malefic și tâmp. Chiar să vezi și să nu crezi! Ori că, ilegal, Halep ar fi fost tratată preferențial de medici (dar prim-ministrul României n-o fi fost? Dacă o dăm pe glumă, Simona nu-i, în tenis, prim-ministra lumii, a doua în rang după vremelnica „președintă” Barty?), ori că virusul n-a atins-o niciodată, și și-a inventat infectarea fiind plătită… să demonstreze că virusul există!! Ce tâmpenie monumentală! Auziți: „A luat câteva mii de euro. Nu-s de colea, măcar plătește menajera câteva luni, până începe să joace.” Câtă minte are acest nefericit postac? Oare chiar crede că, la banii ei (paranteză: munciți din greu și câștigați cât se poate de cinstit) Simona ar avea nevoie să joace un jalnic teatru de mahala spre a câștiga o biată fărâmiță… din ceea ce ei de mult îi prisosește? Că altfel… nu și-ar putea plăti menajera! Doamne, idiot trebuie să fii ca să gândești așa ceva, darămite s-o și scrii! Din păcate, nu-i deloc singurul: „Parcă nu aveai nimic. Erai bine mersi acasă, în izolare. Brusc ai ajuns la spital. Vai de noi." Rezon! Chiar vai de voi! VIP-urile n-au dreptul să se vindece!

Alt conspiraționist de două parale: „Nu e vorba de bani, nu fiți naivi. E vorba de numărul mare de urmăritori și dorința de a convinge lumea de existența acestui virus.”. Mai departe, reproduc la întâmplare: „O întrebare simplă: cât a fost tainul?"; „Doamne! Și tu ai picat în plasa lor? Te-am admirat, dar mi-a trecut"; „Cum de se îmbolnăvesc doar persoane cunoscute, apoi se vindecă miraculos?”; „Acum că te-ai vindecat de Covid, sper că te-ai vindecat și de bani”; „Bravo, Simona! Tu mai lipseai, ca simbol național, să le faci reclamă! Ce sumă ți-au oferit să minți o lume întreagă? Păcat!”. Ți se taie răsuflarea când citești astfel de dovezi ale prostiei naționale în stare gemă: „Halep Simona primește sigur bani de la OMS și chiar de la buzunarul de influencer al lui Streinu Cercel. Nu se mai satură de bani!” (tot Cercel i-o fi plătit și pe Djokovici, Nishikori, Dimitrov, dacă nu și pe Ronaldo și pe Zlatan Ibrahimovici, cu toții infectați de Covid-19 și declarați vindecați în același interval ca și Simona?). Iar Halep „Nu se mai satură de bani. Sigur, nu este ortodoxă, dacă face propagandă sistemului anticristic (!! – n.n.). Ideea este să facă reklamă echipei de cosmonauți a lui Streinu Cercel. Dragii de ei, cât muncesc în spital la un virus ce NU există! (…) Dumnezeu le va plăti la toți slugoii sistemului după merit! Cu ortodoxia nu e tocmeală!” Ce amestec va fi având biserica în toată această poveste imposibil de înțeles!

Delirul continuă: „O sportivă umplută de bani de elite e de valoare pentru neamul românesc? Mai ales după participarea mârșavă la propaganda mincinoasă a acestor dictatori vânduți industriei farma și implicit la punerea umărului la acest genocid împotriva poporului român și al omenirii?” (clar: purtarea măștii = genocid!) „Valori sunt eroii acestui neam, cei torturați în închisorile comuniste, sfinții și martirii poporului, nicidecum sportivi ca Halep, Nadia, Țiriac și alții, care au devenit unelte în mâna păpușarilor nemărturisitori ai ortodoxiei prin viață și faptele lor, trăind în curvie și în slavă deșartă, operații estetice, minciuni, etc.”

Nu-i iertată nici fotografierea Simonei cu echipa medicală care a tratat-o în spital: „Care este meritul celor 8 costumați extratereștri? Parcă nu exista tratament pentru Covid! Pentru ce le mulțumești, Simona? Că au făcut experimente medicale pe tine? Te-au ajutat să scapi de pozitivitatea testului la fel cum te ajută când câștigi meciurile de tenis (!! – n.n.)”. Se cere luarea de măsuri imediate: „Acești așa ziși medici din poză ar trebui sancționați. Au timp de poze și mulți bolnavi sunt în stare critică”!

Fotografiile VIP-ului Vulpița, presărate cu zecile în emisiunile tv., nu deranjează pe nimeni, să fie pedepsiți doctorii care au tratat-o pe Simona, doar au lipsit de la datorie… care datorie, doar medicii, potrivit postacilor, luptând împotriva unui virus care… nu există, nu pot face nimic altceva decât figurație și încasează „2-3 mii de euro pentru orice persoană decedată!” Internetul revelează precum turnesolul zăcământul de ură tâmpă și invidie corozivă acumulat în ultimii ani, exprimat într-un limbaj de cele mai multe ori scabros, tolerat fără grijă de posturile tv. Care ar fi obligate barem să tempereze revărsările de mizerie verbală – numai că nu de temperare ar fi nevoie, ci pur și simplu de vidanjare! Aș fi vrut să reproduc, spre edificare, un asemenea text de 26 de rânduri în care cuvântul c…t figurează de 22 de ori – absolut imposibil! Ce-i de făcut, ce se poate face? Chiar nimic?