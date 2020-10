Poliția Rutieră

Cazul tânărului în vârstă de 20 de ani, din Siret, căruia Serviciul de Poliție Rutieră i-a suspendat permisul de conducere până în februarie 2024, un adevărat record la nivel național, despre care cotidianul nostru a relatat în exclusivitate încă de vinerea trecută, nu este singular. În acest an, polițiștii rutieri suceveni au mai luat astfel de măsuri, prin cumularea abaterilor comise de șoferi pericol public. E adevărat, nu a mai fost vorba de permise suspendate pe ani, ci pe 6-7 luni de zile, însă cert este că există determinare ca cei care calcă în picioare legislația rutieră să fie sancționați cât mai drastic posibil.

Situații în care se poate ajunge la suspendări cumulate de permis de conducere

În luna mai a acestui an, un tânăr în vârstă de 27 de ani, care conducea un BMW seria 5, la Vicovu de Sus, nu a oprit la semnalul poliției în trei rânduri, a făcut depășiri neregulamentare în timpul urmăririi și a fost înregistrat de radarul de pe o autospecială cu 195 de kilometri la oră. Șoferul pericol public și-a pierdut urma în ziua urmăririi, însă a fost identificat ulterior, în luna iunie. În cazul său, polițiștii au dispus suspendarea permisului de conducere pentru 7 luni de zile, alături de o amendă de 4.785 de lei.

Pentru trei neopriri la semnal, depășire neregulamentară și viteză excesivă (toate probate video în timpul urmăririi) polițiștii au aplicat suspendarea permisului de conducere pentru 210 zile.

Au mai fost și alte cazuri în acest an, când au fost aplicate sancțiuni cumulate, câte două de regulă. De exemplu, viteza excesivă (peste 50 de km/h peste limita admisă pe respectiva porțiune de drum), plus o depășire neregulamentară, poate însemna suspendarea permisului pentru 120 de zile (90 de zile pentru viteză, plus 30 de zile pentru depășire).

Condiția pentru a se putea lua o astfel de măsură este ca abaterile să nu fie constatate în același loc și la aceeași oră. Nu contează însă diferența de timp dintre înregistrarea încălcării legislației rutiere.

Inconștiența dusă la extrem: 16 abateri înregistrate pe perioada unei urmăriri de 70 de kilometri

Reamintim că, săptămâna trecută, Serviciul de Poliție Rutieră Suceava a luat o măsură de sancționare record, nu numai pentru Suceava, ci și la nivel național. Un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Siret, care a gonit cu echipaje de poliție după el în jur de 70 de kilometri, a fost înregistrat de sistemele video de pe autospeciale în timp ce comitea 16 nereguli la regimul rutier, astfel că s-a ales cu permisul de conducere suspendat până pe 7 februarie 2024. Abaterile constând în viteză excesivă (mult peste 100 de km/h în localitate), neoprire la semnal sau deplasare pe contrasens au fost înregistrate la ore diferite și la indicatori kilometrici diferiți, astfel că au fost cumulate. O singură înregistrare a radarului privind viteza excesivă înseamnă 90 de zile de suspendare a permisului.

Mai mult, pentru cele 16 abateri la regimul rutier, tânărul a primit și un proces-verbal de sancționare în valoare de 20.880 de lei.

Pe linie penală, tânărul este deja trimis în judecată pentru distrugere și trei fapte de ultraj. Victime ale infracțiunii de ultraj sunt doi polițiști dintr-o mașină de poliție tamponată de fugar în timpul urmăririi, plus un al treilea agent care i-a făcut semnal de oprire. Fapta de distrugere este legată de avarierea autospecialei de poliție.