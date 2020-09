Debut de an şcolar

Prima zi de școală a arătat în mod diferit la instituțiile de învățământ din Suceava. În timp ce la unele școli forfota elevilor cu emoții și buchete de flori arăta a prima zi de școală, la altele liniștea deplină și curtea goală nu prevesteau nimic din ceea ce ar fi trebuit să fie întâlnirea de debut pentru un nou an școlar.

În fața Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret” erau copii cu emoții și părinți, care așteptau liniștiți scenariul de intrare în școală. Erau prezenți doar bobocii de clasa a IX-a, care luau ieri primul contact cu școala și cu profesorul diriginte. În mod tradițional unii dintre ei aveau buchete de flori, chiar dacă conducerea inspectoratului școlar a interzis, prin intermediul unei circulare, oferirea de flori profesorilor. Îngrijorarea legată de modul în care se va face școală în acest nou an era vizibilă pe fețele părinților.

Ștefania, mama unui boboc, ne-a spus: ”Sperăm să fie școală. Sperăm! Am băiatul în clasa a IX-a și mai am un copil la facultate în ultimul an și sunt deja bulversată. Va fi un an foarte greu. Până acum ei au vorbit doar pe grupuri, cine este doamna dirigintă, care sunt colegii, ce vor face în prima zi”, iar fiul ei Marius, elev în clasa a IX-a la Colegiul de Informatică ”Spiru Haret”, a continuat: ”Până acum știm că facem școală hibrid, adică o perioadă la școală și una acasă, online, dar nimic mai mult. Sunt la profilul matematică-informatică, am primit 13 manuale pentru primul an, iar despre alte dotări logistice nu am primit nici o informație.”

Alt copil, alte emoții ale mamei Mihaela, care are și ea un copil în primul an de studii: ”Am venit cu copilul în prima zi, am așteptat să se ia temperatura la fiecare pentru a avea acces în unitate și acum așteptăm până iese, pentru că are o singură oră, de dirigenție. Manualele s-au dat din timp, iar de mâine încep școala normal, adică prima grupă după-amiază și a doua online. Despre tablete nu s-a vorbit, bănuiesc că acești copii din oraș au toți ce le trebuie”, ne-a spus ea.

Directorul Colegiului Național de Informatică ”Spiru Haret”, profesor Maria Atănăsoaie, ne-a vorbit despre modul de organizare a activității în noul an școlar:

”Anul școlar a demarat în conformitate cu ordinul comun al ministerelor Educației și Sănătății, respectând tot ceea ce trebuie pentru a nu se crea incidente. La Colegiul <Spiru Haret> au fost planificate pentru prima zi de școală doar clasele a IX-a, pentru a-și cunoaște dirigintele și școala în cadrul unor ore de dirigenție, prima grupă a clasei de la 09.00-10.00, iar cea de a doua grupă de la 11.00-12.00, pentru ca în intervalul 10.00-11.00 să se facă igienizarea tuturor spațiilor folosite de elevi. Clasele a X-a, a XI-a și a XII-a vor face prima oră de dirigenție și celelalte activități de început de an școlar de astăzi doar online, iar începând de mâine va debuta pentru ei învățământul hibrid după scenariul galben aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și DSP, pe grupe, jumătate la școală, jumătate online, cu rotație la interval de o săptămână. Din punct de vedere al logisticii dispunem de tot ceea ce este necesar pentru aceste activități on-line, informațiile elevii le-au primit deja on line, au primit manualele din timpul verii, știu unde au sala de curs și condițiile pe care trebuie să le respecte legate de distanțare, circuit, dezinfecție și tot ceea ce presupune protecție pentru acest virus.”

Deschiderea anului şcolar, amânată la Școala Nr. 4, după ce directorul adjunct și soţia lui au fost confirmați cu Covid

Chiar dacă întreg scenariul de începere a activității școlare fusese pregătit la Școala Gimnazială Nr. 4 din Suceava, elevii nu s-au prezentat la școală în prima zi, după ce două cadre didactice ale unității școlare au fost confirmate cu Covid-19. Este vorba despre directorul adjunct, Dumitru Moscaliuc, și soţia lui, cadru didactic de la învățământul primar, care în cursul serii de sâmbătă au primit confirmarea de infectare cu Covid-19 și au fost internați în Spitalul Județean Suceava.

Conducerea școlii a convocat în cursul zilei de duminică consiliul de administrație și a informat toate instituțiile abilitate despre această situație de urgență. S-a decis astfel ca întreg corpul didactic al școlii, precum și personalul de îngrijire și auxiliar să fie testate în cursul dimineții de luni în cadrul unei clinici medicale, rezultatele urmând a fi primite cel târziu miercuri dimineață. Pentru a nu intra în contact cu elevii, în același consiliu s-a luat hotărârea ca începerea activității școlare să se amâne până miercuri cel puțin, când va fi luată o decizie privind desfășurarea în siguranță a programului școlar.

Petronela Bobric, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 4, ne-a declarat: ”Având în vedere situația de urgență apărută, cadrele didactice ale școlii au făcut astăzi testare împreună cu personalul de îngrijire și auxiliar al instituției, rezultatele urmând a sosi marți seara sau miercuri dimineață. Atunci vom decide următorul pas, dacă lucrăm online sau venim la școală. În cadrul școlii noastre activitatea urma să se desfășoare într-un mod de amestec al scenariilor I și II. Cei din ciclul primar vor funcționa cu prezență fizică la școală, dar cu clase care vin pe schimburi cu pauze de dezinfecții, pentru că sunt numeroase și au peste 30 de copii. În învățământul gimnazial 5 clase sunt cu prezență fizică zi de zi, iar alte 5 clase merg pe scenariul hibrid, cu rotație școală-online la o săptămână. Așa s-a hotărât pentru moment, dar să vedem în funcție de informarea pe care urmează să o primim de la DSP, cum se va lucra. ”

Direcția de Sănătate Publică urmează a investiga potențialul de infectare din cadrul școlii și a transmite indicații privind deschiderea activității de învățământ în cadrul unității sucevene.