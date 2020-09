Investiție

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a verificat, luni, stadiul lucrărilor la noua sală de ședință care se construiește în curtea interioară a Palatului Administrativ din Suceava. Gheorghe Flutur a ținut să amintească, pentru început, că actuala clădire a Palatului Administrativ a fost finalizată în anul 1904, fiind o clădire cu o semnificație istorică deosebită, pentru că aici au intrat trupele române în drumul lor spre Cernăuți în 1918, când s-a hotărât Unirea Bucovinei cu Țara.

„Ce facem noi în această curte interioară a Palatului Administrativ este o sală care se va numi Sala Unirii Bucovinei cu Țara. Va fi o sală în care își va desfășura activitatea Consiliul Județean, și mă refer la ședințele de plen ale deliberativului”, a spus Flutur. El și-a exprimat speranța că Suceava va deveni cândva o capitală de regiune, iar ședințele de plen ale deliberativului acestei regiuni să se desfășoare în această locație.

Președintele CJ Suceava a spus că în momentul de față Sala Unirii este în construcție, investiția fiind de aproximativ opt milioane de lei. „Este o investiție a Consiliului Județean Suceava, pe care am început-o anul trecut. Sala va avea 200 de locuri, fiind o sală destinată întâlnirii cu publicul, pentru că are o intrare și din stradă, are garderobe, grupuri sanitare la subsol și o terasă deasupra”, a explicat șeful administrației județene. El a adăugat că sala a fost gândită pentru a permite întâlniri cu populația, consultări sau schimburi de experiență pentru studenți, de exemplu.

”Va fi o sală în care societatea civilă, sucevenii vor fi invitați, vor fi consultați pentru diverse teme și diverse provocări ale orașului Suceava, ale județului Suceava și de ce nu ale viitoarei regiuni, pentru că trebui să gândim optimist”, a declarat Gheorghe Flutur. El a subliniat faptul că și-ar fi dorit ca această sală să fie finalizată în 2018, însă Guvernul de atunci nu a aprobat proiectul, motiv pentru care Consiliul Județean a început lucrările din fonduri proprii. În final, Gheorghe Flutur a precizat că Sala Unirii va fi o sală modernă, civilizată și va fi o carte de vizită pentru județul Suceava și pentru Bucovina.