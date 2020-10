Pe meleaguri străine

De ce? Cum? În ce condiții? Acestea sunt trei întrebări care mi-au venit în minte când am vizitat Muzeul de Științe Naturale din Dorohoi în care am găsit cea mai mare colecție de fluturi din România. Colecție care a aparținut profesorului sucevean Ioan Nemeș. Firește, această impresionantă colecție trebuia să-și găsească locul acasă la cel care a trudit zeci de ani pentru a ajunge la dimensiunea de azi. Și tot în muzeul din Dorohoi sunt și o serie de obiecte personale care au aparținut regretatului profesor sucevean: diplome, printre care și cea în care a fost declarat cetățean de onoare al municipiului Suceava, un scaun, o masă de lucru și două microscoape. De asemenea, este și o descriere pe scurt a contribuției lui Ioan Nemeș la dezvoltarea entomologiei, dar și câteva date biografice. Nicăieri nu se spune cum a ajuns ca un sucevean să îmbogățească un muzeu din Dorohoi.

Cum a ajuns colecția la Dorohoi și de ce s-au cramponat autoritățile din Suceava

Am reușit să aflu toate explicațiile dintr-un interviu pe care jurnalistul Tiberiu Avram, redactorul-șef al cotidianului Monitorul de Suceava, i l-a luat profesorului Ioan Nemeș pe când acesta avea vârsta de 78 de ani.

”Eu am vrut la Suceava, dar nu a vrut Suceava. Am făcut un memoriu prin care donam colecția, dar ceream să-mi recuperez acele entomologice și cutiile. Valoarea lor, pe ce am dat eu bani. Cam 200.000 de lei, o adevărată avere pentru acea vreme, prin ’70. Acum un ac entomologic costă între 800 și 1.500 de lei. Eu îmi făceam ace singur, din șufă. O desfăceam, o întindeam, aveam un procedeu al meu. Am și cumpărat multe, am cerut și prin Scînteia (n.r. – ziar din perioada comunistă), reușind să primesc 50.000 de ace, dintr-un total de 100.000 care au venit în țară, pe comanda mea. Celelalte au rămas la Muzeul Antipa. Eu mi le-am plătit pe ale mele”, a relatat profesorul Ioan Nemeș în interviul pe care l-a dat în cursul anului 2003.

Iar colecția de fluturi era tot mai aproape ”să zboare” din Suceava. Profesorul Ioan Nemeș: ”Eu mai cheltuisem mult și pe pachetele trimise în străinătate. Gândiți-vă cât mă costa un pachet trimis în Uruguay, spre exemplu. Plus că, întreaga mea colecție, de 5.000 de titluri, o donam muzeului. Doi ani a stat memoriul meu la cultură și nu a fost acceptat. La o sesiune de comunicări am discutat pe această temă, iar cei de la Dorohoi mi-au spus să vin la ei. Trebuia să donez colecția. Era casa plină și mirosea a naftalină peste tot, iar soția mi-a spus că nu se mai poate. Am făcut memoriul la Dorohoi, s-a făcut o comisie națională de evaluare și au acceptat să-mi dea 400.000 de lei. Mi-au dat banii în 8 ani, câte 50.000 de lei pe an”.

Și așa s-a scris o pagină neagră din istoria Muzeului de Științe din Suceava. Pentru cei care vor să vadă munca profesorului Ioan Nemeș, singura modalitate este o excursie la Dorohoi.

Cine a fost profesorul Ioan Nemeș

Supranumit ”omul cu o mie de idei”, Ioan Nemeș s-a născut în 1924. A urmat cursurile Liceului ”Ștefan cel Mare” din Suceava, pe care le-a terminat în 1943, cu media 10. Apoi, a studiat la Facultatea de Științe, secția fizică-chimie, secundar matematică de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Ulterior, a absolvit și Facultatea de Farmacie, iar profesorii l-au rugat să aibă o carieră universitară. A revenit însă la Suceava, unde a activat ca profesor la Liceul ”Ștefan cel Mare” între 1948-1984. În timpul vieții a primit mai multe distincții și are meritul că în 1955 a reînființat Aeroclubul Suceava, unde a și fost președinte de onoare. A murit în ianuarie 2009, iar în toamna aceluiași an parcul central din municipiul Suceava a fost denumit Parcul Ioan Nemeș.