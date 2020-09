Mesaj

Deputatul PSD de Suceava Maricela Cobuz le-a transmis un mesaj profesorilor și elevilor suceveni la deschiderea noului an școlar 2020 – 2021. Maricela Cobuz a spus că în calitate de deputat de Suceava are deosebita plăcere de a le ura tuturor cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor un an nou școlar mai bun, multă dăruire și sănătate.

Cobuz consideră că deschiderea anului școlar 2020-2021 este o provocare pentru noi toți, cauza fiind pandemia cu virusul Covid-19. „Acest lucru ne face să fim mai atenți unii cu alții, să învățăm mai mult despre comunicarea digitală. Este momentul să prețuim mai mult școala, ea reprezintă cunoaștere, știință, cultură, moralitate, respect față de profesori și față de noi înșine”, a declarat deputatul PSD de Suceava, care a mai adăugat că „școala este locul fundamental al dezvoltării noastre și reprezintă un prilej de a depăși propriile individualități, învățând despre comunicare și deschiderea față de cei din jur”.

Maricela Cobuz și-a exprimat încrederea în dăruirea și competența profesorilor, în buna lor credință și puterea de a da naștere unor personalități, de a oferi modele de viață și profesie pentru toți elevii.

„Tuturor le adresez puterea de a trece peste provocările cauzate de pandemie și de a fi mereu competitivi, muncitori, disciplinați, încrezători și plini de speranță.

Transmit cadrelor didactice, elevilor, părinților și bunicilor, în egală măsură, multă putere de muncă, sănătate, alegeri înțelepte și reușite pe măsura eforturilor depuse. Mult succes în noul an școlar”, a încheiat Maricela Cobuz.