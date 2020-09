Candidatul PER pentru președinția Consiliului Județean Suceava, Cătălina Vartic

Opinie

Președintele Partidului Ecologist Român – filiala Suceava și candidatul acestui partid pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Suceava, Cătălina Vartic, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că numai anul acesta 38 de companii sucevene și-au mutat sediul social în alte județe, deși continuă să-și desfășoare activitatea în județ. Cătălina Vartic consideră că acest lucru demonstrează faptul că sub actuala conducere județul Suceava nu este atractiv pentru investitori, iar firmele care zeci de ani și-au desfășurat activitatea aici aleg să se mute cu sediul în alte locații.

„Anul acesta, județul Suceava a pierdut 38 de companii cu o cifră de afaceri cumulată de 7 milioane de euro. În aceeași perioadă, companiile nou-venite în Suceava au cumulat o cifră de afaceri de doar 800.000 de euro. Practic, sub oblăduirea lui Gheorghe Flutur Suceava a pierdut firme cu cifră de afaceri în valoare de 6,2 milioane de euro”, a spus candidatul PER pentru președinția Consiliului Județean Suceava.

Cătălina Vartic a acuzat și faptul că în județul Suceava există un blat între putere și opoziție, iar antreprenorii nu mai au cui să ceară ajutor. Ea a arătat că deși județul Suceava se confruntă cu o lipsă a locurilor de muncă, iar salariile sunt printre cele mai mici din țară, investitorii, dar și companiile locale nu beneficiază de nici un fel de sprijin din partea autorităților județene. Vartic a spus că reprezentanții companiilor sucevene sunt chemați de nenumărate ori la discuții de către Consiliul Județean, fără ca acestea să aibă vreun efect pozitiv pentru firme. „Ca antreprenor, n-ai cui să mai ceri ajutor. Pentru că nimeni nu are puterea de a se opune acestui blat de proporții. Noi, cei de la PER, suntem ultima redută. Suntem atacați și sabotați pentru că facem o opoziție reală și pentru că vrem să sufocăm mafia. Dar rezistăm și pentru că suntem sprijiniți de antreprenorii din județ și de oamenii care vor o schimbare pentru că suntem, la ora asta, singura alternativă”, a spus liderul PER Suceava.

Cătălina Vartic a mai declarat că antreprenorii suceveni care pleacă sau dau faliment lasă în urmă șomaj și un gol consistent în materie de sume virate spre bugetele locale. „Nu există nici un plan de retenție a acestor operatori și cu atât mai puțin o strategie de redresare credibilă. Oamenii se bazează pe vocea noastră, a celor necumpărați, care avem curajul de a ridica adevăratele probleme. Ne bazăm pe ei la urne, altă alternativă a schimbării nu există”, a spus candidatul PER Suceava pentru președinția Consiliului Județean. Cătălina Vartic a mai adăugat că firmele care și-au mutat sediul social din Suceava plătesc impozitul pe venit și taxa pe valoarea adăugată în noile locații.